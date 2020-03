Coachella est-elle annulée?

Alors que le Coronavirus fait rage, Coachella pourrait être le prochain grand festival de musique à annuler.

À la déception et à la frustration de milliers – et peut-être de millions – l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19) a contraint un éventail d’artistes et d’organisateurs de festivals de musique à reporter indéfiniment leurs spectacles. Et avec l’inquiétude collective de l’industrie musicale concernant l’infection qui continue de croître, certains spéculent que Coachella, qui a attiré plus de 100000 fans par week-end en 2019, pourrait être la prochaine grande annulation.

Les fans sont à un peu plus d’un mois du premier épisode du festival de plusieurs week-ends, qui doit commencer le 10 avril. Une multitude d’artistes de premier plan, de Calvin Harris à Rage Against the Machine et Lana Del Rey à Travis Scott, ont été réservés pour se produire pendant ce week-end d’ouverture. On pouvait s’y attendre, l’anticipation – de la part des artistes et des fans – est considérable.

Cependant, il en va de même pour COVID-19. Un nombre toujours croissant d’artistes, y compris BTS, Slipknot, Green Day, Stormzy et Mariah Carey, pour n’en nommer que quelques-uns, ont été contraints de modifier leurs horaires de tournée en réponse aux préoccupations et aux risques de COVID-19. De plus, Apple, Netflix, Facebook, Twitter, TikTok et bien d’autres se sont retirés de South by Southwest (SXSW) 2020, ce qui aura lieu malgré le fait qu’environ 50000 fans inquiets aient signé une pétition demandant l’annulation de l’événement.

Dans le même esprit, Tomorrowland Winter, Ultra Abu Dhabi et Ultra Miami ont également été supprimés cette semaine.

La rumeur d’annulation est également alimentée par le fait que les responsables de Coachella sont restés remarquablement silencieux concernant l’épidémie de coronavirus.

Les publications récentes sur les réseaux sociaux n’ont pas autant évoqué COVID-19, et l’équipe des médias de Coachella n’a pas répondu aux questions de Digital Music News concernant la réponse du festival. De plus, le site de Coachella ne mentionne même pas le problème.

À la fin de la journée, la décision sera rendue sur la base des opinions des fans; Coachella, comme d’autres festivals de musique et l’industrie dans son ensemble, est, après tout, rendue possible par ceux qui achètent des billets et soutiennent les artistes. Ainsi, la façon la plus simple de prédire le sort de l’édition 2020 du festival pourrait bien être de consulter les opinions de ceux qui prévoient y assister et / ou qui y ont participé au cours des années précédentes.

Malheureusement, si les fans sont suffisamment paniqués, ils ne se présenteront tout simplement pas.