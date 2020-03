Coldplay fait la couverture de Prince aux sessions Tiny Desk Concert

On sait que Coldplay –Etre conforme à leur engagement pour l’environnement–, ils ont décidé de ne pas partir en tournée jusqu’à ce qu’ils puissent réduire l’empreinte qu’ils laissent sur la planète et surtout, qu’elle soit écologiquement durable. En tout cas et malgré le fait de ne pas jouer comme toujours dans des stades pleins, cela ne les a pas empêchés de présenter en direct les rolas de leur dernier album, Everyday is Life, comme lors d’un concert en Jordanie, mais maintenant, ils sont venus à l’une des sessions les plus importantes aujourd’hui.

Il s’avère que Chris Martin et Jonny Buckland étaient présents à la dernière session du Tiny Desk Concert. Profitant de leur présence, ils ont décidé de donner une touche différente à leurs rolas, un autre volume. Tout a commencé avec “Cry Cry Cry”, avec la chorale For Love – qui les accompagnait tout le temps – nous donnant une version plus personnelle et même gospel de cette nouvelle chanson.

Après avoir jeté cette chanson, est venu l’un des classiques les plus importants de la carrière de Coldplay, “Viva la Vida”. Accompagné de tout ce chœur angélique qui a apporté ce son majestueux et presque céleste de la version originale. Après ce moment où quelqu’un se fait craquer la peau, Chris et Jonny ont commencé à jouer à “Broken” et juste au moment où nous pensions qu’ils ne pouvaient plus nous surprendre, ils nous disent “décolle que j’y vais” parce que une reprise du légendaire Prince a été lancée, pour être exact de sa chanson “1999”, avec laquelle les membres brillaient en échangeant des voix avec Martin tandis que Buckland prenait des riffs funk dans sa Telecaster.

“Nous n’avons pas vraiment fait beaucoup de choses pour cet album, nous avons essayé de rester en semi-hibernation, mais sortir pour quelque chose comme Tiny Desk est si pur et si merveilleux et nous fait sentir, ‘Oh, c’est pourquoi nous faisons ce que nous le faisons », a déclaré Martin en souriant. L’ensemble s’est terminé avec le triomphant et beau “Champion du Monde”, clôturant ainsi l’une des meilleures présentations que Coldpay a fait depuis longtemps..

Bien qu’ils ne soient pas fans de Chris Martin et de la compagnie, c’est une excellente occasion de vérifier comment leurs chansons pourraient sonner dans un environnement beaucoup plus intime. Commencez votre journée en écoutant le concert complet de Coldplay Tiny Desk ci-dessous: