Coldplay annonce un spectacle à Hollywood au profit de la réforme des prisons

Après avoir précédemment déclaré qu’ils arrêteraient de tourner jusqu’à ce que les concerts soient «bénéfiques pour l’environnement», Coldplay a annoncé qu’ils se produiraient lors d’un concert bénéfice pour la réforme des prisons.

Dans une publication sur Instagram, le groupe a déclaré qu’il présenterait “un spectacle intime” pour les fans, qui aura lieu au Hollywood Palladium. Le spectacle aura lieu le jour de Martin Luther King Jr. le 20 janvier.

Le groupe fait don de tous les bénéfices de l’émission à Reform LA Jails. Il s’agit d’une initiative de réforme pénitentiaire axée spécifiquement sur l’État de Californie. Les rappeurs Boogie et Bobby Gonz joueront également au spectacle.

L’émission mettra également en vedette une paire de conférenciers invités: Patrisse Cullors-Brignac, co-fondatrice de Black Lives Matter et fondatrice de Reform LA Jails, et America Ferrera, actrice et co-fondatrice de Harness. Cette dernière organisation réunit des artistes et des militants dans des efforts qu’ils espèrent faire progresser la justice sociale.

Le groupe encourage également ceux qui souhaitent assister au spectacle à s’inscrire au programme Verified Fan de Ticketmaster.

Les fans peuvent s’inscrire au programme jusqu’au 15 janvier. Les personnes choisies recevront alors un code leur permettant d’acheter des billets à un prix équitable. Les achats débuteront le 17 janvier à 13 h. ET.

Le groupe a une longue histoire d’activisme social. À leurs débuts, ils étaient connus pour donner 10% de leurs bénéfices à des œuvres caritatives, et ils continueraient de le faire aujourd’hui.

Parmi les causes qu’ils ont soutenues dans le passé, citons:

Amnesty InternationalOxfam’s Make Trade Fair CampaignPaul McCartney’s Meat Free MondayThe Teenage Cancer TrustKids CompanyProjet d’artistes EarthMake Poverty History

Mais tous leurs efforts n’ont pas été sans controverse. Facebook aurait supprimé en 2011 une publication anti-israélienne que la plateforme considérait comme abusive.

