Coldplay présente la vidéo de “Cry Cry Cry” avec une incroyable danse de salon

L’année dernière, Coldplay a présenté Everyday Life, son huitième album studio qu’ils ont annoncé avec hype et soucoupe avec une énorme campagne publicitaire qui comprenait des annonces dans les journaux et un concert en Jordanie. Mais maintenant, Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion et Jonny Buckland continueront de promouvoir ce matériel record avec quelques singles qui en découlent.

Pour tous les petits cœurs amoureux, Coldplay vient de sortir la vidéo de “Cry Cry Cry”, l’une des chansons les plus détendues de ce disque, car c’est une ballade d’amour tout au long du mot. Parmi ses rythmes lents, ses paroles simples et son amour à thème, cette chanson arrive à la perfection pour cette journée d’amour et d’amitié. Dans la vidéo, nous pouvons voir une transition dans le temps tandis que deux amoureux dansent des chorégraphies incroyables tandis que Chris Martin et compagnie en font la bande originale de leur vie.

La vidéo “Cry Cry Cry” réalisée par Dakota Johnson, a été filmé dans la salle de bal historique Rivoli à Londres et se concentre sur un jeune couple qui a participé à la danse de salon tout au long de sa vie. Cette salle a également vu d’autres grands artistes développer leur art, tels que: Lana Del Rey, Florence and the Machine, The White Stripes, Kings of Leon, Damon Albarn et Noel Gallagher’s High Flying Birds.

Dans d’autres nouvelles sur le groupe britannique, récemment dans une nouvelle interview pour Q Magazine, Chris Martin a déclaré que Coldplay a atteint tous ses objectifs et qu’ils se considèrent désormais comme “un service”. Pour ajouter, il a dit qu’après sa dernière tournée, il pensait: “OK, nous sommes arrivés à cet endroit, nous avons atteint cette description de poste, maintenant, qu’allons-nous en faire?”. Pour l’instant, regardez la vidéo de “Cry Cry Cry” et jugez si c’est un simple service ou est-ce toujours la musique qui nous a tous fait tomber amoureux: