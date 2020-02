Comment Big Star a créé le hit record qui n’a jamais été

Combiner des chansons accrocheuses, entraînées par la guitare avec une belle apparence photogénique, Big Star apparemment avait tout. Cela a également aidé qu’ils avaient un chanteur talismanique en forme de chanteur, guitariste et auteur-compositeur Alex Chilton, qui avait mené le groupe d’adolescents The Box Tops à la gloire plusieurs années auparavant. Ainsi, lorsque Big Star a sorti son premier album, # 1 Record, sur l’empreinte Ardent distribuée par Stax en août 1972, les attentes du jeune quatuor de Memphis étaient naturellement élevées; ils savaient instinctivement qu’ils avaient fait un record de rock exceptionnel. Au moment de son suivi, Radio City en 1974, le groupe avait perdu un membre, mais a gagné du terrain en tant que plus grand groupe culte à ne jamais y arriver.

“Nous avons créé quelque chose de spécial”

«J’étais vraiment excité à ce sujet parce que je sentais que nous avions créé quelque chose de spécial», explique le batteur Jody Stephens dans une interview exclusive avec uDiscover Music, rappelant sa fierté et son enthousiasme pour le disque n ° 1. Frais, nouveau et excitant, avec des notes de Les Beatles, Mauvais doigt et The Byrds dans son ADN musical, le premier album de Big Star a été défendu par des légions de critiques de rock enthousiastes, mais a rencontré l’indifférence du public. La faute en revient à un réseau de distribution qui n’a pas réussi à faire sortir l’album dans les magasins de disques.

Ironiquement, malgré leur nom, Big Star était invisible pour le public. Après une période d’anxiété et de conflits internes, le partenaire d’écriture de Chilton – et le co-fondateur de Big Star, Chris Bell – ont quitté le groupe en novembre 1971.

Avec Bell parti, Chilton, le bassiste Andy Hummel et Stephens ont décidé de l’appeler un jour. Malgré cela, la créativité de Chilton est restée inchangée, et il a enregistré quelques airs avec le bassiste Danny Jones et Richard Rosebrough au début de 1973, avant la réformation de Big Star en mai, jouant devant un public de journalistes de musique à Memphis lors d’une convention d’écrivains rock organisée par Dossiers ardents. Énorme succès, le concert a poussé le groupe à retourner dans Ardent Studios pour enregistrer leur deuxième album, Radio City.

“Cela a changé le caractère du groupe”

«Radio City a été un record passionnant à réaliser», se souvient Stephens. «Chris Bell m’a vraiment regretté de ne pas faire partie du groupe et je me demandais ce que ça ferait d’avancer sans lui, mais les choses ont changé. Nous sommes devenus un trio, et tous avaient un petit rôle plus important à jouer musicalement. Et parce que nous n’étions que trois, il y avait beaucoup plus d’espace avec lequel nous pourrions faire quelque chose ou non. Donc, il y avait beaucoup plus d’opportunités et, certainement, cela a aidé à notre évolution et a changé le caractère du groupe. »

Sur le plan stylistique, Radio City a repris là où le record n ​​° 1 s’était arrêté, mélangeant un rock’n’roll tendu (‘O My Soul’) avec une power-pop rêveuse (‘September Gurls’) et des ballades acoustiques réfléchissantes (‘I’m In Love Avec une fille’).

«Il y avait des similitudes [with #1 Record], mais Alex n’arrêtait pas de proposer de nouvelles chansons brillantes », explique Stephens. «Sur Radio City, je pense que son point de vue a changé un peu et, par conséquent, les chansons ont changé musicalement. Il y avait plus d’un avantage pour eux et une vision plus mondaine de ses paroles et de ses expériences. »

Avec l’absence de Bell, Chilton est devenu le seul point focal du groupe. “Bien sûr, avec le départ de Chris, les projecteurs étaient braqués sur Alex”, reconnaît Stephens. “Je ne sais pas s’il y a pensé trop longtemps parce que cela deviendrait une chose lourde à porter, mais nous semblions aller de l’avant, nous amusions bien et Alex continuait d’écrire de super chansons.”

