Coheed And Cambria annonce la tournée Neverender Nwft 2020

Groupe de rock progressif moderne COHEED ET CAMBRIA reviendra sur la route pour la date de 40 ans et plus “Neverender NWFT” tournée en 2020. Poursuite de la populaire “Neverender” tournée, le groupe interprétera son quatrième album studio en 2007, “Bon Apollo, je suis Burning Star IV, Volume II: Pas de monde pour demain”, dans son intégralité. De plus, les fans peuvent s’attendre à des performances de COHEED ET CAMBRIA des classiques ainsi que d’autres éléments essentiels du vaste catalogue du groupe.

La première étape du “Neverender NWFT” La tournée débute le 5 mai à Austin, au Texas, à ACL Live au Moody Theatre, visite les principaux marchés du Midwest et de la côte ouest et se termine le 31 mai au Brooklyn Bowl de Las Vegas, au Nevada. Pendant ce temps, la deuxième étape fait le tour de la côte Est, du sud et du centre de l’Atlantique, qui débutera le 30 août au Royal Oak Theatre de Royal Oak, au Michigan. Les billets seront mis en vente ce vendredi 7 février à 10 h, heure locale, et une prévente spéciale pour les fans débutera le mercredi 5 février, également à 10 h. CHON sert de support direct à la plupart des dates.

Il y a treize ans, “Pas de monde pour demain” fermé le récit de science-fiction original du groupe, “Les guerres d’Amory”, de façon épique. À sa sortie, il s’est incliné au n ° 6 du Billboard Top 200 en tant que deuxième début consécutif du groupe dans le Top 10 du classement respectif. Pendant ce temps, album single “Courir librement” a grimpé dans le Top 20 du Alternative Rock Chart, tandis que “Plumes” et “Mère supérieure” se démarquer comme favoris des fans. FOO FIGHTERS le batteur Taylor Hawkins notamment enregistré des percussions pour l’album.

En 2008, COHEED ET CAMBRIA hébergé l’original “Neverender” comme un stand historique de quatre nuits à New York, Chicago, Los Angeles et Londres qui les a vus jouer leurs quatre premiers albums en entier, un par soir. Cela a donné naissance à la “Neverender” tour. Depuis lors, le groupe a donné vie à ces disques dans des lieux intimes et a livré une expérience audiovisuelle immersive digne de chaque récit respectif. “Neverender: NWFT” marque le quatrième et potentiellement final “Neverender” tournée, donnant de la gravité à la procédure.

Frontman Claudio Sanchez élaboré sur la tournée, en déclarant: “«Neverender» est une occasion spéciale pour nous de célébrer les jalons qui nous ont fait COHEED ET CAMBRIA. Et bien que le titre de ce chapitre puisse suggérer la fin, je voudrais penser ceci et le passé «Neverender»s contribuera à expliquer comment nous aborderons ce rituel à l’avenir. “

En d’autre COHEED ET CAMBRIA nouvelles, “Pas de monde pour demain” la série de bandes dessinées devrait arriver fin 2020 via Boom! Studios.

COHEED ET CAMBRIA est constitué de Claudio Sanchez (chant / guitare), Travis Stever (guitare), Josh Eppard (batterie) et Zach Cooper (basse).

“Neverender NWFT” des dates de tournée:

05 mai – ACL Live au Moody Theatre – Austin, TX



06 mai – Le théâtre aztèque – San Antonio, TX



08 mai – Revention Music Center – Houston, TX



09 mai – Bomb Factory – Dallas, TX



10 mai – Diamond Ballroom – Oklahoma City, OK



12 mai – The Van Buren – Phoenix, AZ



13 mai – Auditorium municipal de Riverside – Riverside, Californie



15 mai – The Wiltern – Los Angeles, Californie



16 mai – Fox Theatre – Oakland, Californie



17 mai – Redding Civic Auditorium – Redding, Californie



19 mai – Showbox SoDo – Seattle, WA



20 mai – Roseland Theatre – Portland, OR



21 mai – The Commodore Ballroom – Vancouver, BC, Canada



23 mai – The Palace Theatre – Calgary, AB, Canada



24 mai – Knitting Factory Concert House – Spokane, WA



25 mai – The Wilma – Missoula, MT



27 mai – Knitting Factory Concert House – Boise, ID



28 mai – The Union Event Center – Salt Lake City, UT



29 mai – The Mission Ballroom – Denver, CO



31 mai – Brooklyn Bowl – Las Vegas, NV

30 août – Royal Oak Theatre – Royal Oak, MI



01 septembre – Le concours – Saint Louis, MO



02 septembre – Uptown Theatre – Kansas City, MO



04 septembre – Harrah’s Council Bluffs – Stir Concert Cove – Council Bluffs, IA



05 septembre – Palace Theatre – Saint Paul, MN



06 septembre – Le Sylvee – Madison, WI



08 septembre – Agora Theatre – Cleveland, OH



09 septembre – Sweetwater Performance Pavilion – Fort Wayne, IN



15 septembre – L’hymne – Washington, DC



16 septembre – Le toit du Quai 17 – New York, NY



19 septembre – The Palladium Outdoors – Worcester, MA *



20 septembre – The Metropolitan Opera House – Philadelphie, Pennsylvanie



22 septembre – The Norva – Norfolk, VA



23 septembre – The Orange Peel – Scène extérieure – Asheville, Caroline du Nord



25 septembre – Coca-Cola Roxy – Atlanta, GA



26 septembre – The Fillmore at Harrah’s New Orleans – La Nouvelle-Orléans, LA



27 septembre – Marathon Music Works – Nashville, TN



29 septembre – Florida Theatre – Jacksonville, FL



30 septembre – Hard Rock Live Orlando – Orlando, FL



02 octobre – Le Fillmore Miami Beach au Jackie Gleason Center – Miami Beach, FL



03 octobre – Jannus Live – Saint Petersburg, FL