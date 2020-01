Commencez-vous à vous dire au revoir? Ozzy Osbourne dit “il ne lui reste plus beaucoup de temps”

Tout dans cette vie se termine avec le passage du temps. Ce concept familier et surréaliste est chargé de tout prendre tel que nous le connaissons, y compris les légendes de la musique qui nous ont accompagnés dans les meilleurs et les pires moments de notre vie. Ces personnes qui sont responsables de faire la tracklist de nos vies. Maintenant, et après avoir révélé qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, Ozzy Osbourne a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il resterait “longtemps”.

La légende de Black Sabbath a révélé la nouvelle de sa maladie la semaine dernière, après avoir subi une série de problèmes de santé et toute l’année dernière. Parler à Kerrang, et sans trop en parler, Osbourne a déclaré que l’idée de sa mort ne le dérange pas, même si ces derniers mois, c’est quelque chose qui est présent régulièrement dans son esprit.

“Est-ce que je pense à quand viendra mon heure?”, A déclaré Ozzy. «J’y pense, mais je ne m’en fais pas. Je ne serai plus ici d’ici 15 ans ou peu importe, pas grand-chose d’autre, mais je ne m’arrête pas là. ». «Cela va nous arriver à tous. Suis-je heureux maintenant? Non, je n’ai pas de santé. Cette chose (Parkinson) m’a laissé sans voix, mec, mais je suis toujours là. »

Que faisons-nous de ces déclarations? Ordinary Man sera-t-il le dernier de la carrière d’Ozzy? Il ne serait pas surprenant que ce soit le cas. Malheureusement, la maladie de Parkinson est dégénérative et affecte tous les mouvements du corps. Pour l’instant, il l’a au stade 2 et suit un traitement pour renforcer ses nerfs. Mais rien ne garantit que cela ralentit le processus. Pour le moment il ne reste plus qu’à compter les jours du 21 février, date de sortie d’Ordinary Man. Album qui le verra également partir en tournée.

Dans une interview pour Good Morning America d’ABC, Osbourne a parlé des moments où cette nouvelle l’a fait vivre: «Cela a été terriblement difficile pour nous tous». Sharon a ajouté: «C’est Parkinson 2. Il y a tellement de types différents de Parkinson; ce n’est pas une peine de mort par un effort d’imagination, mais affecte certains nerfs de votre corps. Et c’est comme si vous aviez passé une bonne journée, une bonne journée puis une mauvaise journée. »