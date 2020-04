Comment aider les musiciens pendant la crise du COVID-19

Alors que les événements en direct s’arrêtent dans le monde entier en raison de la pandémie de COVID-19, les musiciens qui comptent sur les tournées pour gagner la plupart de leur argent expriment de sérieuses inquiétudes quant à leur stabilité financière immédiate. Il en va de même des magasins de disques, qui ont besoin que les clients restent à flot. Aujourd’hui, l’industrie de la musique tente de relever les défis posés par cette époque sans précédent. Par exemple, Bandcamp a récemment renoncé à sa part de revenus de toutes les ventes d’une journée, stimulant une campagne de ventes extrêmement fructueuse qui a rapporté aux musiciens 4,3 millions de dollars.

Bien sûr, l’achat d’albums et de produits auprès d’artistes est toujours un bon moyen de soutenir les musiciens. Vous pouvez également écouter les diffusions en direct des artistes et, si possible, leur faire un don directement. Même la musique en streaming aide (un peu)! Vous trouverez ci-dessous quelques ressources supplémentaires pour vous soulager, que vous soyez un artiste dans le besoin ou un fan qui cherche à faire du bien.

Soutenir les magasins de disques indépendants

Comme de nombreux magasins ont été obligés de fermer temporairement, la communauté musicale du monde entier se rassemble pour encourager les gens à acheter des disques dans la boutique en ligne de leur magasin local. Le hashtag #LoveRecordStores a été ajouté aux messages de Primal Scream, Elton John, Martin Freeman, Franz Ferdinand et bien d’autres. Beggars Group, le conglomérat record britannique qui comprend 4AD, Rough Trade, XL, Matador et Young Turks, a créé une carte pratique des magasins de disques aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l’étranger, y compris des liens vers leurs magasins en ligne.

L’Académie de l’enregistrement / MusiCares

Le 17 mars, la Recording Academy a annoncé qu’elle s’était associée à MusiCares pour un fonds de secours COVID-19, chacun contribuant 1 million de dollars au fonds. Le site de la Recording Academy propose des pages de destination de ressources régionales pour l’Ouest, le Sud et l’Est. L’organisation a également publié un aperçu de la façon dont le Congrès peut aider les personnes impliquées dans la musique, en faisant pression pour une protection accrue des artistes.

Projet Music Relief de Spotify

La semaine dernière, Spotify a lancé son projet COVID-19 Music Relief et a promis de verser jusqu’à 10 millions de dollars en dons à des organisations à but non lucratif liées à la musique comme MusiCares, Help Musicians et la PRS Foundation. Spotify a également déclaré qu’il envisageait de déployer une fonctionnalité de collecte de fonds facultative que les fans pourraient offrir directement aux artistes, sans que la plate-forme de diffusion en continu ne fasse de compromis.

SoundCloud

SoundCloud a annoncé un partenariat avec la plate-forme de diffusion en direct Twitch sur un plan pour aider les artistes à être payés pendant qu’ils diffusent en direct des performances. Les artistes disposant de pages Pro et Premier Soundcloud (que SoundCloud propose également à un tarif réduit) peuvent demander une demande accélérée pour le statut d’affilié de Twitch, ce qui leur permettrait de diffuser des annonces et de vendre des marchandises tout en livrant en direct des performances en continu.

Projet de secours aux artistes

Une nouvelle initiative du secteur sans but lucratif des arts créatifs Artly World fournit à la fois une aide financière d’urgence à court terme et une assistance à long terme aux artistes, musiciens et interprètes touchés par les annulations d’événements et les fermetures de salles. L’Artist Relief Project accepte les dons pour aider les artistes et les candidatures d’artistes pour recevoir de l’aide.

Fondation pour les arts contemporains

La Foundation for Contemporary Arts est une organisation financée par des artistes basée à New York qui se concentre sur le bénéfice des artistes qui font «un travail de nature contemporaine et expérimentale». Les artistes dont les performances ou les expositions ont été annulées à la suite de la pandémie peuvent demander une subvention de 1 000 $; trouvez l’application ici.

Aidez Musicians UK

Help Musicians UK est un organisme de bienfaisance indépendant qui aide les musiciens émergents, professionnels ou retraités grâce à des dons. Ils ont récemment lancé le Coronavirus Financial Hardship Fund, un fonds de 5 millions de livres sterling pour «aider à réduire l’inquiétude de nombreux musiciens face à l’augmentation des dépenses de leur ménage». Les artistes peuvent demander un paiement unique de 500 £ via ce formulaire en ligne.

