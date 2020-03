Comment 2Pac a transcendé les attributs du hip-hop

Me Against The World est l’album qui a fait 2Pac artiste que nous connaissons et vénérons aujourd’hui. Alors que ses deux prochains efforts, Tous les yeux sur moi et The Don Killuminati: The 7 Day Theory (et leurs singles respectifs), augmenteraient son profil, c’est Me Against The World qui a transcendé les attributs culturels entourant le gangsta rap des années 90, faisant de Tupac une force culturelle qui allait au-delà du hip-hop.

Sorti le 14 mars 1995, Me Against The World était l’effort le plus introspectif de 2Pac à ce jour. Frappant les étagères alors qu’il était encore en prison, l’album a aidé à déplacer son image de celle de rappeur gangsta à plus d’un poète gangsta, préparant le terrain pour que 2Pac devienne l’un des MCs les plus célèbres au monde. Se dirigeant directement vers le n ° 1 aux États-Unis, il a également fait de 2Pac la première star à figurer en tête des palmarès des albums en prison. Mais malgré la presse qualifiant son style de vie (et ses conséquences dures) de personnalité, 2Pac connaissait mieux que quiconque les réalités de la vie de voyou, et Me Against The World l’a trouvé à se réconcilier avec eux.

Refusant les dures réalités du sucre

Près d’un quart de siècle plus tard, la mort de 2Pac est toujours l’un des événements les plus marquants de l’histoire du hip-hop – sans doute la cause profonde de la paranoïa plus large de la musique et de son obsession de la mort. L’introduction de Me Against The World ouvre la voie à cette vision du monde, avec une série de nouvelles qui sont à parts égales vérité et fiction, racontant des vols, des fusillades, des drames et la tempête médiatique qui a suivi. Au milieu de tout ce chaos et de sa peine de prison imminente, 2Pac a commencé à jeter les bases de l’album.

Une préoccupation morbide pour sa propre disparition s’exprime le plus explicitement sur deux titres qui constituent plus ou moins l’album, If I Die 2Nite et Death Around the Corner. Les deux chansons présentent la peur de la mort de Pac comme une force persistante et captivante qui plane sur chaque parole, une réalité fataliste qui ne peut être traitée qu’avec une approche ambivalente de la mortalité. En ce qui concerne l’introspection, le hip-hop a une réputation de morbidité, et 2Pac a certainement favorisé cela, mais son refus de couvrir les dures réalités de la vie urbaine faisait partie de son attrait.

N’ayant pas peur de dire ce qu’il pense

Sur “Lord Knows” et “So Many Tears”, 2Pac n’est pas le seul à connaître ces maux de société – tout le monde autour de lui l’est aussi. Mais Me Against The World révèle également la dualité de 2Pac: le «voyou» armé d’armes sur «Heavy In the Game» et le poète de la rue qui veut élever sa communauté et les femmes, comme sur «Dear Mama» et «It Ain ‘t Easy’. Sur le premier, il sympathise avec les difficultés que sa mère a eues à l’élever, tandis que le second est plus une complainte nostalgique qu’un cri de colère.

2Pac ne craint pas non plus sa propre agitation intérieure. Il est scandaleusement candide à propos de sa propre dépression et de sa douleur sur «Lord Knows», tandis que «So Many Tears» le voit comprendre à quel point le monde peut être cruel envers d’autres jeunes vies. Contre ces situations à enjeux élevés, Dr. DreLa production est composée de basses calmes et basses et de synthés fluides qui complètent le flux de 2Pac.

Si Me Against The World a révélé l’état d’esprit de 2Pac avant son incarcération, All Eyez On Me et The Don Killuminati contenaient des éléments de ce qu’il avait appris et pratiqué pendant cette période. Mais vous devez regarder son œuvre dans son ensemble afin d’avoir une image complète. Bien qu’il s’agisse de son troisième album, Me Against The World est essentiellement l’histoire d’origine de 2Pac: c’est l’album où l’homme et le mythe se rencontrent. Toujours altéré par la violence, la paranoïa et les conséquences des choix de vie, 2Pac n’a jamais eu peur de dire ce qu’il voyait se dérouler autour de lui.

