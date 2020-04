Comment aucun doute n’a éclipsé tout ce qui s’est produit avant

Avant que l’astrologie ne devienne le passe-temps par défaut des jeunes anxieux, Gwen Stefani utilisé comme un canal pour canaliser ses crises émotionnelles et existentielles. Une sorte de passage à l’âge céleste, un «retour de Saturne» se réfère au moment où la planète termine son orbite de 29 ans, revenant à la même position qu’au moment de votre naissance. Comme Stefani et Sans aucun doute entraient dans une nouvelle phase de leur vie, Return Of Saturn a vu le groupe se réconcilier avec leur passé afin de tracer un avenir plus audacieux.

La nouvelle It Girl du rock

Après le succès fou de Royaume tragique et en tournée non-stop pendant deux ans, le groupe se sentait créativement dépensé. Le Tragic Kingdom, qui vendait des diamants, avait transformé un groupe punk de surf-core de Orange Country en redevance MTV, avec Gwen comme la nouvelle It Girl of rock. Si No Doubt pouvait faire revivre la nouvelle vague de pavot au plus fort de grunge, imaginez ce qu’ils pourraient faire pendant le pic de la pop teeny-bopper?

Cinq ans, c’est une éternité dans la musique pop, avant même le déluge de nouveautés facilitées par le ère du streaming. No Doubt est d’abord retourné dans le studio après une tournée, cherchant à retrouver la magie de Tragic Kingdom avec le producteur Matthew Wilder, mais la chimie n’était tout simplement pas là.

Retour à leurs racines de nouvelle vague

Le groupe passerait les deux prochaines années à écrire, enregistrer, réécrire et recommencer. “Beaucoup de choses que nous faisions ressemblaient à une caricature de nous-mêmes”, a déclaré Stefani au Los Angeles Times en 1999.

Après une série de faux départs avec Wilder et d’autres producteurs, le groupe a opté pour une session unique avec l’ancien guitariste de Talking Head Jerry Harrison et a fini par couper le titre ‘New’ à la volée. Avec ses claviers froids et ses riffs de guitare inspirés de Devo, ‘New’ a donné le ton à Return Of Saturn, voyant No Doubt revenir à ses racines de nouvelle vague avant que 2-Tone ne prenne le volant.

Le groupe a finalement choisi le producteur Glen Ballard pour superviser le nouvel album – un choix surprenant, les crédits de Ballard s’appuyant fortement sur le tarif R&B et adulte contemporain comme Aretha Franklin, Chaka Khan, Sheena Easton et Wilson Phillips. Mais Ballard savait comment polir la roche brute et confessionnelle en or, comme il l’avait fait avec Jagged Little Pill d’Alanis Morissette.

Une période d’incubation

Sorti le 11 avril 2000, la période d’incubation de deux ans de Return Of Saturn a porté ses fruits, car No Doubt est revenu avec un album concept très bien conçu qui refuse de se faire pigeonner. Alors que l’album passe du punk à la nouvelle vague, du reggae à la pop jangly des années 90, il gère chaque changement avec facilité; Stefani avance sur chaque chanson, tandis que le groupe serré de frères fournit la chaleur derrière elle.

Ballard a peut-être lissé certains de leurs bords, mais le foutre du groupe reste. Stefani joue l’ex-amant vengeur dans l’ouvreur d’album «Ex-Girlfriend», crachant du vitriol un moment et léchant ses blessures le suivant: «Et tu sais que ça me rend malade d’être sur cette liste / Mais j’aurais dû y penser avant nous nous sommes embrassés.”

Avec ses couplets délicats et ses changements sauvages, la chanson était un single improbable, mais son chœur unique et ses guitares bourdonnantes offraient l’un des rares coups d’adrénaline du nouvel album.

Conflit interne

Return Of Saturn a également permis à Stefani de se représenter elle-même: le pop-punk adorateur du ska (“ Bathwater ”), le traditionaliste italo-américain (“ Simple Kind Of Life ”) et la pop star non sécurisée (“ Magic’s In The Makeup ”) . Stefani évite également ses théâtres vocaux habituels sur l’album («Bathwater» étant l’exception intentionnelle), donnant des performances sérieuses qui correspondent à la vulnérabilité du matériel.

Malgré tous les push-ups sur scène et les cheveux roses choquants, Stefani n’a jamais reculé devant le genre d’insécurité tenace qui la tourmente. Mais la conscience de soi était insuffisante dans la pop traditionnelle en 2000. Le retour de Saturne était peut-être le résultat de Stefani lisant trop Sylvia Plath et se précipitant vers 30 ans, mais qui parmi nous est sorti de l’autre côté avec un panneau d’affichage album pour le montrer?

Sur la pièce maîtresse de l’album, “Simple Kind Of Life”, Stefani se débat avec les désirs contradictoires de fonder une famille et d’être un artiste indépendant. «Maintenant, toutes ces choses simples sont tout simplement trop compliquées pour ma vie», chante-t-elle au-dessus de la ballade gonflée. Ses aveux personnels sont douloureusement intimes car elle avoue que «parfois je souhaite une erreur».

Mais ce genre de lyrisme au nombril d’une femme d’une vingtaine d’années n’a pas été célébré par tous. Certaines critiques ont écrit Return Of Saturn comme le travail de quelqu’un renversant des années de féminisme, ne reconnaissant pas que le simple fait d’aborder ces thèmes dans la musique pop pourrait être un acte de transgression en soi.

Tout tueur, pas de remplissage

La polyvalence vocale de Stefani est assortie des performances instrumentales serrées du groupe: le bassiste Tony Kanal et le batteur Adrian Young fournissent la puissance tandis que le guitariste Tom Dumont (le véritable as du groupe) aiguise sa guitare sur chaque piste. Leur synchronicité n’est jamais plus apparente que sur le clameur «Six Feet Under» ou l’attaque «New».

Alors que Tragic Kingdom était lourd de succès, Return To Saturn est tout à fait tueur, pas de remplisseur. Même les modestes ballades midtempo ont des surprises dans leurs manches. Une gravure lente au début, ‘Too Late’ se transforme en un crescendo dramatique complet avec des cors et des guitares étouffantes.

Débutant au n ° 2 du Billboard 200, Return Of Saturn a peut-être trouvé No Doubt en grandissant, mais leur honnêteté radicale et leur popcraft mélodique nous ont convaincus qu’un tour de plus autour du soleil ne serait pas si mauvais.

