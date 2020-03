Comment ABBA a tout conquis avec l’album ‘Waterloo’

Dominé par la chanson qui a lancé leur succès mondial, ABBAL’album de Waterloo – et sa chanson titre – est à la fois une capsule temporelle et intemporelle. La familiarité sans limites du single est ancrée par une performance légendaire de l’Eurovision glam-pop dans la ville balnéaire britannique de Brighton le samedi 6 avril 1974, mais l’album a bien plus à offrir.

Après que «Ring Ring» ait calé dans les manches nationales de l’Eurovision de l’année précédente, ABBA avait beaucoup à prouver. Des ventes impressionnantes en Suède pour cette chanson et son album parent avaient convaincu le quatuor que leur approche était la bonne, et des sessions pour un deuxième album étaient déjà en cours avant l’annonce qu’ABBA, comme ils étaient maintenant officiellement nommés, se dirigeait vers l’Eurovision gloire un plus de temps.

Un groupe qui fait sa marque

Plus tard choisi comme troisième single de Waterloo, ‘Hasta Mañana’ a commencé sa vie comme ‘Who’s Gonna Love You’. En tant que ballade midtempo et conservatrice, cela ressemblait à une valeur sûre pour le concours, mais il y avait quelque chose à propos de l’urgence plus contemporaine de «Waterloo» – glorieusement pop, mais plus nette que certaines des compositions d’ABBA à ce jour – qui lui donnait l’avantage. C’était le bon choix. Sélectionnée comme entrée de la Suède pour la compétition, “ Waterloo ” a remporté la victoire avec une avance confortable et est devenue un succès mondial, atteignant le premier rang au Royaume-Uni et faisant même partie du Top 10 aux États-Unis, un marché traditionnellement résistant aux charmes de l’Eurovision. .

Sorti le 4 mars 1974, l’album de Waterloo était déjà sorti dans le pays d’ABBA depuis un mois avant la compétition. Une version plus arrondie que Ring Ring, Waterloo contient un sens surprenant de différents styles: ‘King Kong Song’ aurait facilement pu être enregistré par Suzi Quatro; ‘Gonna Sing You My Love Song’ pourrait devenir une composition de Carole King; et «Qu’en est-il de Livingstone» se serait senti chez lui sur une Kinks album. Seule la domination croissante des Agnetha et FridaLe chant glorieux de la marque indique qu’il s’agit d’un album ABBA – peut-être la première grande collection produite par le groupe, et certainement l’une des plus fortes de l’époque. L’album de Waterloo a capturé le son d’un groupe trouvant sa marque.

Gagner la bataille pour attirer l’attention du monde

Après la chanson-titre, c’est ‘Honey, Honey’ que la plupart des gens reconnaîtront (en partie grâce à sa place dans la comédie musicale du mastodonte Mamma Mia!). Léger mais accrocheur, il est sorti comme le deuxième single de Waterloo presque partout, mais inexplicablement pas au Royaume-Uni, où le groupe de reprises de studio Sweet Dreams l’a placé dans le Top 10. ‘Honey, Honey’ est, cependant, loin d’être révélateur de la album dans son ensemble, qui a pris un pas notable loin des racines schlager du quatuor.

Lorsque Waterloo a frappé les magasins, glam rock était à son apogée, et il ne fait aucun doute que le titre de l’album “Watch Out” a tiré son mémoire de cela. Les guitares électriques semblent même exploser à la fin de la chanson – Alice Cooper aurait été fier, bien que Benny et Björn ont depuis exprimé des sentiments mitigés à ce sujet.

À l’autre extrémité du spectre, ‘Suzy Hang-Around’ débute par un riff de 12 cordes semblable à Byrds qui se fond dans un moment ABBA unique: une voix principale de Benny. C’est un joyau mélodieux charmant qui illustre parfaitement la polyvalence du groupe. Peu de gens reconnaissent la chanson comme l’œuvre d’ABBA, mais c’est pourquoi une exploration plus approfondie de leur discographie réserve tant de surprises. Le «Sitting In The Palmtree» tropical, teinté de reggae, est en revanche l’un des morceaux d’ABBA les plus évidents négligés pour une sortie unique.

Waterloo ferait bien sur les palmarès d’albums du monde entier, mais a raté les certificats de vente multi-platine qui deviendraient bientôt la norme. Le quatre pièces s’était battu pour attirer l’attention du monde et a remporté cette première grande campagne. Napoléon s’était en effet rendu à Waterloo; il était peut-être inévitable que le reste du monde lève le drapeau blanc dès qu’ABBA atteindrait cette étape de l’Eurovision.

