Comin ‘Your Way: Affirmer le génie de Stanley Turrentine

Le son du saxophone ténor de Stanley Turrentine est sans équivoque. Premièrement, il fait grand et chaud. Deuxièmement, il est robuste mais athlétique. Et enfin – et le plus impressionnant de tous peut-être – il est imprégné d’un ton rauque et terreux qui contribue à lui donner une âme sanctifiée. Une fois entendu, il n’est jamais oublié. Alors, comment pourraient se demander certains fans perplexes Blue Note Records – L’enregistrement chez Turrentine de 1960 à 1969 – oubliez l’enregistrement qu’il a fait pour eux le 20 janvier 1961? Après tout, il avait reçu un titre – Comin ’Your Way – mais il n’a vu le jour que 17 ans plus tard.

Écoutez Comin ’Your Way sur Apple Music et Spotify.

Pourquoi a-t-il été mis de côté?

La vérité est que Blue Note n’a pas oublié. Pour une raison quelconque, cependant, ce qui devait être le troisième album du saxophoniste né à Pittsburgh pour le label a été mis de côté, même si on lui avait attribué un numéro de catalogue et une illustration. Ironiquement, malgré son titre, la session n’a pas été publiée avant 1978, lorsque les coffres de Blue Note ont été perquisitionnés pour une compilation double LP appelée Jubilee Shouts, assemblé par le producteur et historien du jazz Michael Cuscuna (à cette époque, le label appartenait à United Artists). Malgré tout, ce n’est qu’en 1987, à l’ère du CD, que Blue Note – alors sous l’égide d’EMI – a finalement donné à Comin ’Your Way une version officielle séparée.

Comin ‘Your Way aurait dû sortir après Blue Hour, la collaboration de Turrentine avec The Three Sounds, mais il a été retiré du programme à la dernière minute en faveur de Up At «Minton’s», un album live enregistré au Minton’s Playhouse, un célèbre Harlem lieu, juste un mois après la session Comin ‘Your Way. L’album a dû être populaire, Blue Note ayant publié un deuxième volume d’enregistrements du concert de Turrentine’s Minton en tant que LP de suivi, plus tard en 1961.

Lorsqu’il était temps pour le prochain album studio de Turrentine, il semble que le producteur de Blue Note, Alfred Lion, a opté pour un nouvel enregistrement de son saxophoniste vedette plutôt que de servir le Comin ’Your Way en conserve. Par conséquent, Turrentine a enregistré Dearly Beloved, une autre session mettant en vedette sa femme, Shirley Scott, sur l’orgue, et donc Comin ’Your Way, qui n’est plus un document vital et à jour de l’art de Stanley Turrentine, a été laissée pour ramasser la poussière.

Une découverte passionnante

Lorsque Blue Note a finalement libéré la session négligée de janvier 1961 17 ans après les faits, cela s’est avéré une découverte passionnante. Turrentine était accompagné de son frère aîné, Tommy, un trompettiste de six ans, aîné de Stanley, ainsi que du pianiste Horace Parlan, avec George Tucker à la basse et Al Harewood à la batterie (les cinq musiciens avaient déjà collaboré ensemble sur Parlan’s Speakin ‘My Piece LP pour Blue Note l’année dernière).

L’ouvreur, «My Girl Is Just Enough Woman For Me», est la version de Turrentine d’une chanson enregistrée en 1959 par le crooner à la voix de velours Jesse Belvin. Il a été écrit par les auteurs-compositeurs de renom Dorothy Fields et Al Hague, et est transformé par le saxophoniste et son quintette en un échangiste souple. Tucker et Harewood créent un groove rebondissant sur lequel Turrentine joue la mélodie principale dans une veine douce et lyrique, avant de monter la mise avec un solo nerveux. Son frère Tommy suit ensuite avec un solo de trompette varié avant qu’Horace Parlan – qui jouait jusqu’à présent des accords de bon goût – montre son talent d’improvisateur.

Enregistré auparavant par des chanteurs Ella Fitzgerald et Nat King Cole dans les années 50, ‘Then I’ll Be Tired Of You’ est un autre standard moins connu et a été écrit par EY “Yip” Harburg (auteur des paroles de “Over The Rainbow”) et Arthur Schwartz. C’est une ballade nocturne scintillante présentant la trompette dorée de Tommy Turrentine à l’ouverture, avant que Stanley n’entre et montre à quel point il est habile à jouer de manière tendre et plus expressive sur des chansons plus lentes. Tommy revient ensuite pour un autre sort sous les projecteurs, son solo douloureux avec une mélancolie langoureuse. À l’entrée suivante de Stanley, le tempo et l’humeur s’accélèrent et s’éclaircissent un peu avant que le ton d’origine ne reprenne et que les cornes des deux frères Turrentine s’entrelacent élégamment à la fin.

En revanche, «Fine L’il Lass» est un échangiste émotif légèrement tamisé dirigé par un motif de corne moelleux et harmonisé avant que le jeune frère Turrentine ne prenne le premier solo d’une manière typiquement robuste mais émouvante. L’air est également remarquable pour le seul solo de basse de George Tucker de l’album.

Un instantané vivant du style soul jazz

Tommy Turrentine a écrit le groove de cuisine ‘Thomasville’, une tranche de bop dur entraîné par les tambours de locomotive d’Al Harewood, bien que ce soit Stanley qui contribue au premier solo. Tommy suit, puis Horace Parlan, qui apporte vraiment une ambiance de piano funky aux débats. Al Harewood a également un bref moment non accompagné.

Stanley montre ses prouesses en tant que ballade sur une interprétation sensible de l’immortel “Someone To Watch Over Me” des frères Gershwin, un standard de jazz très couvert qui a vécu une vie charmée depuis qu’il a été écrit en 1926 pour la comédie musicale Oh, Kay! Tommy Turrentine abandonne pour cette performance, permettant au saxophone ténor plaintif de son jeune frère de dominer tandis que la section rythmique offre un accompagnement discret tout au long.

Tommy rejoint le groupe sur le dernier numéro, l’upempo ‘Stolen Sweets’, une chanson écrite par le maestro d’orgue R&B Wild Bill Davis. Après une intro en fanfare, les cornes jumelles des frères Turrentine énoncent un thème composé d’une séquence de mélodies montantes avant que Stanley ne montre sa virtuosité avec un solo de saxo influencé par le bop qui grandit en intensité émotionnelle. Fait intéressant, Turrentine a de nouveau enregistré la chanson en 1963, pour l’album Prestige de sa femme Shirley Scott, The Soul Is Willing.

Bien qu’il ait fallu près de 20 ans pour que Comin ’Your Way sorte, l’album n’a pas déçu quand il a finalement atteint les magasins de disques. Une collection solide ponctuée de moments de brillance individuelle et collective, elle offre un instantané vivant du style soul jazz au sommet de sa popularité. Peut-être, plus important encore, il a affirmé le génie de Stanley Turrentine.

L’édition Tone Poet Audiophile Vinyl Reissue Series de Comin ’Your Way est maintenant disponible et peut être achetée ici.