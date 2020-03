Coachella, Stagecoach reportée – Voici la déclaration officielle

La nuit dernière, plusieurs sources ont signalé un possible report de Coachella et de Stagecoach. Maintenant, les deux mouvements sont officiels.

L’annonce suivante a été envoyée par courriel à Digital Music News peu après 16 h (heure du Pacifique) aujourd’hui.

Déclaration officielle de Goldenvoice: Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le rééchelonnement de Coachella et de Stagecoach en raison de préoccupations liées à COVID-19. Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prenons très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, de notre personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les lignes directrices et les protocoles proposés par les responsables de la santé publique. Coachella aura désormais lieu les 9, 10 et 11 octobre et les 16, 17 et 18 octobre 2020. Stagecoach aura lieu les 23, 24 et 25 octobre 2020. Tous les achats pour les dates d’avril seront honorés pour les dates d’octobre reprogrammées . Les acheteurs seront informés d’ici le vendredi 13 mars de la façon d’obtenir un remboursement s’ils ne peuvent pas y assister. Merci pour votre soutien continu et nous avons hâte de vous voir dans le désert cet automne.

L’annonce a depuis été publiée sur le site officiel de Coachella.

Notamment, les détenteurs de billets pour les deux festivals pourront obtenir des remboursements.

Cela contraste fortement avec SXSW, qui refuse d’émettre des remboursements sur les enregistrements de badges coûteux. Malheureusement, les inscrits SXSW se démènent également pour annuler l’hébergement, la compagnie aérienne et d’autres réservations, souvent avec un succès mitigé. Les participants de Coachella et de Stagecoach seront confrontés à une situation similaire, mais ils auront plus de temps pour gérer le désordre. De plus, ils pourront récupérer l’argent de leur billet s’ils ne peuvent pas fixer les nouvelles dates.

De plus, les dates de report confirmées signifient que de nombreuses réservations et billets d’avion peuvent être déplacés, au lieu d’être carrément annulés.

Malheureusement, SXSW a choisi de tenir le coup avec une mentalité de «spectacle doit continuer», une approche qui a percuté un mur de briques lorsque les responsables de la ville d’Austin ont annulé l’événement. Pour Coachella, un ordre similaire émanant des autorités sanitaires locales semblait imminent, bien qu’une négociation et une discussion plus coopératives semblaient avoir lieu. Malheureusement, SXSW semblait aveugle à la décision d’Austin; avant l’annulation, le maire d’Austin, Steve Adler, a noté que le lobbying du méga-festival n’aurait pas d’incidence sur la détermination de la ville.