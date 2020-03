Collective Soul annonce une tournée estivale

Les géants alt.rock des années 90, Collective Soul, ont annoncé leur tournée «Just Looking Around» avec Better Than Ezra et des invités spéciaux Tonic. La course nord-américaine de 18 dates débutera le 29 mai à Scottsdale, AZ’s Talking Stick Resort, et se terminera le 24 juillet au Northern Quest Casino Theatre à Airway Heights, WA.

Les préventes exclusives commencent ce mercredi 18 mars à 12 h 00 HAE, tandis que les ventes générales de billets sont ouvertes au public le vendredi 20 mars à 10 h 00 heure locale. Des packages VIP pour les trois groupes seront également proposés sur les sites Web individuels de chaque groupe. Les fans de Collective Soul pourront accéder aux packages VIP à partir du 18 mars, tandis que Better Than Ezra et Tonic seront disponibles le 19 mars.

Dans une déclaration publiée plus tôt dans la journée, le chanteur de Better Than Ezra, Kevin Griffin, a déclaré: «Cette tournée est consacrée aux bons moments, aux bons amis et aux soirées musicales incroyables», ajoutant: «Nous avons le feu pour passer l’été avec Collective Soul et Tonic . Mettez vos chaussures de danse. “

Avec un son imprégné de hard rock, soul et grunge du Sud, Collective Soul a fait irruption sur les ondes en 1994 avec leur single à succès, «Shine», après leurs débuts, Hints Allegations et Things Left Unsaid. ‘Shine’ a dominé le palmarès Album Rock de Billboard pendant huit semaines consécutives, laissant une marque indélébile sur le mouvement alt.rock des années 90.

À ce jour, le cinq-morceau basé à Atlanta a sorti un total de dix albums studio, y compris Blood 2019 et acclamé par la critique de 2015 Voyez ce que vous avez commencé en continuant, qui est arrivé en tête du palmarès d’albums alternatifs de Billboard et a culminé à la quatrième place du palmarès Rock Albums. Le groupe a également été actif au cours des derniers Record Store Days, rééditant Hints, Allegations et Things Left Unsaid pour la toute première fois en 2018, tandis qu’il sortira un single de 12 pouces, comprenant deux nouvelles chansons, ainsi que des reprises de REM ‘The One I Love’ et ‘Opera Star’ de Neil Young et Crazy Horse pour l’événement de cette année le 20 juin.

Visitez le site officiel de l’artiste pour les détails des billets et consultez l’itinéraire de la visite ci-dessous.

Dates de tournée

29 mai – Scottsdale, AZ – Talking Stick Resort

10 juin – Dubuque, IA – Q Casino

11 juin – Maryland Heights, MO – St. Louis Music Park

13 juin – Anderson, IN – Harrah’s Hoosier Park Racing & Casino

15 juin – Bethlehem, PA – Levitt Pavilion SteelStacks

16 juin – Hampton Beach, NH – Salle de bal du casino de Hampton Beach

17 juin – Oxon Hill, MD – MGM National Harbour (en vente le 3 avril)

19 juin – Atlantic City, NJ – Ovation Hall

20 juin – Greensboro, Caroline du Nord – Amphithéâtre de chêne blanc au Greensboro Coliseum

21 juin – Atlanta, Géorgie – Amphithéâtre Cadence Bank à Chastain Park

23 juin – Huber Heights, OH – Rose Music Center at The Heights

24 juin – Highland Park, IL – Ravinia Festival (en vente le 28 avril)

28 juin – Roanoke, VA – Berglund Coliseum

1er juillet – Mashantucket, CT – Foxwoods Resort Casino

2 juillet – Canandaigua, NY – CMAC

3 juillet – Orilla, ON – Casino Rama Entertainment Centre (en vente le 18 avril)

17 juillet – Minot, ND – Foire d’État du Dakota du Nord (en vente le 31 mars)

24 juillet – Airway Heights, WA – Théâtre du casino Northern Quest