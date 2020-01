Coeur cousu: vidéo lyrique pour la nouvelle chanson «Bones»

Rockers COEUR COUTURÉ ont sorti une vidéo lyrique pour leur nouvelle chanson “Des os”. Le morceau est extrait du prochain album de deuxième année du groupe “Obscurité”, attendu le 13 mars via Un autre siècle.

“Obscurité” mettra en vedette des pistes précédemment publiées telles que “Perdu” (avec une apparition d’invité par Sully Erna de GODSMACK), “Obscurité”, “Guerrier”, “Problèmes”, “Halo tordu”, “Roses mortes” et “Cette peau”. Le prochain album complet a été produit par DU PREMIER AU DERNIER chanteur / guitariste Matt Good (producteur de DEMANDER ALEXANDRIE et HOLLYWOOD UNDEAD).

Les fans peuvent saisir “Obscurité” sur CD et vinyle ainsi que sur des lots de marchandises exclusivement sur CenturyMedia.store, y compris un “Obscurité” t-shirt, sweat à capuche à logo, bonnet à logo et signé “Obscurité” affiches lithographiques (limitées à 200).

COEUR COUTURÉle clip officiel de la chanson “Guerrier”, dirigé par Ron Thunderwood et COEUR COUTURÉ frontwoman Alecia “Mixi” Demner, fera ses débuts en ligne le 10 janvier.

Demner a parlé de Live Metal COEUR COUTURÉla décision de sortir une nouvelle chanson toutes les quelques semaines jusqu’à “Obscurité” arrive: “La façon dont la musique est ces jours-ci, vous donnez aux gens un album, puis ils jouent cet album pendant un mois, puis ils ont terminé et ils sont passés au suivant quoi de neuf. Mais si vous leur donnez tout l’album, vous en avez dépensé 30, 60, 100 000 – quel que soit le producteur, quel que soit le prix négocié par tout le monde, bla bla bla; cela coûte beaucoup d’argent. Vous leur donnez tout ce que vous avez, et vous vous dites: “D’accord, eh bien, je n’ai rien de nouveau depuis un moment.” Je me suis dit – et les pouvoirs en place l’avaient porté à mon attention – faisons une chanson à la fois et voyons ce qui se passe et continuons à avancer. “

Elle a poursuivi: “Pas trop de groupes de rock ont ​​vraiment essayé ça. Je pense que la musique commencera à aller là-dedans, où les gens sortent des segments plus petits ou juste une chanson à la fois, parce que la façon dont l’attention des gens est. Vous donnez aux gens un tout album, et puis il est fait et a continué. Maintenant, nous avons encore un album entier. Si nous l’avions déjà sorti, alors vous les auriez déjà et c’est tout. Mais c’est aussi cool parce qu’il sépare chaque chanson que nous sortons individuellement. Ils ont tous leur propre vidéo lyrique, au lieu de cette chanson de l’album que vous oubliez tous. Ils ont tous leur propre moment. “

COEUR COUTURÉ a récemment terminé une tournée nord-américaine avec PANTHÈRE EN ACIER.



