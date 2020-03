Comment ABBA a dépassé toutes les attentes

Avec le recul, un siège à l’un des ABBALes six spectacles londoniens de leur tournée de 1979 sonnent comme le billet d’or ultime. La demande dépassait l’offre, même à l’époque, mais personne n’aurait pensé que ce serait la dernière opportunité pour les fans de voir le supergroupe suédois en direct au Royaume-Uni. Pour ceux qui l’ont manqué, l’album Live At Wembley Arena, sorti à l’origine en Europe le 29 septembre 2014, offre toutes les preuves dont vous avez besoin d’ABBA à son apogée.

Écoutez Live At Wembley Arena sur Apple Music et Spotify.

Un énorme impact

Les signes étaient déjà là. Malgré leur succès phénoménal, les tournées d’ABBA ont été ambitieuses mais brèves. Les pressions contradictoires d’un calendrier d’enregistrement et de promotion chargé, parallèlement aux engagements Agnetha FältskogLa haine établie de l’aviation, tout cela a contribué à un ensemble d’apparences relativement légères au cours de la décennie. Lorsque le groupe est sorti en tournée, ils ont eu un impact énorme (la balade en Europe et en Australie en 1977 est une légende), mais il fallait être rapide pour les rattraper.

La réédition de Live At Wembley Arena sous forme de coffret vinyle 3LP de luxe offre une nouvelle opportunité d’évaluer le groupe à l’apogée de ses pouvoirs. À travers ces concerts à Londres, le quatuor a joué 23 chansons couvrant toute sa carrière à ce jour (il y avait deux intermèdes instrumentaux supplémentaires et une contribution du chanteur de soutien et plus tard du collaborateur d’Agnetha, Tomas Ledin, qui est omis de cette version). Les grands succès sont là – «Voulez-Vous», “SOS” et “Does Your Mother Know?” – mais il y a aussi une dispersion intéressante de morceaux moins connus.

Au-delà des attentes

Comme vous pouvez vous y attendre d’un groupe fier de sa réputation de sterling en tant que collectif largement axé sur le studio, la reproduction de ces singles – déjà en train de devenir des standards à la fin des années 70 – est extraordinaire. «SOS» et «Fernando», par exemple, planent avec des arrangements parfaits pour la prise en charge de la voix sur le point. Il n’est pas facile pour un acte de faire sonner des enregistrements complexes aussi bien en direct, mais ABBA s’est avéré plus que capable de correspondre à l’échelle de tournée des titans du rock tels que Reine et Les pierres qui roulent: il a fallu pas moins de quatre camions pour amener le groupe sur scène à une époque où l’on aurait pu être considéré comme suffisant. La tournée de 1979 a été un gros problème, cependant, avec des dates antérieures cette année-là axées sur la réalisation d’une percée américaine soutenue. Les 18 concerts nord-américains représentaient un engagement de temps important pour ABBA, mais ont également permis à l’équipe et au groupe d’améliorer les spectacles au-delà des attentes. Pour les publics européens chanceux (et ceux des expositions japonaises de l’année suivante), ABBA était aussi serré sur scène que jamais.

Les chansons individuelles sur Live At Wembley Arena ont largement besoin de peu d’introduction. “Eagle”, qui a obtenu une seule sortie sur certains marchés, joue ses couleurs pop-rock explosives et dépasse sans doute son apparence de studio de ABBA: l’album. L’une des joies de cette setlist est le changement confiant de rythme qu’elle offre régulièrement. Après ‘Eagle’, vous trouverez le très sucré ‘Thank You For The Music’ (finalement sorti en 1983 en tant que single britannique). C’est un grand pas en avant, mais c’est cette capacité semblable à une pie de tirer sur différentes influences et de mettre en valeur des styles contrastés, tout en amenant tout leur public avec eux, qui marque le génie d’ABBA. Le morceau suivant, «Why Did It Have To Be Me?», Avance comme l’enfant mutant du music-hall de Charpentiers et Status Quo. C’est une course exaltante.

Le plus grand groupe pop de tous les temps

La conversation entre les morceaux est réduite au minimum car le manifeste est simple: servez les chansons et laissez les gens chanter et sourire. “Hole In Your Soul”, par exemple, voit ABBA atteindre ses extrémités rocheuses et est un joyeux et urgent buteur, à cheval parfaitement sur le glam influences de la percée «Waterloo» et leur dernier répertoire pop brillant comme «Take A Chance On Me» (un autre point fort de la performance).

L’un des autres attraits de cet enregistrement unique est qu’il offre la seule occasion d’entendre la ballade saisissante ‘I’m Still Alive’, écrite et interprétée par Agnetha. Une belle composition, elle rivaliserait certainement avec d’autres chansons d’amour classiques d’ABBA, comme «The Name Of The Game», si jamais elle n’avait reçu une seule sortie.

Capture unique d’une émission d’une nuit – 10 novembre 1979 – Live At Wembley Arena offre un aperçu succinct de la trinité unique d’influences du supergroupe: des trois dernières chansons, «The Way Old Friends Do» (publié plus tard sur l’album magistral Super Trouper) représente le folk suédois au cœur du don indéniable de Benny et Björn pour la mélodie; «Dancing Queen» parle du pouvoir universel et édifiant de la danse; et «Waterloo» offre cette rotation nette et pleine d’esprit sur un crochet pop d’une simplicité trompeuse. Ça y est: l’ADN du plus grand groupe pop de tous les temps.

Beaucoup étaient trop jeunes ou trop malchanceux pour voir ABBA sur ces émissions à la fin de 1979 et au début de 1980. Au moins quelqu’un avait la prévoyance de le capturer pour la postérité. Merci pour cette musique, en effet. Personne ne devrait nier que les huit albums studio d’ABBA restent imbattables; personne n’oserait suggérer que les retrouvailles semi-live qui se passeront vraiment ne seront pas incroyables (nous retenons toujours notre souffle, au fait…); et personne ne prétendra que c’est aussi bien que d’être là… Mais parfois, le deuxième meilleur est plus que suffisant.

La réédition 3LP de Live At Wembley Arena peut être achetée ici.

Écoutez le meilleur d’ABBA sur Apple Music et Spotify.