Coldplay publie une vidéo “Trouble In Town” inspirée de “Animal Farm”

Au milieu d’un océan de mauvaises nouvelles pour l’industrie du divertissement causées par la pandémie de souches de coronavirus maintenant répertoriée, Coldplay nous donne six minutes remplies d’excellentes cinématographie, analogies et musique. Dans sa dernière sortie officielle, le groupe anglais a partagé le nouveau clip de “Trouble In Town” inspiré de “Animal Farm”, le roman / fable satirique de l’écrivain George Orwell.

“Trouble In Town” est le cinquième single de leur dernier et huitième album studio Everyday Life. Et sa vidéo est directement inspirée de la satire politique «Animal Farm», qui vous mettra certainement mal à l’aise mais toujours intrigué. Géré par Aoife McCardle, ce monde dystopique habité par des animaux anthropomorphes comprend des cochons politiques, des gangs de renards, un policier léopard et une foule d’autres animaux. La vidéo Coldplay suit l’histoire d’un gang fox qui, au milieu d’une crise économique et sociale géante, se retrouve pris dans une poursuite policière.

Comme de vraies fissures, Chris Martin et la société ont décidé que tous les bénéfices générés par “Trouble In Town” et la vidéo qui l’accompagne seront répartis entre deux organisations: The Innocence Project, qui travaille à annuler les condamnations injustifiées aux États-Unis USA et ACFS, une association caritative pour les enfants vulnérables d’Afrique du Sud. Certains des enfants impliqués dans ce dernier ont fourni les voix que nous avons entendues dans “Trouble In Town”.

Plus tôt cette semaine, et face à son refus de faire un tour du monde en raison de son inquiétude face au changement climatique, Coldplay a quitté les stades pour se rendre au plus petit forum du monde. Dans le format le plus minimaliste, ils ont jeté un concert à Tiny Desk, dans lequel ils ont même jeté une bonne couverture à Prince. Vous pouvez consulter la nouvelle vidéo de “Trouble In Town” ci-dessous pour vous plonger dans un monde aussi chaotique que celui qui se cache à nos portes.