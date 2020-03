Coachella est repoussée à octobre en raison d’un coronavirus

Le mois dernier, ils ont vu des événements massifs s’annuler l’un après l’autre en tant que dominos pour l’épidémie imparable de coronavirus dans le monde. À partir de Wuhan, se propager à travers le pays de la grande muraille et à travers le continent asiatique. Il a émigré en Europe, provoquant l’isolement de pays entiers comme en Italie et en France interdisant tous les événements publics avec plus de 1000 personnes. Événement inévitable, il est venu sur la côte américaine pour commencer à créer le sien.

Le problème est devenu suffisamment préoccupant pour être catalogué comme urgence de santé publique et pour que les événements de masse soient classés comme irresponsables. Comme conséquence, Le festival de musique et d’arts de Coachella Valley a été officiellement reporté à octobre.

Comme certaines sources ont spéculé qu’elles pourraient parler à certaines agences de réservation des événements du festival, des nouvelles dates auxquelles il se tiendra Coachella sera les week-ends consécutifs des 9 et 16 octobre. Le report de Coachella jusqu’en octobre est un grand effort qui implique des centaines d’artistes et leurs représentants, ainsi que des centaines d’entrepreneurs et de vendeurs et des dizaines de milliers d’employés. Les actes qui seront présentés sont donc encore incertains, mais nous sommes sûrs que certains changements seront dans l’entente.

Cette nouvelle, bien que très triste (et que nous n’avons pas de billets), a été vue en provenance de Wuhan. Il y a quelques jours, SXSW a été annulé pour la première fois en 34 ans d’histoire du festival. Quelque chose qui a vraiment changé le ton et la façon de voir les choses sur la responsabilité de chaque festival avant cette crise aux États-Unis. Comme si cela ne suffisait pas, le lundi 9 mars, trois autres cas de coronavirus ont été confirmés dans le comté de Riverside, où le festival a lieu.