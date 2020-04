Comment deux membres du Testament ont-ils contracté Covid 19? Alex Skolnick pèse

TESTAMENT guitariste Alex Skolnick a parlé à Guitaristec’est “Aucune guitare n’est sûre” podcast sur la façon dont la pandémie de coronavirus a affecté les activités de tournée de son groupe. TESTAMENT chanteur Chuck Billy a été l’un des premiers musiciens de métal à avoir testé positif pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

“D’une part, nous sommes très chanceux car nous avons terminé notre[Européen[European«La baie contre-attaque 2020»]tour[avec[withEXODE et ANGE DE LA MORT]qui a commencé en février et a duré plus d’un mois et s’est poursuivi en mars. ” Alex dit (entendre le son ci-dessous). “En cours de route, il y a eu un spectacle dans le nord de l’Italie, à Milan, qui a été annulé environ deux jours avant le spectacle. Nous n’avons pas vraiment vu l’annulation arriver jusqu’à ce qu’elle se produise, même si nous avons entendu dire que c’était un problème croissant . “

Il a poursuivi: «Le mot« coronavirus », il était sur le radar de tout le monde au moment où nous sommes partis pour la tournée, mais ce n’était pas quelque chose que nous aurions pu voir nous affecter à ce moment-là; il était en quelque sorte limité à l’Asie, puis il y aurait des rapports, “Oh, Seattle a une personne avec.” [We thought,] “D’accord, il n’y aura rien à craindre.” Quoi qu’il en soit, au moment où nous avons terminé la tournée, le spectacle final avait été annulé – c’était à Hanovre, en Allemagne – parce que[Chancelierallemand[GermanchancellorAngela] Merkel et le gouvernement allemand a très intelligemment décidé d’interdire tous les événements à grande audience. Le spectacle de la veille, qui a fini par être notre dernier spectacle, était à Brussells, en Belgique, qui a fini par être le dernier concert qu’ils avaient avant de fermer la ville. Zurich, nous avions joué la semaine précédente – ils ont fermé environ 48 heures après avoir joué. Nous avons donc vraiment esquivé beaucoup de balles. Mais au moment où nous sommes revenus, j’étais parmi les plus chanceux.

“J’ai eu un rhume, ce qui arrive parfois après une tournée d’un mois – vous le donnez à deux cent pour cent tous les soirs – donc c’était normal,” Alex ajoutée. “Mais alors certains des autres étaient également malades, et ils parlaient de fièvres et de toux sèche. Et nous avons fini par avoir deux membres du groupe test positifs pour la chose – c’était Steve DiGiorgio, le bassiste et Chuck Billy, notre chanteur. “

On lui a demandé s’il savait où Gamelle et DiGiorgio contracté COVID-19, Alex a déclaré: “Il y a un certain nombre de théories. J’aurais pu être porteur et ce froid que j’avais pu être juste la manifestation … Je n’avais pas mal à la gorge – j’avais des reniflements. C’était juste vraiment un rhume typique – mauvais assez pour être cloué au lit, mais je n’étais pas affaibli… Je me sentais assez chanceux. Mais quelques-uns de nos membres d’équipage ont fini par être positifs aussi, il est donc possible que quelque chose se soit passé en Europe qui tournait. Mais il est également possible que ils l’ont eu plus tard en Europe, parce qu’ils sont restés plus longtemps que nous – les membres d’équipage. J’ai pris l’avion de Hambourg à New York et je n’ai jamais eu de maladie grave. Gene Hoglan, notre batteur, s’est envolé pour San Diego; il n’est pas tombé malade. Eric [[Peterson, guitare], la même chose – il s’est envolé pour Sacramento. Mais des gens qui sont allés à San Francisco, [it] inclus tous ceux qui sont tombés malades. Gary Holt [[EXODE], quelques gars de ANGE DE LA MORT, une partie de notre équipage … Donc, je ne sais pas. Cela pourrait être quelque chose qui s’est produit à San Francisco. C’est tellement imprévisible. “

Les symptômes de COVID-19 varient considérablement, et le sous-test dans de nombreux pays signifie que de nombreuses personnes peuvent déjà avoir eu le coronavirus sans avoir reçu de diagnostic positif.

Holt a révélé le mois dernier qu’il présentait tous les symptômes de COVID-19. Gary a déclaré plus tard que lui et sa femme avaient subi des tests de coronavirus et que les résultats étaient positifs.

ANGE DE LA MORT le batteur Will Carroll a passé près de deux semaines dans une unité de soins intensifs dans un hôpital du nord de la Californie et est depuis rentré chez lui.

Plus de 2,3 millions de cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 163 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.



