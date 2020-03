“Coachella doit être reportée jusqu’à ce qu’elle cesse de sucer”

Face à la célèbre épidémie de coronavirus et après plusieurs jours de doute et d’incertitude quant à la tenue du festival Coachella, les organisateurs ont décidé que le reporter jusqu’en octobre était la meilleure option pour tout le monde. Quelque chose que des centaines de milliers de personnes n’aimaient sûrement pas avec des billets de toutes sortes en main. Cependant, il y a une personne qui pense que c’est pour le mieux. Le milliardaire et propriétaire de Tesla et Space X, Elon Musk, a profité de cette situation pour donner son “humble” avis sur ce festival.

Dernièrement, quand Musk prend ses réseaux sociaux, c’est pour faire des annonces sur les produits et les réalisations de ses entreprises, ou pour nous faire bien rire. Quelque chose qu’il a déjà fait depuis quelques années. Et est-ce que si Elon Musk a autre chose qu’un esprit très brillant pour l’innovation et les affaires, c’est une très bonne humeur. Maintenant, cet humour le dirigeait vers le festival annuel qui se tenait dans la vallée de Coachella. Le jetant, Musk saisit son compte Twitter et écrivit: “Coachella devrait être reportée jusqu’à ce qu’elle cesse de sucer.”

Coachella devrait se reporter jusqu’à ce qu’elle cesse de sucer

– Elon Musk (@elonmusk) 10 mars 2020

Si vous pensez que c’était ça, le petit ami également du talentueux Grimes (qui vient de sortir son album) a terminé avec quelques tweets pour clarifier sa position. «Trop de parrainages d’entreprises ont tué l’environnement», en parlant de ce qu’il pense être ce qui l’a rendu «nul». Nous avons donc pu voir que ce n’est pas seulement parler pour parler, Musk a dit que le festival “C’était bien il y a 5 ou 6 ans quand on pouvait se promener et trouver de grands groupes inconnus”, donc ça nous fait comprendre qu’à un moment donné il était fan d’aller en avril pour donner le rôle pour le festival.

Était bon il y a peut-être 5 ou 6 ans quand on pouvait se promener et trouver de grands groupes inconnus

– Elon Musk (@elonmusk) 10 mars 2020

Avec ces déclarations, Coachella ne pouvait pas garder le silence. Le compte Twitter du festival a immédiatement répondu à Musk et l’a clôturé par un simple message. Avec le même humour que Musk est connu, Ils ont répondu avec une photo de Jaden Smith chantant au-dessus d’une Tesla suspendue lors de son set Coachella 2019., il suffit de le sous-titrer avec “lol”.

lol pic.twitter.com/t3f18vDYqq

– Coachella (@coachella) 10 mars 2020

L’annulation de Coachella survient après que les alertes de coronavirus étaient trop élevées. Le problème est devenu suffisamment préoccupant pour être catalogué comme urgence de santé publique et pour que les événements de masse soient classés comme irresponsables. Il y a quelques jours, SXSW a été annulé pour la première fois en 34 ans d’histoire du festival. Quelque chose qui a vraiment changé le ton et la façon de voir les choses sur la responsabilité de chaque festival avant cette crise aux États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, le lundi 9 mars, trois autres cas de coronavirus ont été confirmés dans le comté de Riverside, où le festival a lieu.