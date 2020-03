Comment Billie Eilish est passée du musicien de chambre à l’icône mondiale en 8 étapes

Pop wunderkind Billie Eilish a déjà passé le test décisif d’être la prochaine grande chose: les jeunes s’accrochent à elle chaque mot et leurs parents n’ont aucune idée de qui elle est. Mais tout cela a changé en 2019. Depuis la sortie de son tube viral “Ocean Eyes” en 2015, Billie Eilish est devenue l’une des plus grandes stars de la pop au monde après son premier album. QUAND NOUS TOMBONS TOUS, OERE ALLONS-NOUS?. Après être devenue la voix de sa génération, Eilish a également été adoptée par la vieille garde, comme en témoignent ses nombreuses victoires aux Grammy Awards. Eilish a ouvert une nouvelle voie vers la gloire dans un paysage post-genre.

Alors, comment passer de bricoler dans votre chambre à accumuler des milliards et des milliards de flux de musique et plus de 45 millions de fans sur Instagram? Pour fêter ses 18 ans, nous revenons sur les huit étapes de la gloire de Billie Eilish…

Écoutez le meilleur de Billie Eilish sur Apple Music et Spotify.

Pas depuis LordeL’arrivée de la musique a entraîné le monde de la musique dans une telle frénésie face à une pop star surnaturellement douée. Bien qu’une grande partie de la presse autour de l’ascension d’Eilish se soit concentrée sur son âge, il est difficile de ne pas être impressionné par ses réalisations et sa maturité lyrique. À huit ans, Eilish chantait dans le prestigieux chœur des enfants de Los Angeles et écrivait des chansons avec son frère Finneas pendant que les deux étaient scolarisés à domicile. Quand Eilish a eu 13 ans, le duo a téléchargé leur chanson de rêve “Ocean Eyes” sur SoundCloud et la piste a explosé du jour au lendemain, accumulant plus de 200 millions de pièces Spotify.

Fais le toi-même

‘Ocean Eyes’ a changé la donne pour Eilish, mais ce n’était pas la seule chanson que le duo de frères et soeurs a publié avant de signer avec la société britannique A&R Platoon et, plus tard, Interscope en 2016. Même avec un grand label soutenant, cependant, Eilish continue d’écrire et d’enregistrer avec son frère dans son studio de chambre à coucher, où ils créent son premier album, QUAND NOUS ALLONS TOUS SOMMEIL, OERE ALLONS-NOUS? Elle est impliquée dans tous les aspects de sa carrière, des visuels de tournée à la couverture d’album et au design de merch, et maintient sa présence massive sur les réseaux sociaux.

Défiez les étiquettes

Le succès de Billie Eilish repose en grande partie sur la façon dont le streaming a influencé les goûts musicaux. C’est la raison pour laquelle elle est capable de cracher sur un flux de billons avant même de sortir son premier album. De son premier single à son EP 2017 Don’t Smile at Me, Eilish continue de défier les conventions et les genres. Elle a été peinte une pop star, mais qu’est-ce que la pop de nos jours et ses fans s’en soucient-ils même? Du succès de danse macabre «Enterrez un ami» au twang de cow-boy de «Bellyache» et à la fragile ballade «Lovely», mettant en vedette la star du R&B Khalid, Eilish a trouvé le succès en offrant un nouveau son à chaque sortie tout en évitant d’être pigeonné. La beauté d’Eilish est qu’il n’y a pas de manager de type Svengali ou de directeur de label essayant de façonner son image ou son pour s’adapter à une idée préconçue de ce à quoi devrait ressembler une pop star.

Soyez un livre ouvert

Les médias sociaux et un cycle d’actualités 24h / 24 et 7j / 7 ont obligé tous les musiciens à être plus transparents que jamais dans leur vie. Comme Cardi B et Ariana Grande ont prouvé, les fans se connectent à la personnalité d’un artiste tout autant qu’à leur production musicale. Dans le cas d’Eilish, cela est particulièrement vrai en raison de son âge. Ses fans adolescents la considèrent plus comme une pair que comme une idole énigmatique. Elle parle de ses difficultés avec le syndrome de Tourette, de sa renommée croissante et de la perte d’amis comme le regretté rappeur XXXTentacion. Eilish a la distance et l’assurance d’un rappeur SoundCloud plus qu’une starlette pop soignée. Elle parle souvent de laisser sa musique parler d’elle-même et de permettre à l’art d’être ouvert à l’interprétation. «L’une de mes parties préférées sur la musique est que les gens la prennent comme ils la prennent, et je n’ai aucun contrôle sur cela», a-t-elle déclaré à l’animateur de Hot Ones, Sean Evans.

Restez à la terre

Même avec le programme exténuant d’une pop star mondiale et vivant sous le contrôle constant de la presse, Billie maintient la bêtise d’être un adolescent. De parler de son orthodontie à chanter dans la voiture avec ses amis à Panic! À The Disco, Eilish conserve un semblant de vie d’adolescent. Cela lui a également permis de puiser dans son imagination débridée et d’écrire des chansons sur des expériences qu’elle n’a jamais vécues. “Quand vous êtes petit, écrire des chansons est la même chose que de jouer à un jeu. Vous pouvez être ce que vous voulez », a-t-elle expliqué à Fader.

Soit original

Citant des influences comme Tyler, The Creator, PARTYNEXTDOOR et 21 Savage, il est clair que Billie Eilish aspire à se tailler une carrière singulière en tant que musicienne et créatrice au sens large. Elle est extrêmement sensible à la mode dans le sens où elle est consciente des tendances – et fait ensuite le contraire. Son style expressif reflète son amour de l’anime japonais, du streetwear et de la culture rave des années 90. À la fois visuellement et musicalement, Eilish se démarque de ses pairs. Quels autres jeunes de 18 ans chantent sur le ciel de napalm et enterrent leurs amis? Inspirée par son amour de l’horreur et des cauchemars réels, la pop mélancolique d’Eilish brouille les frontières entre la réalité et un état de rêve.

Absorber tout

Dès son jeune âge, Eilish, scolarisé à domicile, avait beaucoup de liberté pour explorer toutes les impulsions créatives et était encouragé à consommer toutes sortes d’art. Son père lui faisait des mixtapes mettant en vedette tout, de Green Day à Les Beatles, et, âgée de neuf ans, Eilish interprètera plus tard “Happiness Is A Warm Gun” à son émission de talents à domicile. En grandissant et en développant ses propres goûts musicaux, elle est tombée amoureuse du hip-hop et d’autres artistes défiant le genre comme Earl Sweatshirt et Childish Gambino.

Continuez à créer

Comme beaucoup de ses pairs, Eilish est de la génération qui trouve sa voix en temps réel. Au lieu de tout confiner à un journal, sa progression artistique est relatée en ligne. Eilish est vraiment un produit d’Internet, à la fois dans ce à quoi elle a été exposée et dans la façon dont elle interagit avec les fans. À une époque où les artistes devraient être multi-césure, Eilish est prête à conquérir plus que le monde de la musique. Elle parle de créer sa propre ligne de mode et même de réaliser ses propres clips dans un avenir proche. Sa collaboration avec la célèbre artiste japonaise Takashi Murakami pour la vidéo d’animation “Tu devrais me voir dans une couronne” révèle une artiste qui aime pousser les boutons et qui a toute une carrière devant elle pour le faire.

Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? peut acheté ici.