Comment certains DJ mexicains ont-ils réussi à figurer parmi les 100 meilleurs au monde?

Quand on parle de Mexicains à succès en musique, il est impossible de ne pas se tourner vers le passé et de ne pas se souvenir des grands comme Pedro Infante, Chavela Vargas et Vicente Fernández pour n’en citer que quelques-uns. En avançant dans le temps, des noms comme Carlos Santana, Luis Miguel et Juan Gabriel, et des groupes comme Zoé, Los Tucanes de Tijuana, Los Ángeles Azules et Café Tacvba émergent. Mais que se passe-t-il si nous parlons des artistes actuels et émergents et si nous changeons le genre que nous connaissons dans le monde depuis des décennies? C’est là que le nom Tom & Collins apparaît.

Alors que les meilleures choses de cette vie se produisent, c’est de manière inattendue que Jorge Corral et Juan Pablo Escudero ont commencé une aventure irréelle derrière une platine DJ. Sans beaucoup plus que l’envie de s’amuser, le projet Tom & Collins serait sur le point de se lancer dans une histoire que peu de gens – y compris eux-mêmes – croiraient en son temps. Tout commence dans le club de Jorge, invitant Juan Pablo à jouer, et qu’il lui apprendra à déplacer les commandes pour régler ses propres soirées, ce qui a toujours attiré son attention.

Avec beaucoup plus que de la chance, ils ont passé six mois de nuits ininterrompues avec des décors impeccables de trois ou quatre heures pour commencer à être invités à des festivals de musique et à des événements importants. C’est là qu’ils ont décidé de prendre la décision la plus importante, la plus difficile et la plus sage de leur vie: abandonner leur emploi pour se consacrer à leur véritable passion. Sans temps à perdre, et tout un monde d’ambition, Jorge et Juan Pablo sont allés étudier la production musicale pour affiner leurs compétences de DJ, et bien plus important encore, avoir la possibilité de créer le son pour lequel Tom & Collins serait aimé. tout le monde.

Ayant différents contextes musicaux et histoires, les natifs de Mexico ont trouvé dans la maison un son avec lequel ils se sentaient à l’aise. Après avoir joué des sets remplis de hip-hop, de danse indie, de funk, de oldies et de nombreux autres genres pendant des mois, Ils avaient la sagesse de faire ce qui allait changer leur carrière musicale: produire leurs chansons et ne pas jouer autre chose que ça. C’est ainsi qu’ils ont réussi à obtenir des réflexions sur son son et son identité lorsque Tom & Collins se sont unifiés et ont commencé à donner vie à son projet.

Influencé par des grands comme Disclosure, Flume, The Magician et Duke Dumont entre autres, Tom & Collins n’a pas essayé d’imiter ou de reproduire un son préexistant. Son influence est basée sur l’admiration pour briser les stéréotypes et obtenir un son jamais entendu auparavant. C’est ainsi qu’ils ont réussi à croître de façon exponentielle jusqu’à ce qu’ils parviennent à ouvrir de grands artistes comme David Guetta. Ce sont ces sets d’ouverture qui les ont mis sur le radar de centaines de promoteurs de concerts et de festivals, ce n’est que lors de leur première embauche en tant que Tom & Collins à EDC Mexico 2014 qu’ils ont trouvé leur meilleur souvenir.

De là, ils sont devenus inébranlables. Un duo plein de dynamite qui n’a fait que grandir et conquérir le monde. Comme preuve de son talent débordant, à l’invitation des icônes EDM Dimitri Vegas & Like Mike, Tom & Collins ont fait ses valises et sont allés à Ushüaia Ibiza pour jouer avec Diplo devenant ainsi les premiers Mexicains à jouer sur l’île des soirées les plus folles du monde.

Finalement et inévitablement, leur talent les amènerait à toucher Tomorrowland pour la première fois en 2018. Pour la première fois en 13 ans, le célèbre festival de musique électronique aurait la présence de talents mexicains, partageant l’honneur avec Le Twins et Mr. Pig. Un an plus tard, le festival les verrait revenir partager la scène avec J-Balvin et A $ ap Rocky. Pas pour rien et en poursuivant une série de succès, Ils ont réussi à être les premiers Mexicains à figurer parmi les 100 meilleurs DJ du monde par le magazine DJ Mag.

En 6 très courtes années, Tom & Collins a réussi à ne plus jouer dans ses propres soirées, à apprendre à produire de la musique et à choisir son son, à jouer dans les meilleurs festivals du monde et à figurer parmi les 100 meilleurs au monde. voir son nom au-dessus de producteurs mythiques comme Boris Brejcha et Paul Van Dyk et près d’autres comme Deadmau5. Sans aucun doute, cette paire de musiciens a élevé le nom du Mexique avec son courage et son envie de manger le monde. Comme beaucoup de Mexicains, Jorge Corral et Juan Pablo Escudero sont l’exemple parfait que les rêves peuvent être réalisés, il suffit de les désirer et de les manifester.