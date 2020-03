Comment Drake s’est revitalisé avec une liste de lecture classique

Comment suivre un phénomène? Dominant le Billboard 200 depuis plus de deux mois, les vues de 2016 avaient été CanardL’album le plus commercialisé à ce jour. Le single «One Dance» a atteint le n ° 1 dans 15 pays, y compris aux États-Unis (le premier hit-parade de Drake en tant qu’artiste principal), tandis qu’au Royaume-Uni, l’album a dominé les charts pendant 15 semaines consécutives. L’année suivante, Drake a choisi de contourner ses choix de format habituels. Au lieu d’un album, d’une mixtape ou d’un EP, il y a eu More Life, promu en tant que «playlist» (son sous-titre était A Playlist By October Firm). Cette vanité – qui lui a permis de contourner tout souci de créer une déclaration musicale définitive – a permis au rappeur canadien de se livrer pleinement à ses passions musicales de globe-trotter.

Avec 22 titres et plus d’une heure et demie, More Life est à la fois l’œuvre la plus vaste et la plus diversifiée sur le plan sonore de Drake. Sa fascination bien documentée pour la scène de la crasse londonienne porte ses fruits avec deux tournées invitées du rappeur Peckham Giggs (les chefs de la rue durs ‘No Long Talk’ et ‘KMT’) tandis qu’un morceau entier est consacré au nord de Londres de Giggs. homologue Skepta (le mashup côte ouest rencontre la crasse de «Skepta Interlude»).

Deux chansons font un détour par différents styles africains, la chanteuse britannique de R&B Jorja Smith assurant la voix de l’hymne maison sud-africain produit par Black Coffee, Get It Together. «Madiba Riddim», quant à lui, présente une vision chatoyante d’Afrobeat.

Ailleurs, Sampha offre une performance vocale typiquement émotive sur l’âme de mauvaise humeur de «4422»; «Free Smoke», «Fake Love», «Gyalchester» et «Portland» fournissent des exemples chatoyants de piège; et “Nothings Into Somethings”, “Teenage Fever” et la Kanye West‘Glow’, assisté par des artistes, fournit des exemples classiques du type de hip-hop émotif et woozy qui a longtemps fait des albums de Drake des préoccupations essentielles.

Il y a aussi des excursions classiques dans la pop: Blem exploite certains des salle de danse la magie qui avait fait de «One Dance» un tel succès. Le fruit de la passion est encore plus réussi. Une ingénieuse interpolation de house et dancehall mettant en vedette une voix brillamment décontractée de Drake, il s’est avéré être un autre succès de taille lorsqu’il est sorti en single.

S’il y avait un sentiment que les travaux récents de Drake avaient commencé à insister sur la négativité (affirmée provisoirement par l’inclusion d’une réprimande parlée de sa mère à la coda de “ Can’t Have Everything ”), alors More Life – comme son titre l’indique – présente un correctif à cœur ouvert, souvent ensoleillé.

Sorti le 18 mars 2017, More Life a remporté un franc succès auprès des critiques et du public, gagnant de nombreuses critiques positives et faisant ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 américain. Ce faisant, il a battu un certain nombre d’enregistrements en streaming – quelque chose que Drake n’est pas étranger à.

5 échantillons que vous ne réalisiez pas étaient sur la vie de Drake

Chanson: «KMT»

Échantillon: «Son monde» (Sonic The Hedgehog)

L’échantillon le plus inattendu de tout ce projet vient du célèbre personnage de jeu vidéo Sonic The Hedgehog. La chanson à thème ‘His World’ du classique du jeu vidéo des années 90 est étroitement imbriquée dans le morceau et sert de toile de fond à une collaboration avec l’artiste britannique Grime Giggs.

Chanson: «Teenage Fever»

Échantillon: «Si tu avais mon amour» (Jennifer Lopez)

Après avoir pris une série de photos ensemble en décembre 2016, Drake et Jennifer Lopez ont déclenché des rumeurs de rencontres et d’éventuels indices de collaboration. La seule collaboration entre J-Lo et Drake sur ce projet, cependant, se présente sous la forme d’un échantillon lyrique traînant et émouvant du succès de Lopez en 1999 “ If You Had My Love ” chanté par la nouvelle venue britannique Jorja Smith, qui porte l’échantillon comme premier plan pour la meilleure partie de la piste.

Chanson: ‘Lueur’

Échantillon: «Dévotion» (Terre, vent et feu)

Appel et réponse entre Drake et Kanye West, ‘Glow’ est une vedette qui se résout à 2h33 avec le semi-hit sous-estimé de Earth, Wind And Fire en 1974, ‘Devotion’.

Chanson: «Blem»

Échantillon: ‘Toute la nuit’ (Lionel Richie)

Drake échantillonne l’un des tubes les plus emblématiques de Richie des années 80, ‘All Night Long’ de deux manières différentes sur cet hymne de chagrin aux influences afro-caribéennes. Au bout de deux minutes, il y a un bref extrait lyrique du haut de la page alors que Drake chante «Ensemble pour toujours» pour introduire un nouveau couplet. Juste avant que la piste ne disparaisse, cet échantillon apparaît à nouveau. Pourtant, cette fois, il apparaît comme un échantillon maître distillé dans un sombre dérivé de Richie chantant la ligne.

Chanson: ‘Faire ensemble’

Échantillon: «Superman» (Black Coffee, avec Bucie)

Alors que le rap et échantillonnage ont une longue histoire bien établie, la montée en puissance de l’EDM aux États-Unis a entraîné une grande collaboration entre les DJ et la communauté hip-hop. Cet échantillon master direct du tube de deep house de 2010, «Superman» de Black Coffee, fait de «Get It Together» un album rythmique ondulé qui met à nouveau en valeur Jorja Smith.