“Coachella: 20 ans de développement” est maintenant disponible

Aujourd’hui aurait été la journée d’ouverture du 20e Festival annuel de musique et d’arts de Coachella Valley, qui a depuis été reporté à octobre à la lumière de la pandémie COVID-19. Cependant, isoler les fans de musique peut toujours profiter de 20 ans de performances historiques de la sécurité de leurs canapés, grâce au documentaire YouTube Originals, Coachella: 20 ans dans la fabrication, qui est diffusé aujourd’hui sur la plate-forme vidéo.

Le documentaire couvre les premières années du festival Indio, en Californie – depuis ses débuts en 1999, lorsque les sceptiques se sont demandé si l’événement dans le désert était un succès – jusqu’à ses premières années rentables au milieu des années 2000. En 2007, le festival avait trouvé sa place, devenant un événement de trois jours et attirant un nombre record de participants. Aujourd’hui, Coachella attire des fans de musique et des invités de renom du monde entier, grâce à une collection organisée d’actes musicalement divers, de performances surprises et de retrouvailles tant attendues.

Au fil des ans, une programmation intergénérationnelle de talents a orné les scènes de Coachella, notamment Billie Eilish, Guns N ’Roses, Kanye West, AC / DC, Beyoncé, Morrissey, Ariana Grande, Prince, Madonna et Paul McCartney. Pendant ce temps, les retrouvailles de haut niveau ont inclus Rage Against The Machine, The Pixies, Pavement, LCD Soundsystem et At The Drive-In. L’apparition la plus célèbre de Coachella est peut-être celle de feu Tupac Shakur, qui a pris la scène sous la forme d’un hologramme en 2012.

Dans une interview avec Deadline, le réalisateur et producteur du film, Chris Perkel, a expliqué comment il avait sélectionné des séquences parmi des milliers de performances pour le film de 100 minutes. «Nous pensions que nous devions communiquer l’histoire telle que nous la comprenions, des performances qui capturaient l’essence d’une période… ou étaient elles-mêmes des points essentiels pour comprendre la croissance du festival.» Il a ajouté: “Je ne sais pas s’il y a jamais eu un film qui présente un large éventail de performances séminales”.

Perkel a également partagé que le scénario ne se concentre pas seulement sur les performances, mais aussi sur le développement du festival au fil des ans. “Si nous voulons comprendre la croissance du festival, nous devons comprendre ses origines humbles et apprécier à quel point ce projet était hors des sentiers battus et peu susceptible de réussir à ses débuts. Le public apprendra beaucoup d’histoire, et pour beaucoup, je parie que ce sera assez surprenant. “

Bien que les fans publient avec impatience sur #couchella, ils peuvent toujours profiter de Coachella en personne cette année. Le festival reprogrammé se déroulera désormais les week-ends du 9 octobre et du 18 octobre. Lana Del Rey, Frank Ocean, Lil Nas X et Rage Against The Machine figurent parmi les têtes d’affiche prévues.

Pour regarder Coachella: 20 ans dans le désert, visitez YouTube.