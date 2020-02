Comment Elton John a tiré un classique

C’était l’incarnation d’une victoire durement gagnée. Au tournant de 1973, Elton John avait sorti des albums pendant plusieurs années, sans parler de toutes les cotisations qu’il avait payées dans l’obscurité en tant que musicien de tournée et de session à partir du milieu des années 60. Parfois, même après sa percée outre-Atlantique, il avait eu envie d’abandonner. Mais finalement, son sixième album studio, Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player, lui a donné un album n ° 1 dans son propre pays.

En effet, mis à part sa plus grande collection de tubes de 1974, Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player est toujours l’album d’Elton John qui a passé plus de temps au n ° 1 au Royaume-Uni que tout autre. Comme suite à Honky Château, il est devenu son deuxième d’affilée à figurer en tête des palmarès en Amérique. Avec sa productivité presque indécemment prolifique de la journée, le nouvel album est sorti huit mois seulement après son prédécesseur, en janvier 1973, et contenait deux autres chansons qui allaient bientôt rejoindre son catalogue de grands succès.

“Si Honky Château a établi Elton John comme un concurrent de premier plan pour le championnat des poids coq du rock and roll”, a déclaré avec enthousiasme Rolling Stone, “Ne tirez pas sur moi, je ne suis que le pianiste devrait lui remettre le titre.”

La route vers Ne me tire pas dessus: “On dirait plus un groupe maintenant”

À l’aube de la nouvelle année, Elton avait encore l’habitude de faire des interviews et de divertir les journalistes à la maison. Danny Holloway de NME a été invité pour des toasts et du café, et une discussion sur la vitesse à laquelle les choses avaient progressé pour l’artiste au cours de l’année précédente, en particulier avec le succès de Honky Château.

“A cette époque, j’avais fait un album avec juste le groupe”, a-t-il dit, se référant à Fou à travers l’eau. «Nous étions tellement énervés et ennuyés que je pensais que nous devrions rompre ou faire quelque chose de nouveau. J’ai donc décidé d’utiliser le groupe plus en évidence et d’ajouter Davey [Johnstone, guitarist]. Nous n’avons pas répété avec lui ou quoi que ce soit, nous l’avons juste invité en France avec nous. C’était la première fois que tout le monde participait à un album.

“Il semble que nous soyons plus comme un groupe maintenant que nous avons quatre membres”, a-t-il poursuivi. «Il y avait des restrictions en tant que trio. Notre principal problème était que le piano était l’instrument principal, et, bien sûr, il ne maintient pas les notes, comme le fait l’orgue de Keith Emerson dans ELP. Mais depuis que Davey s’est joint à la guitare, ça a été comme un morceau de gâteau pour moi. Je peux vraiment me détendre quand je joue, alors qu’avant, nous devions tous travailler à remplir le son. Nous sommes allés aussi loin que possible en tant que trio et avons commencé à ennuyer le cul de tout le monde – y compris nous-mêmes. »

Une telle évaluation franche était typique des normes élevées d’Elton, mais c’était également une reconnaissance du nouvel élan qui l’entourait lors de la création de Don’t Shoot Me, je ne suis que le joueur de piano. Nommée d’après une remarque qu’il a faite lors d’une conversation à Hollywood avec Groucho Marx – elle-même une mesure de la vie fantastique qu’Elton vivait maintenant – la couverture de l’album a fait référence à cette origine avec une petite affiche de la comédie de cinéma classique des Marx Brothers Go West. La plus grande affiche à côté, et le titre dans les lumières ci-dessus, indiquaient clairement qu’Elton était désormais son propre homme de premier plan.

Sessions d’écriture et d’enregistrement

Après l’achèvement de Honky Château, mais avant même sa sortie, John et son groupe, avec Dee Murray et Nigel Olsson nouvellement augmenté par Johnstone, se sont lancés dans une autre tournée américaine. Cela les a maintenus sur la route tout au long du mois d’avril et jusqu’à la mi-mai, et peu après, ils sont retournés, avec le producteur Gus Dudgeon, au Château d’Hérouville, le lieu où Team Elton avait si heureusement travaillé sur le dernier album.

Une fois de plus, le château s’est avéré être un trou de culasse et un havre de création indispensables dans lesquels Bernie Taupin écrivait souvent des paroles dans sa chambre, les amenait au petit-déjeuner et voyait Elton ajouter des mélodies avec une maîtrise égale, les ayant parfois prêts à enregistrer le même journée. Une dizaine de chansons ont été composées et enregistrées sur bande de cette manière en seulement quatre jours.

