Comment 14 grandes villes réagissent au coronavirus

Alors que les villes du monde entier continuent de suivre l’évolution de l’épidémie de coronavirus, les responsables de la santé publique se coordonnent avec les gouvernements des États et fédéral pour déterminer si les rassemblements publics doivent être annulés ou non pour éviter une nouvelle propagation de la maladie. L’Italie, l’Irlande et le Danemark, par exemple, ont adopté des mesures de verrouillage à l’échelle nationale pour restreindre les voyages et les rassemblements publics. Et, depuis le 11 mars, Berlin a interdit tous les événements et rassemblements publics comptant plus de 1 000 personnes.

Avec plus de 1 000 cas de COVID-19 confirmés aux États-Unis, les États ont commencé à émettre leurs propres recommandations et avis politiques. L’État de New York a déclaré une urgence en cas de catastrophe, tandis que les comtés de Californie – comme le comté de Riverside, qui comprend Indio, qui abrite Coachella – ont déclaré des urgences de santé publique. Les responsables de la santé recommandent aux gens de pratiquer la «distanciation sociale» – comme travailler à la maison, se tenir à au moins six pieds des autres et ne pas se rendre à des rassemblements publics – dans le but de supprimer l’épidémie.

Les festivals et les tournées sont reportés et annulés. Certaines salles de concert publient leurs propres politiques qui peuvent aller au-delà des restrictions mises en place par les mandats gouvernementaux. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des mesures politiques prises par les principales villes des États-Unis et d’Europe.

États Unis

Chicago, IL

De nombreux événements publics à venir à Chicago ont été annulés ou reportés à la suite de l’épidémie de coronavirus, y compris le défilé de la Saint-Patrick. Alors que les autorités de la ville et de l’État ont commencé à promouvoir la distanciation sociale comme moyen d’empêcher la propagation du coronavirus, aucun mandat officiel n’a été donné concernant les grands rassemblements au 11 mars.

Denver, CO

Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, a déclaré l’état d’urgence le 10 mars, exhortant le secteur privé à offrir des congés de maladie payés aux employés malades afin d’endiguer toute épidémie. La plupart des salles de concert de la ville et de ses environs n’ont pas encore annoncé d’annulations.

Los Angeles, CA

Le 4 mars, le comté de Los Angeles a déclaré une urgence de santé publique / locale. Dans un communiqué de presse, le ministère de la Santé publique a exhorté les personnes malades à rester à la maison et a encouragé la simple distanciation sociale (par exemple, en évitant les poignées de main et en gardant vos distances lors d’événements publics), tout en notant qu’il n’y a «actuellement aucun besoin de mesures importantes de distanciation sociale» à le temps.

Des salles telles que le Fonda Theatre et le STAPLES Center ont publié des avis de santé publique concernant leurs procédures de santé et d’assainissement, mais les concerts devraient se dérouler comme prévu. Certains événements plus importants dans la région de Los Angeles, tels que le Korea Times Music Festival, la conférence annuelle des jeux E3 et les jeux Lakers et Clippers, ont été reportés ou annulés.

Miami, FL

Le 9 mars, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré une urgence de santé publique dans l’État. Les jours suivants, des incohérences sont apparues dans les informations faisant état d’une «propagation communautaire» du COVID-19 dans l’État. (La propagation dans la communauté se produit lorsque de nouveaux cas surviennent localement sans être liés à des voyages à l’étranger connus.) Le Dr Anthony Fauci, un expert en maladies infectieuses de premier plan, qui fait partie du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré publiquement que la Floride était un État confronté à une propagation communautaire. DeSantis n’était pas d’accord et a affirmé que le groupe d’individus infectés ne constituait pas une «propagation communautaire».

New York, NY

Le 7 mars, le gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, a déclaré l’état d’urgence en cas de catastrophe due au coronavirus. Depuis le 11 mars, la plupart des salles de concert à New York, y compris l’Apollo Theatre et Le Poisson Rouge, proposent une programmation comme prévu. Le 12 mars, cependant, Carnegie Hall a annulé des spectacles jusqu’à la fin mars. Plus tard dans la journée, le Gouverneur Cuomo a interdit les rassemblements de 500 personnes ou plus.

Depuis le 12 mars, le maire de New York, Bill de Blasio, a également déclaré l’état d’urgence dans la ville. Lors d’une conférence de presse, il a déclaré que des lieux plus importants tels que le Barclays Center, le Madison Square Garden et le Radio City Music Hall pourraient être fermés pendant des «mois» en raison des précautions prises. Il a également souligné que les autres espaces de rassemblement ayant une occupation inférieure à 500, y compris les restaurants et les bars, seraient plafonnés à 50% de leur occupation normale.

