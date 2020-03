Cold dévoile un clip musical obsédant «Quiet Now»

Les fans de musique du monde entier sont tous d’accord, c’est un peu trop “calme maintenant”. Avec les groupes qui perdent leur capacité à présenter des spectacles aux fans, les événements artistiques sont au point mort et le silence est presque au rendez-vous alors que les gens restent en sécurité à l’intérieur de leurs maisons, maintenant plus que jamais, il est important pour les musiciens de garder la musique vivante.

Pionniers de l’alt-rock DU FROID font exactement cela avec leur nouvelle piste sincère “Calme maintenant” – l’un des hymnes les plus remarquables trouvés sur leur dernier Panneau d’affichage-album et Napalm Records début, “Les choses que nous ne pouvons pas arrêter”, dehors maintenant. Arrivant à un moment où la perte est profondément ressentie et où le silence est le plus assourdissant, le groupe a révélé le nouveau visuel obsédant pour le morceau sous la forme d’un tout nouveau clip qui laissera les spectateurs avec des frissons.

Comme le reflète la vidéo, le chanteur Scooter Ward a déclaré que “Calme maintenant” a été initialement inspiré par le silence profond qu’une personne ressent autour d’elle pendant ou après une perte profonde. La chanson était à l’origine dédiée à un Armée froide membre du fan-club qui avait connu une telle perte – mais qui a pris plus de sens pendant ces temps difficiles.

quartier dit: “J’avais écrit la chanson «Calme maintenant» pour un Armée froide membre et cher ami, qui avait fait face à la perte d’un membre de la famille lors de l’enregistrement de notre nouvel album. Une photo m’a été envoyée, de lui et de son père se tenant la main pendant que son père était à l’hôpital… c’est cette photo qui a inspiré la chanson. Je savais que le concept de la vidéo devait exprimer l’émotion intense de la chanson.

“J’ai contacté Patrick Huven de GHOST MOTEL et cinéaste Alex Schroer pour diriger et produire la vidéo. J’avais déjà regardé leur vidéo pour une chanson intitulée ‘Silence’ qu’ils en avaient créé et adoré leur étrangeté et leur esthétique. Patrick et moi nous sommes réunis sur le concept de la vidéo étant une mère pleurant la perte de son enfant dans la solitude. Nous sentions que rien ne pouvait être plus douloureux… le silence de tout cela. Ne pas entendre les petits bruits d’un être cher qui n’est plus là. Cependant, le seul problème était qu’il vit en Allemagne, et la distance serait un obstacle. Nous avons fini par tourner l’histoire de la vidéo en Allemagne, puis ma part ici aux États-Unis. J’ai contacté notre cher ami et photographe incroyable Dave Jackson pour filmer et réaliser ma partie solo. Nous l’avons filmé dans son studio au Wisconsin. Le résultat final de la fusion des deux a fini par être fluide et puissant.

“Avec notre monde actuellement en lock-out et chacun expérimentant ses propres niveaux de solitude, et un peu de silence, et avec la musique étant le conduit qui nous unit, nous pensions que le moment était venu de sortir la chanson. Les gens traversent une période sérieuse la perte à cause de cela à plusieurs niveaux, et la musique aide parfois pendant ces moments. Nos espoirs sont qu’une chanson peut peut-être aider les gens à ne pas se sentir si seuls en tout. Nos espoirs sont qu’avec la musique, la persévérance et la détermination qui est en nous à surmonter, les choses peuvent bientôt redevenir normales.

“Nous vous aimons tous. Restez en bonne santé et suivez les directives pour assurer votre sécurité. Nos cœurs sont avec vous.”



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).