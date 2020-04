Comment deux pros de la musique de synchronisation survivent COVID-19

Comment le secteur de la musique synchronisée s’adapte-t-il à la vie sous COVID-19? Nous avons demandé à deux professionnels de premier plan dans l’espace leurs stratégies de survie et leurs évaluations de la situation.

Ce qui suit a été créé avec le soutien de Songtradr, partie d’un partenariat plus large axé sur l’espace de licence de synchronisation.

L’industrie de la musique est un écosystème diversifié et complexe, et presque tous les coins de cette entreprise ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Cela inclut le domaine de la synchronisation musicale, où marier chanson et action est le nom du jeu. La consommation vidéo à la demande est en plein essor – c’est la bonne partie. Mais de nombreuses productions sont désormais en pause, ce qui signifie que les horaires sont gelés et que les placements de musique de synchronisation critiques sont retardés. Pendant ce temps, les annonceurs réalignent complètement leurs approches.

Alors, que se passe-t-il ensuite, et plus important encore, quelle est la meilleure façon de traiter en ce moment? Nous avons demandé à trois grands professionnels de la synchronisation leur évaluation sur le terrain de la perturbation et les stratégies pour y faire face.

Alec Stern, directeur musical, DDB

En tant que directeur musical de l’agence mondiale DDB, Alec supervise la musique de Miller Lite, McDonald’s, Skittles, The U.S.Army, Coors Lite et bien d’autres. Avec une formation en supervision musicale et en composition, Alec a concédé sous licence certaines des plus grandes chansons de l’histoire de la musique, en collaboration avec Prince, Whitney Houston, John Williams, Elton John, Stevie Wonder et The Beatles.

DMN: COVID-19 bouleverse évidemment de nombreux secteurs de l’industrie musicale – comment cela vous impacte-t-il?

Alec: J’ai la chance d’être en bonne santé et de travailler pendant cette période, où tant de personnes trouvent leur vie à l’envers en ce moment. Pendant cette période difficile, tout le monde est touché d’une manière ou d’une autre et l’industrie de la musique n’est certainement pas épargnée. J’ai reçu des courriels d’amis qui sont des artistes, des organisateurs de tournées, des agents, des représentants de licences et des superviseurs qui se retrouvent soudainement sans emploi en raison de ce climat actuel. C’est une période effrayante pour beaucoup de gens, et j’ai fait de mon mieux pour pratiquer la gratitude pour ma propre situation tout en faisant ce que je peux pour aider ceux qui en ont besoin.

En tant que fan de musique avant tout, il est évidemment toujours important pour moi de soutenir les artistes – c’est pourquoi je fais ce que je fais et ce sera toujours la partie la plus gratifiante d’être un superviseur musical dans mon livre. Mais il est facile de rester coincé dans ses vieilles habitudes et de réfléchir et d’attacher moins d’attention aux artistes indépendants de l’enregistrement et des tournées en faveur de la chasse aux chansons célèbres ou aux autorisations plus faciles. Il n’y a absolument rien de mal à cela – tout le monde qui travaille dans cette incroyable industrie est digne d’obtenir le travail qu’ils peuvent obtenir, quelle que soit leur taille – mais après tout cela a commencé, je me suis vraiment réaligné et me suis concentré sur essayer de travailler directement avec les artistes, car ce sont sans doute ceux de l’industrie qui sont les plus touchés en ce moment.

Je connais trop de musiciens dont les revenus de l’année entière ont pris feu car les performances live ont été interrompues; Je veux faire quelque chose pour aider leur situation. Je me suis retrouvé vraiment revigoré en trouvant plus de talents indépendants inconnus à présenter pour les projets sur lesquels je travaille. Sachant qu’en mettant la musique d’un musicien indépendant dans une publicité sur laquelle je travaille pourrait aider à compenser une partie de l’inquiétude qu’ils ressentent en ce moment concernant la façon dont ils vont survivre dans ce climat actuel, cela m’a honnêtement donné une recharge créative que je n’ai pas faite. t réaliser que j’avais besoin. Je trouve un véritable objectif dans ce que je fais en ce moment. Cela ne sauve le monde par aucun effort d’imagination, mais si cela aide quelqu’un, cela se sent plus utile que jamais.

DMN: Comment vous (et votre entreprise) vous adaptez-vous?

Alec: Les clients avec lesquels je travaille ont tous dû repenser complètement l’ensemble de leurs stratégies marketing et de marque pendant cette période. Tout le monde semble être d’accord avec l’idée de vouloir faire quelque chose, mais ce à quoi cela ressemblera variera d’un client à l’autre, et c’est une bonne chose. Dans l’ensemble, je suis ravi de travailler sur de nombreux projets avec une réelle intention positive derrière eux, et des projets qui sont exécutés de manière inspirante.

