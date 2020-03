Coachella 2020 annulera-t-elle en raison du coronavirus? Ici tout ce que nous savons

Ces derniers jours, nous avons vu comment de nombreux événements ont été annulés par le coronavirus, des fêtes importantes aux premières mondiales de certains films – comme la bande de James Bond 25, No Time To Die – et bien sûr la musique n’a pas été sauvegardée. Le 6 mars, nous avons appris que les organisateurs de SXSW, le festival le plus important d’Austin, au Texas, avaient décidé d’annuler l’édition 2020 de cette épidémie, et maintenant Il semble que ce serait l’un des événements les plus importants au monde, Coachella.

Il s’avère que ce 9 mars un responsable de la santé publique en Californie a parlé de l’annulation possible de l’édition 2020 de Coachella, qui aura lieu les week-ends du 10 et 12 avril et du 17 au 19 du même mois, et qui aura pour têtes d’affiche Rage Against The Machine, Ariana Grande, Frank Ocean, Travis Scott et plus. Tout cela après qu’un cas de coronavirus a été suspecté près du siège du festival.

Ceci est un patient examiné pour le virus au centre médical Eisenhower à Rancho Mirage, Californie –25 minutes de l’Empire Polo Club de Indio, où il se déroule année après année-. Selon NME, le Dr Cameron Kaiser a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise sur le sort de Coachella pour le moment, mais qu’il évaluerait la sécurité de celle-ci et d’autres événements publics au cas par cas.

Ce ne serait pas le premier événement massif annulé dans la région, puisque c’était samedi dernier au tournoi de tennis d’Indian Wells – qui se tient au même endroit que le festival-. Les organisateurs ont déclaré dans un tweet que le département de santé publique du comté de Riverside avait déclaré une urgence de santé publique pour la vallée de Coachella.

L’Open BNP Paribas 2020 ne se tiendra pas. Https: //t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

– BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 9 mars 2020

Comme si cela ne suffisait pas, le même Le Dr Kaiser a dit la semaine dernière aux organisateurs de Coachella et de Stagecoach de supporter la décision d’annuler, mais que la décision était en eux. Cependant, il a été franc pour dire que si à l’entrée du festival ils allaient vérifier les participants un par un, la meilleure chose serait de sauver cet effort et d’annuler cet événement. Maintenant Il ne reste plus qu’à attendre l’annonce officielle à venir et à nous faire savoir si l’édition 2020 de l’un des festivals les plus importants au monde est faite ou non.