“Je n’avais pas d’attentes au-delà du studio”

Chilton n’était pas le seul auteur-compositeur de Big Star. Le bassiste Andy Hummel, qui avait contribué à la mémorable et quasi psychédélique ‘The India Song’ sur # 1 Record, a élargi son rôle d’auteur-compositeur. Il a co-écrit quatre chansons avec Chilton, dont les notables ‘Life Is White’ et ‘Back Of A Car’. Il a même écrit lui-même la ballade à la guitare “Way Out West”, mais comme c’était une chanson très personnelle (prétendument sur une ex-petite amie), Hummel ne voulait pas la chanter lui-même. Au lieu de cela, la responsabilité incombait aux épaules de Jody Stephens. “Je dois chanter” Way Out West “d’Andy”, confirme le bassiste. “Ça m’a fait plaisir d’intervenir et de chanter un peu parce que je venais de chanter quelques harmonies avant ça.”

Stephens a également fait ses débuts comme auteur-compositeur sur «Daisy Glaze» de Radio City. «C’était une de ces choses qui n’était pas terminée», explique-t-il. “Nous l’avons terminé en studio, donc j’ai obtenu un crédit d’écriture pour cela.”

Fait intéressant, trois des chansons de l’album se distinguent par l’absence de Hummel et Stephens. “Parfois, on n’en parle pas, mais quand Alex, Andy et moi nous sommes tous séparés après le départ de Chris, Alex a créé un groupe avec [bassist] Danny Jones et [drummer] Richard Rosebrough, qui faisait partie de la scène Ardent. Ils ont joué sur «She’s A Mover», «What’s Going Ahn» et «Mod Lang». Quand nous nous sommes retrouvés tous les trois, nous avons essayé de retailler ces chansons, mais nous ne pouvions pas tout à fait refléter leur esprit, alors nous avons simplement conservé et utilisé ces enregistrements sur Radio City. »

Stephens attribue au propriétaire d’Ardent, l’ingénieur du son John Fry, l’aide au développement du groupe parce qu’il leur a donné libre cours au studio. “C’était incroyable parce qu’après avoir coupé les chansons, nous allions dans la salle de contrôle et écoutions, critiquions les choses et peaufinions nos parties”, dit-il. «Cela nous a juste permis d’expérimenter parce que nous ne regardions pas une horloge, et John Fry ne regardait pas par-dessus notre épaule. Son domaine en tant qu’ingénieur était de savoir comment capturer au mieux ce que nous faisions. »

De manière significative, Fry a également joué un rôle dans Stephens en utilisant un nouveau kit de batterie Ludwig à la pointe de la technologie pour les sessions de Radio City. Le batteur pense que cela a contribué à améliorer ses performances et à stimuler sa créativité. “John m’a donné de l’argent pour acheter un nouveau kit de batterie, qui sonnait vraiment bien”, révèle-t-il. “Après avoir parcouru une chanson pour la première fois et retourner dans la salle de contrôle et écouter, le kit de batterie était incroyable. Donc, en entendant cela avec ce que faisaient Alex et Andy, je serais inspiré et je reviendrais, ferais une autre prise et encore mieux. “

“C’est incroyablement important pour moi”

Sorti en février 1974, Radio City se vantait d’œuvres d’art saisissantes mettant en vedette des photographies de couverture avant et arrière de William Eggleston. «Il est devenu un photographe couleur de renommée mondiale célèbre pour un procédé de transfert de teinture, qui lui était plutôt unique», explique Stephens. La couverture avant, intitulée The Red Ceiling, «a été prise au Mississippi et faisait partie de son catalogue de photographies», dit Stephens, ajoutant: «Alex l’a choisi.»

