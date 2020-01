CMT promet de diffuser 50/50 de vidéos d’artistes masculins et féminins

La chaîne de télévision de musique country CMT a annoncé que les femmes auront désormais la garantie de représenter la moitié des vidéos diffusées sur ses plateformes. Un tweet du compte du réseau a déclaré qu’il y aura une «parité complète entre les artistes masculins et féminins» sur CMT et CMT Music.

CMT a affirmé que le ratio précédent de vidéos d’artistes féminines sur des artistes masculins sur le réseau était de 40/60, notant que les femmes chanteuses ne représentent que 13% de la diffusion à la radio nationale. Un rapport de 2019 de l’USC Annenberg Inclusion Initiative a révélé que sur 200 chansons dans les charts nationaux entre 2014 et 2018, seulement 12% étaient écrites par des femmes. La même étude a révélé que seulement 15% des nominés aux Academy of Country Music Awards dans quatre catégories non sexospécifiques (artiste de l’année, auteur-compositeur de l’année, duo de l’année, groupe de l’année) étaient des femmes.

La disparité de la diffusion entre les chansons des artistes masculins et féminins à la radio country est devenue un sujet brûlant au sein de la communauté du pays ces derniers mois. La star de country Jennifer Nettles portait une tenue pour les CMA avec le message épelé «jouez nos disques f * @ #! N, s’il vous plaît et merci». Margo Price, Brandi Carlile et Tanya Tucker étaient parmi les artistes pour discuter de la question sur un récent épisode de Full Frontal With Samantha Bee.

Effective immediately all music video hours on CMT and CMT Music channels will have complete parity between male and female artists. That means 50/50. #CMTEqualPlay — CMT (@CMT) January 21, 2020

