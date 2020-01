Code Orange annonce sa tournée américaine au printemps 2020 avec Show Me The Body, Jesus Piece, Year Of The Knife And Machine Girl

Grammy-nom groupe CODE ORANGE a annoncé les détails d’une tournée américaine qui devrait débuter ce printemps. le “Underneaththeskin_ Tour”, qui débutera le 30 mars à Boston, Massachusetts, mettra en vedette des invités spéciaux MONTRE-MOI LE CORPS, PIÈCE JÉSUS, ANNÉE DU COUTEAU et MACHINE GIRL. Les billets en prévente seront disponibles aujourd’hui 21 janvier à 12 h 00. PT à Citi les membres de la carte, avec des préventes d’artistes supplémentaires à partir du mercredi 22 janvier à 10 h, heure locale. Tous les billets restants seront mis en vente le vendredi 24 janvier à 10 h, heure locale.

Des dates de tournée:

30 mars – Boston, MA – Paradise Rock Club



01 avril – Philadelphie, Pennsylvanie – Théâtre des arts vivants



02 avril – Virginia Beach, VA – Peabody’s



03 avril – Atlanta, GA – La mascarade



04 avril – Pensacola, FL – Vinyl Music Hall



07 avril – Austin, TX – Mohawk



09 avril – Mesa, AZ – Le Nil



10 avril – Indio, Californie – Coachella Valley Music and Arts Festival



11 avril – San Francisco, Californie – Slim’s



12 avril – Portland, OR – Hawthorne Theatre



13 avril – Seattle, WA – Neumos



15 avril – Sacramento, Californie – Harlow’s



17 avril – Indio, Californie – Coachella Valley Music and Arts Festival



20 avril – Salt Lake City, UT



21 avril – Denver, CO – Marquis Theatre



23 avril – Chicago, IL – Bottom Lounge *



24 avril – Détroit, MI – Magic Stick *



02 mai – Concord, SC – Epicenter Festival



10 mai – Daytona Beach, FL – Bienvenue à Rockville



17 mai – Columbus, OH – Sonic Temple Festival

CODE ORANGEest le nouveau LP, “Sous”, sortira le 13 mars via Records Roadrunner. L’officiel Max Moore-vidéo musical dirigé pour le titre de l’album, offrant un aperçu des compositions reconfigurées et urgentes d’un groupe à leur plus ambitieux, peut être vu ci-dessous.

CODE ORANGEc’est Jami Morgan détaille le nouvel album du groupe: “‘Sous’ consiste à affronter la dualité en nous-mêmes en tant qu’individus et en tant que société dans un nirvana numérique surpeuplé, surexposé et dévorant tout. Tout le monde a une voix et personne ne semble avoir d’importance… plonger dans le terrier du lapin de vos peurs, angoisses et regrets les plus profonds pour affronter le monstre qui s’est construit en dessous. “

“Sous” trouve CODE ORANGE encore une fois confondant les attentes, empilant élément sur élément et dominant vers le ciel. Les boucles de tambour cliquetantes cèdent la place à des explosions de rage alors que “Underneath” se transforme en quelque chose de colossal, audacieux et résilient, donnant le ton à l’un des disques lourds les plus exaltants de l’année.

“Sous” est disponible en pré-commande avec des bundles et quatre coloris vinyliques en édition limitée, chacun avec une veste gatefold avec une couverture lenticulaire, également disponible. Produit par Morgan et Nick Raskulinecz avec coproducteur Will Yip, “Sous” propose une programmation supplémentaire de Chris Vrenna, et a été mélangé par Yip et CODE ORANGEest propre Eric “Shade” Balderose.

En 2017, CODE ORANGE a renversé le monde de la musique lourde sur sa tête avec leur album révolutionnaire “Pour toujours”, une collection qui a magistralement mélangé l’agression hardcore avec des textures industrielles urgentes, ce qui lui a valu une nomination de grammy révolutionnaire et une place de choix sur plusieurs listes “Best of 2017”, y compris Pierre roulante“Les 20 meilleurs albums Metal de 2017”, Revolverdes “20 meilleurs albums de 2017” et L’indépendant‘s “Top 20 Rock & Metal Albums of 2017.”

L’été dernier, CODE ORANGE fait la une des journaux dans le monde de la lutte professionnelle avec la sortie de “Laisse moi entrer”, leur thème d’entrée officiel pour WWE superstar “Le démon” Bray Wyatt. CODE ORANGE précédemment présenté à WWEc’est NXT TakeOver: Brooklyn III effectuer une interprétation de lutteur Aleister Blackle thème de l’entrée aux côtés Incendiairec’est Brendan Garrone. “Laisse moi entrer” a suivi CODE ORANGEde 2018 “La blessure va continuer”, un EP numérique avec “3 couteaux” et “La chasse” avec Corey Taylor, aussi bien que “La blessure va continuer” (Shade Remix), un remix officiel de CODE ORANGEc’est “Hurt continue” dirigé par le guitariste et chanteur du groupe Ombre. Plus récemment, CODE ORANGE a collaboré avec un large éventail d’artistes, coproduisant Réserve pour blessuresc’est “HPNGC” avec JPEGMAFIA, ainsi que de servir une paire de remixes pour Alt jc’est “Frappez-moi comme un piège” et “Adeline”.

CODE ORANGE est constitué de Jami Morgan (batterie / chant), Eric “Shade” Balderose (guitare / électronique / chant), Reba Meyers (guitare / chant), Dominic Landolina (guitare) et Joe Goldman (basse).