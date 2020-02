Combien d’artistes légendaires pouvez-vous trouver dans cette image?

Si vous avez déjà joué Où est Wally?, la série de livres créée par le dessinateur britannique Martin Handford en 1987, cela vous intéresse donc. Si vous pensiez que vous étiez très bon pour trouver ce personnage de jeans bleu et blanc avec des rayures horizontales rouges et blanches, un chapeau en combinaison avec sa chemise et une paire de baskets marron pour correspondre à sa canne, voici un autre test pour continuer à démontrer vos compétences . Maintenant, ce que vous avez à faire est de trouver vos artistes préférés dans cette image qui capture l’incroyable expérience des concerts.

Adam Carnegie, l’illustrateur derrière cette incroyable carte de concert, a créé le panorama d’une fête géante dans laquelle il y a des références à différents festivals de musique dans le monde. Certains festivals qui apparaissent sont le légendaire festival britannique Glastonbury, la chaîne de festivals originaires de Chicago, Lollapalooza, la plus grande fête du monde qui se déroule en Belgique, Tomorrowlandle Faites fondre! en Allemagne et Perspectives tenue en Croatie.

Dans la foule très exotique que nous pouvons voir dans l’image, se trouvent certains de nos artistes préférés de toute l’histoire comme Divulgation, Gorillaz, Daft Punk et les légendes tardives comme Amy Winehouse, David Bowie, Kurt Cobain, Prince et Jimi Hendrix. Le défi est maintenant de les trouver et surtout de distraire un moment l’esprit du stress de la semaine.