En contraste, la couverture arrière présente une photo informelle du groupe en train de boire un verre et de se détendre au TGI Fridays. “C’était juste en bas de la rue du studio à Overton Square”, rit Stephens. «C’était un lundi soir. Nous marchions et Bill nous a photographiés au moment où nous nous arrêtions et le regardions. C’était spontané, et c’est pourquoi cela a fonctionné. Composer des gens pour une photo peut être difficile, mais quand vous faites des choses spontanées comme ça, c’est beaucoup plus facile pour ceux qui sont photographiés. “

Quant au titre de Radio City, Jody Stephens s’en souvient comme de l’idée d’Andy Hummel. «À l’époque, les gens marquaient« ville »sur des choses», explique-t-il. “Donc, si quelque chose était un drag, vous diriez,” Drag city “. Andy pensait que l’album avait beaucoup de chansons radio-friendly, alors il l’a surnommé Radio City. Cela n’avait rien à voir avec le Radio City Hall de New York. “

Ironiquement, ni l’album – ni ses singles, «O My Soul» et «September Gurls» – n’ont fait beaucoup de bruit à la radio, et Radio City, comme son prédécesseur, a coulé sans laisser de trace, malgré des critiques de presse extrêmement positives. Avec le recul, Stephens dit qu’il était philosophique sur la situation du groupe et ne ressentait aucune frustration ou amertume face à leur manque de succès.

“Je n’avais pas d’attentes au-delà du studio”, révèle le batteur. «Nous aurions tous aimé faire carrière en jouant de la musique, mais je pensais que c’était une chose tarte au ciel car il y avait des milliers de groupes et seulement un petit pourcentage continuerait à en faire une carrière . Alors que nous avions un endroit génial pour enregistrer, dans Ardent Studios, et l’un des meilleurs ingénieurs du monde, nous n’avions toujours pas de gestionnaire ou d’agent de réservation approprié. Il nous manquait beaucoup de choses pour nous connecter avec le reste du monde. Je n’ai donc jamais vraiment réfléchi à l’ensemble de la distribution, car les opportunités et la voie à suivre dans la vie ne cessaient de se présenter. »

Mais en 1978, après la sortie de l’album de suivi tardif de Radio City, Third, les roues de Big Star se sont détachées et le groupe s’est dissous. Cependant, leur stock, tant auprès des critiques que des auditeurs, a continué d’augmenter et en 1993, Chilton, Hummel et Stephens, soutenus par l’intérêt croissant pour la musique de Big Star, se sont reformés. Plus populaires que dans les années 70, ils ont même enregistré un nouvel album, In Space, en 2005, mais la mort d’Alex Chilton et d’Andy Hummel, en 2010, a mis fin à la résurgence de Big Star.

“Je me sens toujours pertinent”

Ces jours-ci, Stephens, maintenant âgé de 67 ans, joue dans le groupe That Pretty Wrongs aux côtés de Luther Russell. Il interprète toujours du matériel Big Star dans le cadre d’une agrégation informelle à temps partiel baptisée Big Star’s Third, qui inclut dans ses rangs R.E.M.Mike Mills, interprète le matériel du dernier album du groupe. En tant que seul membre survivant de Big Star, Stephens pense qu’il est vital de garder l’héritage du groupe en vie. «C’est une joie», avoue-t-il, «mais je n’y attache aucune obligation. Je me sens vraiment chanceux de pouvoir le faire, et dans ce rôle, c’est incroyablement important pour moi. Ayant fait partie de Big Star et continuant à faire partie de cette musique, je me sens toujours pertinent et j’ai un sentiment d’appartenance. »

En regardant en 1974, Stephens est immensément fier de ce que Big Star a créé avec Radio City. «J’adore« September Gurls », le son de la guitare d’Alex et ce que John Fry faisait derrière la console», s’enthousiasme-t-il. «Le frisson pour moi était de faire partie du processus créatif et d’être en studio avec John et de continuer à faire de la musique avec Alex et Andy. Je me sentais plutôt privilégiée. »