Quant à moi, je travaille juste pour rester créatif et responsable pendant cette période. J’essaie de concentrer mon énergie sur les façons dont je peux utiliser mes ressources pour aider les autres. Je veux aider; que ce soit en établissant des liens à un niveau personnel, en allouant un plus grand pourcentage des chansons que je présente à des artistes indépendants, je veux pouvoir dire que j’ai utilisé mes ressources pour aider à faire une petite différence.

DMN: Comment voyez-vous les choses pour l’industrie – et la musique de synchronisation en particulier – progresser à court et à long terme à la suite de tout cela?

Alec: Je pense que pendant un certain temps, nous verrons un détournement de la mentalité tape-à-l’œil qui va toujours faire partie de la publicité, au profit d’une approche plus silencieuse et plus humaine. Je pense qu’il y aura un désir de raconter des histoires humaines et de trouver un terrain d’entente émotionnel. Et si cela est fait avec respect et avec une véritable action tangible pour le soutenir, je pense que ce n’est rien d’autre qu’une direction merveilleusement positive pour que les choses se dirigent. C’est, bien sûr, une corde raide très mince pour marcher pour de nombreuses marques, et nous le ferons voir certains le faire plus efficacement que d’autres. Mais j’espère que, pressés de se joindre à cette conversation culturelle plus large, qui, d’une manière ou d’une autre, affecte vraiment tout le monde, les marques et les spécialistes du marketing prendront le temps d’être réfléchis et significatifs dans la façon dont ils communiquent.

En termes de musique, nous avons déjà vu une augmentation massive des marques utilisant des chansons extrêmement célèbres dans leurs réponses COVID, ce qui, je pense, a beaucoup de sens. Je pense que vous continuerez à voir des artistes de toutes tailles et de tous niveaux renommés vouloir s’impliquer d’une manière ou d’une autre, et souvent la façon de le faire est de dire oui à une demande de synchronisation. C’est ainsi que quelque chose comme «Heroes» de David Bowie peut se retrouver dans une grande marque en ce moment – si le message est bon et si la marque semble faire du bien aux communautés dans le besoin pendant cette période, je pense que vous verrez plus d’artistes ou de domaines dire oui alors que peut-être auparavant cela n’aurait pas été le cas. Je pense qu’il y a une responsabilité partagée et un désir d’aider, et si les marques et les artistes peuvent trouver des moyens de redonner en collaboration, même si cela fait juste que les gens se sentent bien pendant une seconde avec l’association d’une grande chanson avec un grand message, c’est quelque chose vaut le coup de le faire.

DMN: Pouvez-vous partager une histoire de la communauté se réunissant pour aider à lutter contre cela?

Alec: Ma foi dans la musique, les musiciens et mes amis de l’industrie a été réaffirmée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Je vois des gens utiliser leurs cadeaux comme un moyen de les réconforter et de créer des liens pendant cette période d’isolement. J’ai vu des pages GoFundMe pour les musiciens malades, dont beaucoup n’ont pas d’assurance maladie adéquate. J’ai vu de grandes sociétés de logiciels de musique, des services de streaming et même des studios locaux offrir des produits et des services gratuitement ou à des tarifs fortement réduits pour donner aux gens coincés chez eux quelque chose qui leur apporterait de nouveaux débouchés créatifs. Nous nous sommes tous réunis pour pleurer et nous souvenir de John Prine à travers des témoignages écrits et des couvertures douloureusement belles. Les musiciens que je connais personnellement ont organisé des didacticiels en direct et des questions-réponses sur ce qu’ils font, comme un moyen de partager leurs connaissances et leurs cadeaux avec toute personne intéressée. Des défis amusants de danse et de chant ont été lancés sur Instagram. Des soirées de sortie virtuelle et des séances d’écoute ont eu lieu. Les listes de lecture en quarantaine ont été partagées. Et bien que nous commencions à peine à l’entendre, je suis certain que de la musique absolument incroyable est créée en ce moment partout dans le monde par des artistes que nous aimons, et beaucoup qui trouvent leur voix pour la première fois en ce moment. Une partie de cela a évidemment un impact plus important que d’autres, mais en cette période d’isolement, cela a été extrêmement réconfortant de voir autant de connexions se faire grâce à la musique en ce moment, même si je ne m’attendais à rien de moins.

Robert Safir: professionnel de l’enregistrement, propriétaire de bibliothèque, producteur, compositeur TV

La carrière musicale de plusieurs décennies de Robert Safir a réussi à chevaucher les aspects commerciaux et créatifs. Il a fondé les illustres Track Records Studios à Los Angeles, a écrit de nombreux livres pour les professionnels de la création et a été producteur de longue date pour un certain nombre d’artistes acclamés par la critique. Côté musique de synchronisation, il a composé pour des émissions diffusées sur ABC Television, The Discovery Channel, E! Divertissement, The Biography Channel, BET, The Learning Channel, Spike TV et autres.

