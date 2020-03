Coachella est reportée de six mois jusqu’en octobre, selon une plainte

Avec l’épidémie de coronavirus (COVID-19) qui fait rage et un nombre toujours croissant d’événements de haut niveau étant annulés en réponse, AEG Presents et Goldenvoice tentent de trouver un équilibre entre une annulation pure et simple et le déroulement prévu comme prévu en reportant Coachella à Octobre.

Il convient de noter que le report, qui retarderait le premier week-end de Coachella jusqu’au 9 octobre, n’a pas encore été finalisé; Des sources s’adressant à Digital Music News lundi soir ont indiqué qu’une décision finale serait annoncée dans un proche avenir. Par ailleurs, plusieurs rapports indiquent également une poussée similaire de six mois, même si aucune déclaration officielle n’a été publiée.

Ces mêmes sources ont noté que le changement de date potentiel avait été recherché de manière proactive par les responsables de Coachella, principalement en raison des craintes que les responsables de la santé du comté de Riverside annulent l’événement de leur propre gré, comme la ville d’Austin l’a fait avec SXSW la semaine dernière. Pour être sûr, le Dr Cameron Kaiser a récemment prononcé une conférence de presse au nom du comté de Riverside, et dans ce document, il a frappé quelque chose d’un ton sans engagement.

Plus tôt dans la journée, le comté de Riverside a déclaré une urgence de santé publique après que son diagnostic de coronavirus soit passé à six. Le comté de Californie du Sud abrite environ 2,4 millions de personnes.

Bien que déplacer un festival majeur sur six mois semble assez logique, l’exécution de ce report pourrait s’avérer délicate. Pour commencer, les têtes d’affiche et les artistes ont leurs propres horaires de tournée, et peuvent tout simplement ne pas être disponibles en octobre. De plus, Coachella peut être contraint d’assouplir ses clauses de rayon notoirement strictes qui empêchent un artiste de se produire dans des festivals et des lieux en compétition autour de sa performance Coachella.

Les fans peuvent également ne pas être disponibles en octobre et demander simplement un remboursement.

Stagecoach, un festival de musique country, est également ciblé pour un déménagement en octobre. Si l’effort pour le repousser et le retour de Coachella s’avère inefficace – les entrepreneurs, les artistes, les responsables de la ville, les fans et d’autres devront être à bord – les sources susmentionnées ont déclaré que lui et Stagecoach seraient probablement annulés.

Aujourd’hui, le chef de la Chine, Xi Jinping, s’est rendu à Wuhan, où les premiers cas de COVID-19 sont apparus, et le Premier ministre italien a étendu le verrouillage qui vient d’être annoncé pour couvrir l’ensemble du pays.

Jusqu’au 3 avril, les Italiens ne pourront pas quitter leur emplacement actuel ou entrer dans d’autres villes pour des raisons sans rapport avec la santé ou le travail.

Aux États-Unis, le marché boursier a chuté considérablement alors que les craintes liées au COVID-19 montaient et que l’Arabie saoudite a annoncé qu’elle s’engagerait dans une guerre des prix du pétrole avec la Russie. Lors d’une conférence de presse, le président Trump et des responsables de la Maison Blanche ont discuté d’un éventuel allégement financier pour les entreprises et les employés qui ont été touchés par les inquiétudes généralisées du public concernant COVID-19.