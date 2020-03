Comment Def Leppard est passé des icônes NWOBHM au groupe Mega à cheval sur le globe

Si vous voulez faire une carrière dans le rock lourd qui dure des années plutôt que des minutes, vous devez prendre une feuille du livre de Def Leppard. Aucun autre groupe n’a chevauché la frontière entre le rock et le heavy metal avec autant de succès que ce quintette basé à Sheffield, qui ont également la particularité d’enregistrer un album qui s’est vendu à 25 millions d’exemplaires à couper le souffle. Vous ne pouviez pas inventer l’histoire de Def Leppard, surtout compte tenu de ses humbles débuts.

C’est en tant que piliers de la nouvelle vague du heavy metal britannique (généralement abrégé en NWOBHM imprononçable) que Leppard s’est fait connaître pour la première fois. Aux côtés de Iron Maiden, les autres grandes stars du mouvement, Leppard – puis Joe Elliott (chant), Steve Clark (guitare), Pete Willis (guitare), Rick Savage (basse) et Rick Allen (batterie) – ont construit une suite dévouée avec un premier album éponyme EP en 1979, puis un premier album brut mais passionnant, On Through The Night, l’année suivante.

Comme Iron Maiden – et les piliers NWOBHM inférieurs mais toujours réussis tels que Saxon, Diamond Head, Raven et Angel Witch – la combinaison de Leppard de l’attitude du punk avec la musicalité du métal a été ce qui a attiré les foules à leurs premiers concerts; ils ont cimenté leur réputation avec l’excellent High’n’Dry, sorti en 1981. La musique était loin d’être aussi raffinée qu’elle est devenue plus tard, mais les chansons – ‘Let It Go’ et ‘Bringin’ On The Heartbreak ‘parmi elles – étaient percutant et crédible, contrairement au prix sur le thème des donjons et des dragons colporté par beaucoup de leurs contemporains mineurs. Musicalement aussi, Leppard n’a été égalé que par Maiden, surtout après que Willis a été remplacé par l’extraordinaire déchiqueteur Phil Collen en 1982.

Collen a été le dernier ingrédient de l’ascension soudaine de Leppard vers un énorme succès, ajouté par la présence du producteur Robert “Mutt” Lange, dont la production étincelante sur High’n’Dry avait contribué à rendre l’album populaire à la radio. Lorsque l’album Pyromania est sorti en 1983, il a marqué le début d’une période violette pour Leppard qui a perduré pendant le reste de la décennie.

La pyromanie était un gros vendeur, déplaçant six millions d’exemplaires et n’a été empêchée de toucher le n ° 1 aux États-Unis Michael JacksonThriller de la taille d’un géant. Quatre singles – «Photograph», «Rock Of Ages», «Foolin» »et« Too Late For Love »- ont assuré que Leppard était partout à la radio et à la télévision pour que tout le monde puisse le voir en 83. L’impact plus large du LP a été d’encourager toute une série de groupes de rock et de métal à enfiler des pantalons en spandex, à appliquer de la laque sur leurs crinières et à voler le rouge à lèvres de leurs copines.

À la fin des années 80, le hair-metal ou le glam-metal (choisissez votre terme préféré) était massif. Leppard n’est jamais allé aussi loin que, disons, Bon Jovi, Cendrillon ou Poison en ce qui concerne l’image glamour, mais le son de studio vierge et de précision conçu a fortement influencé la sensation de la musique de ces groupes. Les médias et les fans ont adoré l’image et la musique de ces groupes, dont le son a atteint un pic commercial lorsque Guns N ’Roses fait leur propre.

Même le puissant GNR ne pouvait pas rivaliser avec l’album de Leppard de 1987, Hysteria, alors comme le point culminant du pop-rock brillant et cristallin. Les chansons de cet album (le vendeur de 25 millions susmentionné) ont creusé leur chemin dans votre cerveau et ne l’ont pas lâché, tel a été l’impact de leurs refrains. Hysteria a pris trois années monstrueuses à enregistrer, en partie parce que le batteur Rick Allen a perdu un bras dans un accident de voiture en 1984 et a été obligé de réapprendre ses talents de batteur en utilisant une configuration raffinée. Le temps et l’effort en valaient la peine, cependant, avec les sept (!) Singles sortis de l’album jusqu’en 1989, assurant qu’il n’y avait pas d’échappatoire à Def Leppard.

Ces morceaux – «Animal», «Women», «Pour Some Sugar On Me», «Hysteria», «Armageddon It», «Love Bites» et «Rocket» – restent des classiques du pop-rock à ce jour. Les harmonies vocales bien arrangées, les solos de guitare radiophoniques et les paroles légèrement coquines ont saisi la population rock-consommatrice au Royaume-Uni et à l’étranger; on peut probablement entendre votre facteur les siffler à ce jour.

À l’aube des années 90, Leppard a dû réfléchir à sa prochaine décision – un tournant décisif rendu tragique par la mort de Steve Clark en 1990. Le triple Platinum Adrenalize a signé les années de laque de Leppard en 1992; Clark étant remplacé par Vivian Campbell, qui reste dans la formation de Leppard aujourd’hui, le groupe a changé de direction pour Slang en 1996.

Le scintillement avait disparu, tout comme la production pulpeuse de Lange, les chansons se concentrant sur un hard rock plus sérieux et plus racé. Le milieu des années 90 a été difficile pour de nombreux groupes de rock qui avaient fait leurs os au cours de la décennie précédente, mais Leppard a traversé cette période difficile avec une relative facilité. Euphoria de 1999 a reconnu le modèle de grand chœur qui avait rendu le groupe énorme, mais a également gardé un œil sur les sons les plus sobres du nouveau millénaire.

Depuis lors, Def Leppard a plus que tenu bon alors que le paysage rocheux a changé. X (2002) était un rock uptempo plus éminemment agréable; Ouais !, un album de reprises de 2006, les a vus rendre un hommage amusant à leurs favoris; et Songs From The Sparkle Lounge (2008) ont montré que Leppard avait encore ce qu’il fallait pour rester pertinent. Leur dernier album, Def Leppard de 2015, a été chaleureusement accueilli, son sentiment de boucler la boucle étant salué par les fans de longue date du groupe.

Avec plus de 40 ans derrière eux, Def Leppard continue de regarder vers l’avenir, avec Phil Collen révélant que ils ont commencé à écrire de nouvelles chansons alors même qu’ils se préparent pour une tournée massive sur laquelle ils visent à exécuter Hysteria dans son intégralité.

Après avoir rompu bien au-delà de leur étiquette NWOBHM d’origine, Def Leppard a créé un ensemble d’œuvres que très peu d’autres groupes, britanniques ou autres, peuvent espérer égaler.

Les coffrets Def Leppard Volume One 7CD et 8LP sont maintenant disponibles et peuvent être commandés ici.