Comme l’eau pour le chocolat: quand le point d’ébullition atteint le point commun

Commun a l’une des voix les plus distinctives du hip-hop, et cela va de pair avec l’une des carrières les plus légendaires du jeu. Au cours de trois albums studio, il s’était imposé comme parolier avec peu de challengers, alors quand est venu le temps d’enregistrer son quatrième album studio, Like Water For Chocolate, il est intervenu une fois de plus pour frapper une réinitialisation matérielle de l’état de la hanche -saut.

Écoutez Like Water For Chocolate sur Apple Music et Spotify.

Une transformation artistique

Dans le sillage de sorties influentes comme Les racines» Les choses s’effondrent et Black On Both Sides de Mos Def, Common’s Like Water For Chocolate faisaient partie d’une renaissance culturelle en cours dans le hip-hop. Un opus tentaculaire qui couvre tout, du funk au hip-hop, bebop et cool jazz, l’album marque le point où le Chicago MC a commencé à se transformer en l’artiste que nous connaissons aujourd’hui, et le trouve en train de rendre hommage aux pionniers noirs qui l’ont précédé.

Sorti le 28 mars 2000, Like Water For Chocolate est une écoute longue mais enrichissante de 78 minutes. Ce n’était pas rare pour les albums de l’époque – s’il y avait de la place, remplissez-le, cela semblait être l’éthos de beaucoup d’artistes quand ils ont commencé à enregistrer pour le format CD. Mais Common utilise la longueur de l’album à son avantage, abordant son sujet sous tous les angles, créant souvent des personnages pour le faire.

Il aborde des sujets familiers, en particulier pour le boom-bap et Rap «conscient» de l’époque: relations raciales, rôles des sexes, disparité économique, amour et espoir. Mais Common ne s’est pas limité aux thèmes traditionnels. Même parmi ses pairs, il était unique. Personne d’autre n’était là pour faire des chansons de sept minutes de fin d’album sur Assata Shakur, l’activiste de Black Panther et TupacLa marraine de un chef-d’œuvre de MC, il présentait CeeLo Green au chant et relierait l’héritage d’Assata à Common pendant des années.

Une narration passionnante

Le titre de l’album, Like Water For Chocolate, est un peu un cheval de Troie. Cela semble agréable, doux, relaxant, et si vous ne prêtiez pas attention aux paroles, la production peut être juste réconfortante. Mais en réalité, le titre est une référence à l’eau qui a atteint son point d’ébullition puis s’habitue à faire du chocolat chaud: la canalisation de quelque chose de dur, de potentiellement destructeur, en quelque chose de sucré et désiré. Dans le cas de Common, il a transformé des expériences de vie difficiles en rap, en poésie et en paroles. Alors que Common avait acquis une réputation de «rappeur conscient», il a lutté avec la dichotomie de «conscience» et de rapper plus traditionnel tout au long de l’album.

Comme le moment le plus électrisant de Water For Chocolate, son récit le plus passionnant est «Payback Is A Grandmother». Le flux de Common est à la fois le plus ludique et le plus sinistre ici, et il est clairement conscient que c’est l’un des morceaux les plus divertissants de l’album. Les pistes le trouvent recevoir un appel de sa grand-mère: elle s’est fait voler en jouant aux cartes avec ses amis sur un bateau fluvial, et les voleurs sont allés jusqu’à forcer certaines personnes à «se déshabiller». Like Water For Chocolate regorge de détails comme celui-ci: des moments étoffés qui donnent vie à l’album.

Tout au long du disque, Common a créé tout un monde de personnages, avec un dialogue riche et des vignettes vives. Il a comparé “Payback Is A Grandmother” à un mystère des Hardy Boys, alors qu’il cherche des indices et des suspects, avant de les retrouver. La chanson se noie dans les tirs – mission accomplie.

Un effort collectif

Largement un effort collectif des Soulquarians, Like Water For Chocolate possède une liste de talents enviable composée de D’Angelo, Questlove, DJ Premier, James Poyser, du collaborateur Q-Tip fréquent Jay Dee et, plus important encore, J Dilla.

Dilla est crédité en tant que producteur sur plus des deux tiers de l’album, ancrant la grandiosité de la vision de Common. Mais l’impressionnante liste d’invités de l’album va au-delà de la simple production. Son premier single, «The 6th Sense», est devenu un classique instantané, grâce à l’incrustation instrumentale de DJ Premier, au crochet vocal de Bilal et au flux serré de Common. Autre part, MC Lyte et Mos Def font équipe avec Common sur les hilarants “ A Film Called (Pimp) ” et “ The Questions ”, respectivement, tandis que Slum Village se présente sur “ Nag Champa (Afrodisiac For The World) ”, alors que Common essaye son propre image.

Comme Water For Chocolate est essentiel pour comprendre la croissance de Common en tant que MC. Il a eu une carrière tellement riche en histoire – une carrière qui se transforme désormais en comédien, en écrivant des chansons nominées aux Oscars et en philanthropie – qu’il devient en fait difficile de retracer à quel point il a fait.

Beaucoup de ses fans l’ont découvert bien après cette époque, mais, au début du 21e siècle, Common a jeté les bases d’une nouvelle direction dans le hip-hop.

Pour célébrer le 20e anniversaire de Like Water For Chocolate, l’album est réédité en vinyle vert et blanc en édition limitée 2LP aux États-Unis. Achetez-le ici.

