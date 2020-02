Comment et pourquoi les chansons d’amour fonctionnent

Depuis des milliers d’années, les humains mettent en musique les désirs les plus intenses de leur âme et les regrets les plus profonds de leur cœur. Les chansons d’amour ont été écrites par des personnes aussi diverses que Confucius et Dolly Parton, et la chanson d’amour reste au cœur de la vie du 21e siècle; un ingrédient à chaque étape de la romance, du premier rendez-vous au mariage.

L’amour peut être tout ce dont vous avez besoin, Les Beatles Les auteurs-compositeurs ont toujours fait face au défi que Leonard Cohen a décrit comme «la recherche de la langue exacte pour décrire le paysage intérieur». Un problème, mis en évidence par le gagnant d’un Grammy Jimmy Webb, auteur de Tunesmith: Inside The Art Of Songwriting, est que même le mot lui-même “est galvaudé et n’a pas de bonnes rimes”, surtout depuis que Shakespeare est entré tôt avec A Midsummer Night’s Dream et a utilisé le couplet de rimes “love-dove”.

Écoutez les meilleures chansons d’amour sur Spotify.

Que pouvez-vous dire dans une chanson d’amour?

Trouver quelque chose de nouveau à dire sur cette chose aux multiples splendeurs a incité une chanson amusante dans Ira Gershwin, Yip Harburg et la vie musicale de Broadway en 1934 de Harold Arlen, Begins at 8:40. Leur chanson ‘What Can You Say In A Love Song?’ Contenait les lignes

Amants bien avant nous,

J’ai chanté le même vieux refrain,

Si cela a fonctionné dans les jours d’autrefois,

Que puis-je dire dans une chanson d’amour,

Cela n’a pas été dit auparavant?

Dans son livre de 2015 Love Songs: The Hidden History, Ted Gioia a expliqué comment les ballades d’amour ont émergé dans les airs d’esclaves arabes médiévales du VIIIe siècle en Espagne. Quelque 400 ans plus tard, les troubadours européens du XIIe siècle ont diffusé leurs chansons de désir, une première indication que le plaisir et la douleur sont des compagnons de lit naturels dans une chanson d’amour.

On estime que plus de 100 millions de chansons d’amour ont été enregistrées, et la variété est stupéfiante. Il y a des chansons sur le nouvel amour (une veine riche que tout le monde Elvis Presley à Ed Sheeran a miné); chansons pour une dévotion éprouvée (comme Ella Fitzgerald et Louis ArmstrongDuo sur le classique de Gershwin «Notre amour est là pour rester»); chansons de rupture (Taylor Swift«Nous ne reviendrons jamais ensemble» (sept millions d’exemplaires); des chansons de dévotion (la version de Whitney Houston de “I Will Always Love You” de Dolly Parton est l’un des morceaux les plus populaires de tous les temps); et des chansons sur le maquillage et le pardon (Elton John«Désolé semble être le mot le plus difficile»).

Il y a aussi, naturellement, des chansons à gogo sur le sexe et la séduction (comme Marvin Gaye«Sexual Healing» et «Let’s Get It On»). Même ‘Greensleeves’, cet aliment de base pour des générations de jeunes qui apprennent la guitare, est apparemment apparu comme une chanson sur la prostitution. “” Greensleeves “a gagné en popularité en tant que mélodie utilisée pour solliciter des clients”, déclare Gioia, ajoutant, “et le titre fait peut-être allusion aux taches d’herbe sur la tenue vestimentaire des femmes qui ont eu des relations sexuelles avec des clients à l’extérieur.”

“La plupart des chansons d’amour durables parlent du chagrin”

Les chansons d’amour relient l’âge, le sexe et la nationalité. Ils continuent de satisfaire un besoin sans fin de créer et d’écouter de la musique triste. “Il y a des moments où nous devons tous partager un peu de douleur … quand tout espoir a disparu, les chansons tristes en disent long”, chante Elton John sur “Sad Songs (Say So Much)”. Il est révélateur qu’une playlist Spotify intitulée «Sad Love Songs For Crying Yourself To Sleep» compte plus de 35 000 abonnés.

Les chansons d’amour tristes ne disent pas seulement beaucoup, elles se vendent aussi dans des volumes spectaculaires. «My Heart Will Go On» de Céline Dion, l’air du thème immortel à Titanic, vendu 20 millions d’exemplaires. Taylor Swift a remarquablement réussi à faire sentir à des millions de fans qu’ils sont personnellement liés à ses chansons d’amour. «Mon expérience avec l’écriture de chansons est généralement si confessionnelle, elle est tellement tirée de ma propre vie et de mes propres histoires», a-t-elle déclaré.

La nostalgie est également un élément clé de nombreuses chansons fascinantes, dont ‘Yesterday’, écrite par Paul Mccartney. Mais pourquoi les interprètes et les auditeurs apprécient-ils les chansons qui débordent de mélancolie et de désespoir? Emmylou Harris a déclaré qu’entendre la version 1960 des “Love Hurts” des Everly Brothers était “l’étincelle qui a commencé mon histoire d’amour avec des chansons vraiment sombres, déprimantes, tristes et sans espoir”.