Nashville, TN

Au 11 mars, il y avait neuf cas confirmés de coronavirus dans le Tennessee, dont deux à Nashville. Les autorités de la ville ont publié une déclaration encourageant les résidents à «examiner attentivement les implications» de la tenue de rassemblements de 100 personnes ou plus, mais n’ont pas émis de mandat à leur encontre.

Philadelphie, PA

Les responsables de la ville de Philadelphie ont conseillé aux individus de ne pas assister à de grands rassemblements publics avec plus de 5 000 personnes, tels que des événements sportifs ou le défilé de la Saint-Patrick (désormais annulé). Les salles de concert de la ville n’ont pas encore annoncé d’annulations.

San Francisco, Californie

San Francisco a émis une interdiction de deux semaines de tout «événement de groupe non essentiel», défini comme «toute congrégation de 50 personnes ou plus à des fins sociales, culturelles, de divertissement ou tout autre événement spécial ou autre objectif non essentiel où les gens sont pas séparés par un espace physique d’au moins quatre pieds. ” L’interdiction est en vigueur jusqu’au mercredi 25 mars. Cela comprend les concerts programmés par des actes comme Tame Impala et Post Malone, qui ont été reportés.

Seattle, WA

Au 10 mars, 190 personnes dans le comté de King étaient testées positives pour le coronavirus. Vingt-deux personnes sont décédées, dont la première victime de la maladie aux États-Unis. Le gouverneur Jay Inslee a interdit les rassemblements et événements publics avec plus de 250 personnes.

L’interdiction a déjà entraîné l’annulation et le report d’événements musicaux; un examen du calendrier de la Showbox, par exemple, montre que tous les concerts programmés jusqu’au 28 mars ont été reportés ou annulés. En réponse à cette interdiction, le Seattle Symphony partagera des émissions en direct en ligne.

Washington DC.

Le maire de Washington, Muriel Bowser, a déclaré l’état d’urgence le mercredi 11 mars. Pendant ce temps, le Congrès a fermé les bâtiments du Capitole, de la Chambre et du Sénat des États-Unis au public jusqu’au 1er avril. DC Health a informé que tous les rassemblements de 1000 personnes ou plus dans le district soit reporté ou annulé jusqu’à la fin du mois de mars afin de lutter contre toute flambée.

À la lumière des recommandations, des salles comme le U Street Music Hall, le 9:30 Club, l’Anthem et le Lincoln Theatre ont décidé de reporter la totalité de leur programmation de mars.

Canada

Toronto, Ontario

Alors que de nouveaux cas de coronavirus sont diagnostiqués partout en Ontario, la ville de Toronto a activé son centre des opérations d’urgence et continue de surveiller l’évolution de l’épidémie. Les salles de concert n’ont pas encore annoncé d’annulations plus larges à cause du coronavirus.

L’Europe 

Berlin, Allemagne

Le ministre de la Culture de Berlin, Klaus Lederer, a interdit tous les concerts et événements culturels avec des participants totalisant 500 ou plus jusqu’au 19 avril. L’interdiction a conduit des clubs, y compris Berghain et Trauma Bar und Kino, à annuler ou reporter leurs événements au mois prochain. La Commission des clubs de Berlin a formé un groupe de travail sur les coronavirus dans le but de trouver un équilibre entre le maintien de la santé publique et la garantie que les clubs ne tombent pas en «ruine économique».

Londres, Angleterre

Le Royaume-Uni se trouve dans une phase de «confinement» depuis le 9 mars. Alors que des mesures plus larges de distanciation sociale n’ont pas encore été instituées, des événements de divertissement tels que la vitrine en direct de YouTube on Stage ont été annulés. Les organisateurs du festival de Glastonbury, qui doit avoir lieu du 24 au 28 juin, disent qu’ils ne peuvent pas confirmer si l’événement se déroulera comme prévu.

Paris, France

La France a interdit tous les rassemblements de 1 000 personnes ou plus afin de contrôler l’épidémie. Bien que l’interdiction ait forcé de nombreux sites à reporter leurs événements de mars, certains artistes ont trouvé des solutions: Nada Surf, qui jouera le 11 mars à La Cigale, à 1400 casquettes, a décidé de jouer deux sets ce soir-là, afin pour se conformer à l’interdiction, et avoir moins de 1 000 participants sur les lieux pour chaque série.