Fondation Jazz de l’Amérique

La Jazz Foundation – une organisation à but non lucratif basée à Manhattan qui se consacre à l’aide des musiciens en difficulté – a lancé le COVID-19 Musicians’s Emergency Fund pour aider les artistes et leurs familles à subvenir à leurs besoins de base. Des dons de tout montant peuvent être effectués ici.

Le projet Max’s Kansas City

Nommé pour la célèbre discothèque de Manhattan, le projet Max’s Kansas City fournit un financement d’urgence et des ressources aux professionnels des arts créatifs. Cela comprend les personnes qui ont gagné leur vie dans les arts et qui ont besoin d’aide médicale, juridique ou financière et d’aide au logement.

Fondation des musiciens

Les musiciens professionnels qui ont travaillé pendant au moins cinq ans aux États-Unis peuvent demander une subvention de la Musicians Foundation, qui varie entre environ 500 $ et 3 000 $. Le nouveau programme de subventions d’urgence à but non lucratif offre à tous les candidats éligibles jusqu’à 200 $ de soutien financier.

Fonds d’aide aux musiciens des festivals de Newport

Le Newport Festivals Musician Relief Fund offre une aide financière aux musiciens folk et jazz. La priorité du fonds est les artistes de la communauté de Rhode Island et ceux qui ont joué aux festivals de jazz ou de folk de Newport. Demandez une subvention ici.

Patreon

La plate-forme d’abonnement au contenu Patreon a établi une subvention pour les artistes touchés par la pandémie, les destinataires devant être choisis par un conseil de créateurs. Les artistes peuvent remplir un questionnaire pour demander la subvention ici.

Fonds Sweet Relief Musicians

Sweet Relief est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui se concentre sur la fourniture d’une aide financière aux musiciens qui travaillent et aux travailleurs de l’industrie musicale dans le besoin. À la lumière de la crise du COVID-19, ils ont créé un fonds financé par des donateurs que les musiciens et autres professionnels pourront consacrer aux «frais médicaux, à l’hébergement, aux vêtements, à la nourriture et à d’autres dépenses vitales». Vous pouvez demander une subvention ici.

Fondation Blues

La Fondation Blues, à but non lucratif basée à Memphis, a créé le Fonds de secours d’urgence pour les musiciens de blues COVID-19 pour les musiciens de blues à temps plein dont les revenus ont été gravement réduits par la pandémie actuelle. Les demandes de financement et les informations sur les dons sont disponibles sur leur site Internet.

Fondation Clara Lionel

La Fondation Clara Lionel de Rihanna a initialement promis 5 millions de dollars en subventions aux efforts de réponse de COVID-19. En plus de cela, la FCF promet qu’un autre million de dollars sera égalé par la Fondation Shawn Carter de JAY-Z. Le CLF est une initiative qui soutient les programmes d’éducation et d’intervention d’urgence dans le monde entier. En savoir plus sur la fondation et son engagement COVID-19 ici.

Son égal

Equal Sound, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles qui se consacre à la présentation de concerts, a lancé un fonds de secours pour les musiciens qui ont vu leurs concerts annulés. Trouvez plus d’informations et faites une demande de financement ici.

Fondation Music Maker Relief

La fondation à but non lucratif Music Maker Relief Foundation a été créée en 1994 dans le but de soutenir directement les musiciens folk et blues du Sud plus âgés qui ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins. L’organisation a distribué plus de 12 000 subventions à ces artistes depuis sa fondation. Les dons peuvent être faits ici. Actuellement, la fondation jumelle tous les dons jusqu’à 60 000 $.

Campagne Sound of Silence

Sound of Silence est une vaste campagne pour aider les musiciens australiens touchés par COVID-19, ainsi que d’autres qui dépendent de l’industrie de la musique pour le travail, encourageant les fans à faire un don directement à la Nonprofit Support Act en plus d’acheter plus de musique et de pardonner aux perdus coût des billets des spectacles annulés. «Le monde de la musique s’est historiquement regroupé pour donner du temps et de l’argent à ceux qui en ont besoin, comme on l’a vu récemment avec le soulagement des feux de brousse. Maintenant, ils ont besoin que le public australien mélomane fasse de même », lit leur énoncé de mission.

Universal Music Group

UMG a lancé plusieurs efforts pour aider ses employés et artistes. La société a également étendu son programme philanthropique All Together Now, en dirigeant son soutien financier vers le fonds de secours COVID-19 de MusiCares et Help Musicians UK.

