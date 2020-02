Coldplay sort un nouvel EP intitulé ‘Reimagined’!

Il parait Coldplay est revenu plus fort que jamais, car après presque quatre ans sans sortir de nouvelle musique, Chris Martin et sa compagnie sont revenus avec leur huitième album studio, Everyday is Life. Bien qu’ils aient inclus un nombre plutôt rond de rolas dans ce matériau, Ils ont été encouragés à sortir un double album, le groupe a encore beaucoup d’idées extrêmement créatives et surtout ils veulent vraiment nous surprendre avec les projets qu’ils lancent.

Ce 21 février, le groupe a créé un nouvel EP appelé Reimagined, qui, comme son nom l’indique, sont des versions repensées des tournées d’Everyday is Life, pour être des versions acoustiques exactes de “Cry Cry Cry Cry”, “BrokEn” et “Champion of the World”.

via GIPHY

Dans ce matériau seuls Chris Martin et le guitariste Jonny Buckland ont joué et ils avaient la production de Rik Simpson, Dan Green et Bill Rahko – connu dans le monde de la musique comme L’équipe de rêve-.

À propos de ce nouvel EP, Les membres de Coldplay ont déclaré qu’ils voulaient rendre ces chansons – nées d’un piano et d’une guitare classique – à leur origine: «Aujourd’hui, nous avons essayé de dépouiller certaines de ces chansons qui étaient déjà assez nues. Nous l’avons fait en éliminant deux membres du groupe », a déclaré Chris Martin entre deux sourires.

Comme si cela ne suffisait pas, Ils ont également sorti un petit documentaire dans lequel Martin et Buckland expliquent quelles étaient les motivations pour travailler de cette manière, ainsi que dans ses premières années en tant que groupe.

Et comme dans tout, il y en a toujours un bon et un mauvais, car le nouvel EP est disponible exclusivement pour Apple Music et vous pouvez l’écouter ICI. Mais ne nous secoue pas, Voici une courte vidéo de Chris Martin et Jonny Buckland racontant chaque détail de ce projet où ils nous montrent que malgré tout, il y a toujours Coldplay pour passer un bon moment: