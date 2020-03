Cold annonce le printemps 2020 “ un autre type de tournée ”

Pionniers de l’alt-rock DU FROID ont annoncé qu’ils prendraient la route “Un autre type de visite” ce printemps, se présentant dans un tout nouvel élément intime que les adeptes récents et les fans de longue date ne peuvent pas manquer. Chaque émission mettra en vedette un ensemble très spécial de nouvelles chansons et de favoris des fans – de “Fille stupide” à “Éclat”. La course commencera le 2 avril à Laconia, New Hampshire et se terminera le 30 mai à Flint, Michigan. Les billets pour tous les spectacles seront en vente ce jeudi 5 mars.

“Un autre type de visite” Rendez-vous:

02 avril – Laconia, NH @ Granite St Music Hall



03 avril – Albany, NY @ Hollows



04 avril – Norwalk, CT @ Wall Street Theatre



05 avril – Providence, RI @ Fete Music Hall



09 avril – Ft. Meyers, FL @ Buddha Rock Club



10 avril – Destin, FL @ Destin Rocks



12 avril – Greer, SC @ The Spinning Jenny



14 avril – Charlotte, NC @ Underground



15 avril – Atlanta, GA @ Masquerade (Purgatory)



17 avril – Louisville, KY @ Diamond Pub Concert Hall



18 avril – Asheville, NC @ Thomas Wolf Auditorium



19 avril – Easton, PA @ One Center Square



23 avril – Boston, MA @ City Winery



24 avril – Harrisburg, PA @ Midtown Arts Center



25 avril – Hopewell, VA @ Beacon Theatre



26 avril – Teaneck, NJ @ Debonair Music Hall



29 avril – Lakewood, OH @ The Winchester



30 avril – Pittsburgh, PA @ Crafthouse



01 mai – Harrison, OH @ Blue Note



02 mai – Lombard, IL @ Brauer House



04 mai – Milwaukee, WI @ Shank



06 mai – Minneapolis, MN @ Turf



07 mai – Des Moines, IA @ Lefty’s



08 mai – Omaha, NE @ Auditorium Sokol



09 mai – Denver, CO @ Marquis



13 mai – Houston, TX @ Scout Bar



15 mai – Austin, TX @ Venez en vivre



20 mai – Scottsdale, AZ @ Pub Rock



22 mai – Amarillo, TX @ Hoots



23 mai – Dallas, TX @ Trees



24 mai – San Antonio, TX @ Rock Box



27 mai – St. Louis, MO @ Red Flag



28 mai – Bloomington, IL @ Castle Theatre



29 mai – Indianapolis, IN @ HiFi



30 mai – Flint, MI @ Atelier d’usinage

DU FROIDsixième album studio, “Les choses que nous ne pouvons pas arrêter”, est sorti en septembre dernier via Napalm Records.

DU FROID a toujours documenté des souvenirs et des moments de chanson, les gravant pour toujours dans des paroles diaristiques, une production cinématographique et des guitares aérées. Depuis leurs débuts éponymes en 1997, le groupe était dirigé par un chanteur, auteur-compositeur et multi-instrumentiste Scooter Ward, a constamment converti la douleur en poésie consommée par une légion de fans purs et durs surnommée affectueusement “Armée froide. “

Après une période dormante de deux ans, 2017 a vu quartier tourner son attention vers DU FROID en revoyant à nouveau les événements d’un voyage en constante évolution et en s’appuyant sur la même boussole interne responsable de son catalogue jusqu’à présent.

“J’avais besoin de la vie pour pouvoir créer”, admet-il. “Il y a probablement une quinzaine d’années où je ne faisais que vivre et respirer le groupe. J’avais besoin de m’en séparer pour me rappeler ce que c’était de ne plus l’avoir. Il était extrêmement important pour moi de passer du temps avec ma famille. Je a fait l’expérience du blocage de l’écrivain pour la première fois de ma vie au cours du processus. C’était brutal, parce que la seule chose que j’ai toujours eu – m’a laissé. Il semblait que la série d’événements de ma vie avait emporté mon âme. Je suis resté catégorique sur l’évolution un peu de chaque album. Apprendre chaque chapitre comme un nouveau départ est primordial et nécessaire pour que ce soit un vrai DU FROID album.”

C’est exactement ce qu’il a fait avec ses débuts en 2019 pour Napalm Records, “Les choses que nous ne pouvons pas arrêter”. Afin de surmonter la sécheresse, il est retourné à ses «racines alternatives», faisant tourner les disques préférés de LE NATIONAL, INTERPOL et PLACEBO en plus de lire des biographies de musiciens. Découvrir Nick Cavec’est “Encore une fois avec émotion” le documentaire s’est révélé révélateur. Non seulement il a regardé le film plus de vingt fois et a développé une appréciation plus profonde pour l’artiste, mais quartier lui attribue “briser mon bloc.”

Il a enregistré l’album à plusieurs endroits. La batterie et la basse seraient coupées à Phoenix avec Jeremy Parker à Equinox Studios rejoint par Nick Coyle (guitare, touches, choeurs), Lindsay Manfredi (basse) et Aaron Fulton (tambours). Le reste du matériel a pris vie à quartier‘s home studio en Californie et dans les bois de Pennsylvanie à pseudo‘s.

Avec l’instrumentation en place, sa vision s’est déroulée dans le classique DU FROID mode.

“Chaque fois que nous commençons un disque, j’attends que la musique me dise de quoi les chansons seront”, explique-t-il. “Je ne peux jamais commencer un disque avec une idée préconçue de la fin. Les notes du piano dictent les histoires dans les chansons. J’avais besoin que ce soit un album avec des éléments de tous les albums passés… avec un nouveau son . Au fur et à mesure que les chansons ont commencé à se former, j’ai senti qu’elles m’ont aidée à faire face aux choses qui se passaient dans ma vie. Elles étaient thérapeutiques. Cela semblait puissant dans la mesure où cela prenait toutes les mauvaises choses dans ma tête et me donnait de l’espoir.

À la fin, “Les choses que nous ne pouvons pas arrêter” met en lumière la tragédie de la vie pour la colorer avec beauté DU FROID a toujours fait.

“Lorsque vous écoutez ceci, si vous vivez quelque chose de tragique, vous pouvez peut-être prendre un peu d’espoir que vous n’êtes pas seul”, quartier laisse. “Tome, DU FROID signifie famille. Les fans qui sont restés avec nous au fil des ans et les gens qui ont travaillé avec nous et sont tous liés par la musique. Les spectacles sont des retrouvailles. Ces gens sont devenus ma vie. Je suis extrêmement reconnaissant. “

Crédit photo: Carl Timpone