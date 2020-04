Coachella risque d’être annulée alors que la Californie envisage d’interdire de grands événements

La Californie envisage d’interdire les événements et festivals en direct pour le reste de l’année. Une annulation Coachella arrive-t-elle?

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, a déclaré que de grands événements sportifs et festivals ne se produiraient probablement pas avant 2021. Dans un entretien avec Wolf Blitzer de ., Garcetti a déclaré que l’interdiction éventuelle était en cours de discussion en interne.

“Rien de ce que j’ai entendu n’indiquerait que nous serons bientôt dans ces grands rassemblements de milliers de personnes. Probablement pas pour le reste de cette année », a déclaré Garcetti à Blitzer.

Il a ajouté qu’il espérait qu’il y aurait un moyen pour les responsables de la santé de donner le feu vert à de grands événements. Cependant, il pense que c’est peu probable en raison d’un manque de tests et de traitements préventifs.

“Jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, une intervention pharmaceutique ou une immunité collective, la science est la science”, dit Garcetti. Ses commentaires font suite aux rapports d’une conférence téléphonique lundi annonçant les éventuelles restrictions. Garcetti a carrément déclaré au personnel que les rassemblements publics pourraient devoir être suspendus jusqu’en 2021.

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom semble faire écho à ce sentiment, affirmant que les rassemblements sociaux sont impossibles jusqu’à ce que nous obtenions l’immunité collective ou un vaccin.

Cela signifie que Coachella risque d’être annulée plutôt que reportée pour 2020.

La situation n’est pas beaucoup meilleure à New York, où le maire Bill De Blasio dit que les grands rassemblements sont l’une des dernières choses à revenir. New York et Los Angeles abritent plusieurs arènes sportives et salles de concert. Avec ces villes déconnectées des événements sociaux dans un avenir prévisible, il semble de plus en plus que 2020 soit annulé.

Le Dr Anthony Fauci a fait écho à ces sentiments la semaine dernière lors d’un entretien avec la presse. Il dit que les événements sportifs peuvent revenir sans public, mais cela ne fonctionne pas pour les festivals de musique. La moitié de l’atmosphère d’un festival rencontre de nouveaux fans et des gens qui partagent l’amour de la musique. C’est impossible avec les mesures de distanciation sociale actuelles qui sont nécessaires pour empêcher la propagation du coronavirus.