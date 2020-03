Coachella 2020 est-elle reportée en raison de problèmes de coronavirus?

Goldenvoice travaillerait à reporter les deux week-ends du Coachella Valley Music and Arts Festival 2020 au milieu des inquiétudes concernant la maladie à coronavirus (COVID-19), ont déclaré des sources à Pitchfork. Le festival est actuellement prévu à Indio, en Californie, du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril. Les agents sont contactés pour que des artistes se produisent les week-ends du 9 au 11 octobre et du 16 au 18 octobre, selon les rapports de Billboard et Variety.

Coachella a lieu en avril de chaque année depuis 2001. Le festival inaugural a eu lieu en octobre 1999. (Il n’y avait pas de Coachella en 2000.) Le festival de rock classique 2016 de Goldenvoice Desert Trip a également eu lieu en octobre. Le festival Stagecoach – le festival country de Goldenvoice prévu pour le week-end du 24 avril – aurait également prévu de passer en octobre, rapporte Billboard.

Aucune annonce officielle n’a été faite. Pitchfork a demandé à Goldenvoice de commenter.

Les têtes d’affiche de cette année sont Frank Ocean, Rage Against the Machine et Travis Scott. Lana Del Rey, Lil Uzi Vert, Thom Yorke, Run the Jewels, Danny Elfman, FKA twigs, DaBaby, 21 Savage, Caribou, Lil Nas X et bien d’autres sont également au programme.

Les problèmes de coronavirus ont conduit à l’annulation de plusieurs événements musicaux à grande échelle jusqu’à présent cette année. Le 6 mars, SXSW 2020 a été annulé. Le mois dernier, BTS et Green Day faisaient partie des artistes qui ont annulé ou reporté des dates en Asie. L’Ultra Music Festival à Miami et le festival EDM TomorrowLand en France ont annulé leurs inquiétudes pour la santé publique au milieu de l’épidémie de coronavirus. Pearl Jam a reporté sa prochaine tournée nord-américaine.

Au moment de la publication, quatre cas confirmés de COVID-19 ont été signalés dans la région de Coachella Valley.