DMN: COVID-19 bouleverse évidemment de nombreux secteurs de l’industrie musicale – comment cela vous impacte-t-il?

Robert: La manière la plus évidente est que la distance sociale rend le travail avec les autres très difficile. Bien sûr, travailler virtuellement sur Internet est possible, mais les séances individuelles ou en groupe ne sont pas possibles. Bien sûr, le stéréotype du compositeur est le «gars solitaire» assis à son poste de travail et enregistrant piste après piste, et cela reste vrai – pas beaucoup d’interaction est requise. Mais le véritable impact réside dans l’opportunité. Parce que tout est pratiquement fermé, il n’y a pas beaucoup d’activité dans la composition et le placement de la musique. Certains de mes contacts ne sont même pas au bureau. Jusqu’à ce qu’un semblant de «normalité» (quel qu’il soit) reprenne, je ne m’attends pas à ce que beaucoup de redevances soient versées.

DMN: Comment vous (et votre entreprise) vous adaptez-vous?

Robert: Je ne peux rien faire personnellement, sauf continuer à composer. C’est ainsi que j’ai créé ma propre bibliothèque d’indices. Il y a beaucoup trop d’inconnues à ce stade pour conclure des accords, créer des objectifs pour l’avenir, planifier à l’avance – et ainsi de suite. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer et nous ne savons pas à quoi le monde ressemblera par la suite. Donc pour moi, je reviens à l’essentiel – écrire, enregistrer, produire et écouter de la musique – jusqu’à ce que j’aie une idée d’une nouvelle direction ou d’un retour à la façon dont les choses étaient faites avant la pandémie.

DMN: Comment voyez-vous les choses pour l’industrie – et la musique de synchronisation en particulier – progresser à court et à long terme à la suite de tout cela?

Robert: En ce qui concerne l’adaptation aux scénarios de licence de musique de synchronisation, je peux dire ceci. Je suis généralement optimiste. Je recherche des solutions chaque fois que possible. En ce qui concerne ce qui va se passer avec les licences de musique de synchronisation, etc., je deviens un peu plus sceptique que d’habitude.

La raison en est que la production est pratiquement au point mort. Films, télévision, concerts en direct, même bars – aucune musique n’est jouée. Je supervise quelques bibliothèques de musique et je crains que beaucoup de musique ne soit pas récupérée s’il n’y a nulle part où la placer. De plus, si les sociétés de production peuvent octroyer des licences pour de la musique qu’elles ont déjà payée par le biais de licences générales, etc., elles préféreront utiliser ces indices plutôt que quelque chose de nouveau.

Les frais de licence initiaux sont lamentables depuis longtemps. Vous pouvez avoir un contrat stipulant que l’éditeur répartira les avances entre lui et l’écrivain. Mais avec la vaste concurrence dans le secteur de la musique, les éditeurs ont réalisé il y a quelque temps qu’ils pouvaient se passer de ne pas proposer complètement des avancées en matière de licences de synchronisation. Évidemment, il y a des exceptions à cela – par exemple, des listeurs comme Hans Zimmer et d’autres qui peuvent toujours obtenir à peu près ce qu’ils veulent. Mais le petit gars? Pas tellement.

Regardons les choses en face – il est presque impossible de brosser un tableau rose de l’avenir si, en fait, nous ne savons même pas si les salles de cinéma vont survivre à cette pandémie. AMC envisage déjà de faire faillite. Les sociétés de production peuvent manquer de nouveaux financements. Et proposer de nouveaux films à la demande ou en streaming, c’est bien. Mais Universal Pictures, par exemple, va facturer 20 $ par personne pour la location d’un film plus récent. Ils ne doivent pas suivre l’actualité. Des millions de personnes sont au chômage, beaucoup ont besoin de nourriture et de fournitures. Au mieux, même lorsqu’ils sont abordables, les gens doivent débourser plus de 6 $ ou 7 $ pour une location. Pour Universal et les autres, dire «Oui, mais vous pouvez le louer avant ou pendant qu’il est en salles» est ridicule s’il ne s’affiche pas du tout!

Tous ces problèmes sont liés. Quiconque sait vraiment ce qui va se passer ment ou fume trop d’herbe. L’avenir est plus incertain que jamais. Nous devons tous continuer à rouler et à bouger et à avancer. La meilleure façon au minimum est de continuer à écrire et à composer et à ne pas abandonner.

Un jour, avec un peu de chance, tout cela sera un lointain souvenir.