Les morceaux clés de l’album comprenaient ‘Teacher I Need You’, qui est devenu un favori de la radio FM aux États-Unis; le pied-à-terre «Elderberry Wine»; et ‘Have Mercy On The Criminal’, qu’Elton a relancé pour son album de 1987 Live In Australia With The Melbourne Symphony Orchestra. Pour souligner l’étroitesse du quatuor de base, ils ont joué presque tout sur le disque, l’ingénieur Ken Scott ajoutant le synthétiseur ARP mémorable à «Daniel» et l’orchestrateur Paul Buckmaster sur place pour deux autres numéros.

Libération et réception

Une fois que je ne me tire pas dessus, je ne suis plus que le pianiste était en boîte, Elton était de retour dans le bus. Un spectacle londonien au Shaw Theatre fin août a ouvert une tournée britannique, puis un autre ensemble de dates nord-américaines a commencé en septembre et s’est étalé sur deux mois. Encore plus difficile, avec la demande d’Elton presque hors de contrôle, il a dû interrompre cet itinéraire pour rentrer à la maison pour la Royal Variety Performance. Il est allé de San Diego à Londres, a joué le prestigieux gala, puis était de retour pour un spectacle en Oklahoma deux nuits plus tard.

‘Crocodile Rock’ a été le premier single sorti de l’album, et était une composition de John-Taupin de nostalgie délibérément légère. Situé dans les années 50 à l’époque naissante du rock’n’roll, il avait un sérieux point à faire en observant comment les temps et les relations changent (“Suzie est partie et nous a quittés pour un gars étranger”), mais elle est restée optimiste, et a a continué de gagner sa place dans la setlist d’Elton aux dates de 2019 sa tournée d’adieu épique.

Le single atteint le n ° 5 au Royaume-Uni et, début février 1973, donne à Elton le grand frisson de son premier single n ° 1 américain. Remplacement Stevie Wonder«Superstition», «Crocodile Rock» a connu un règne de trois semaines au sommet, même si son album parent a fait ses débuts dans les charts. Ne tirez pas sur moi… a passé deux semaines au n ° 1 aux États-Unis en mars, devenant le deuxième d’une série à couper le souffle de six palmarès consécutifs là-bas pour les albums studio d’Elton. En 1995, c’était du triple platine.

À la maison, c’était une histoire encore meilleure. L’album a passé ses six premières semaines au sommet des charts britanniques, à partir du 10 février, avant de céder la place à Billion Dollar Babies d’Alice Cooper. Il a ensuite passé 11 semaines dans le Top 10 et 29 dans le Top 40. Dans les semaines qui ont suivi “Crocodile Rock”, Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player avait offert une deuxième vente de bonne foi et un smash aérien la forme de la ballade touchante «Daniel».

«J’avais vu cet article dans le magazine Time sur l’offensive du Têt», a expliqué plus tard Taupin sur son site Web. “Et il y avait une barre latérale à côté avec une histoire sur le nombre de soldats qui revenaient de ‘Nam étaient ces types simples de gars du pays d’origine qui étaient généralement gênés à la fois par l’adulation et, selon la partie de le pays d’où vous venez, l’animosité dont ils ont été accueillis.

«Pour la plupart, ils voulaient juste revenir à une vie normale, mais ils ont eu du mal, avec tous les loos [nosy people] et les singes de guerre qu’ils portaient sur leur dos. Je l’ai juste pris à partir de là et l’ai écrit du point de vue d’un frère cadet; l’a rendu handicapé et a voulu s’évader. Je l’ai fait en Espagne, fondamentalement, parce qu’il rime avec avion. »Le single a culminé au n ° 2 aux États-Unis et n ° 4 au Royaume-Uni.

Indépendance créative

Dans le même temps, Elton faisait un pas de géant vers l’indépendance créative en convoquant les médias dans une gare pour annoncer les plans de son propre label, Rocket Records. “Je suis consterné par le manque de connaissances de certaines personnes qui ont beaucoup de pouvoir dans le monde de la musique”, a-t-il déclaré à NME. «Cela me frustre vraiment.

“Nous voulons juste être une maison de disques sympathique”, a-t-il poursuivi. «Je ne serai pas avec le label parce que je suis lié à DJM. Mais j’aimerais que cela soit établi par d’autres lois. Nous avons environ six petits bureaux confortables dans la rue Wardour et nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux talents. “

Le monde plus large, bien sûr, accueillait les talents d’Elton à bras ouverts.