«La plupart des chansons d’amour durables parlent du chagrin, parce que les gens ressentent les choses plus profondément lorsqu’ils souffrent de la douleur amoureuse. Si Bob DylanBlood On The Tracks était un album sur la joie du mariage de Dylan, je pense que personne ne s’en soucierait “, a déclaré Jesse Harris, le compositeur de Grammy Norah Jones cliquez sur «Je ne sais pas pourquoi».

“Une bonne chanson d’amour doit leur faire dire” C’est ce que je ressens “”

La musique country est étroitement associée aux récits de chagrin, mais l’attrait traverse les genres. Par exemple, «Stormy Weather» de Harold Arlen et Ted Koehler, qui parle d’une femme qui aspire à l’amour perdu, a été couvert des centaines de fois depuis 1933, y compris par la chanteuse soul Dinah Washington, stars du rock Ringo Starr et Jeff Lynne d’ELO, le crooner Bing Crosby, la chanteuse pop Viola Wells et les stars du jazz Duke Ellington et Eric Dolphy. Billie Holiday couper également une version sensationnelle avec Lester Young et Count Basie. «Désirer un amour inaccessible crée des situations plus intéressantes et des personnages plus intéressants. C’est pourquoi une chanson d’amour comme «Stormy Weather» fonctionne », a déclaré la compositrice Martha Wainwright.

Un facteur curieux est que l’écoute de chansons d’amour tristes peut être loin d’être démoralisante. Une étude de l’Université de Montréal en 2016, publiée dans Frontiers In Psychology, a offert une base scientifique pour «la jouissance paradoxale de la tristesse induite par la musique». Les chercheurs ont découvert que les chansons tristes induisaient une réponse biochimique chez les auditeurs empathiques, déclenchant des hormones bénéfiques. Il y a aussi des avantages psychologiques à pouvoir se rapporter au message d’une chanson. «La plupart des gens ne peuvent pas exprimer leurs sentiments, alors une bonne chanson d’amour doit leur faire dire:« Oh mon Dieu, c’est juste ce que je ressens », a déclaré Cynthia Weil, qui a co-écrit« You’ve Lost That Lovin ‘Feelin’ ‘pour The Righteous Brothers.

Le poète et dramaturge Federico García Lorca a écrit sur le mot espagnol «duende» et sur la façon dont le terme capturait une émotion accrue de tristesse inexplicable qui vit au cœur de nombreuses œuvres d’art. L’auteur-compositeur Nick Cave a parlé du duende dans sa conférence ‘The Secret Life Of The Love Song’. “Toutes les chansons d’amour doivent contenir duende, car la chanson d’amour n’est jamais simplement heureuse”, a déclaré Cave à un public lors du Festival de poésie de Vienne en 1999. «Il doit d’abord englober le potentiel de douleur. Ces chansons qui parlent d’amour, sans avoir dans leurs lignes un mal ou un soupir, ne sont pas du tout des chansons d’amour. »

“Les prémisses hantées du désir … un hurlement dans le vide”

Cave a déclaré qu’à l’adolescence, l’une de ses inspirations à écrire était sa recherche d’un moyen de faire face à la mort inattendue de son père. «Bien que la chanson d’amour se présente sous plusieurs formes – chansons d’exultation et de louange, chansons de rage et de désespoir, chansons érotiques, chansons d’abandon et de perte – elles s’adressent toutes à Dieu, car ce sont les prémisses hantées de la nostalgie que la vraie chanson d’amour habite. C’est un hurlement dans le vide. »

Louis Armstrong‘What A Wonderful World’, une chanson d’amour pour l’humanité, échouerait sans doute au test de Cave, mais il est clair que la contrainte d’utiliser une chanson pour donner un sens aux carillons douloureux avec l’expérience de nombreux auteurs-compositeurs, y compris Lucinda Williams. “Je suppose que vous pourriez écrire une bonne chanson si votre cœur n’avait pas été brisé, mais je ne connais personne dont le cœur n’a pas été brisé”, a déclaré Williams, dont l’album Roues sur une route de gravier contient la chanson de rupture brûlante ‘Jackson’.

Le 1966 Les garçons de la plage la chanson ‘God Only Knows’ est candidate à n’importe quelle liste des plus grandes chansons d’amour “heureuses-tristes” jamais écrites. ‘God Only Knows’ est l’une des chansons préférées de McCartney, et l’ex-Beatle a avoué quand il l’a interprétée avec Brian Wilson, l’émotion de la chanson l’a emporté et il est tombé en panne.

M’aimeras-tu toujours demain?

Certaines des meilleures chansons d’amour du monde parlent de passion dans la vie réelle. En 1961, Phil Spector a commencé à romancer Veronica Bennett, 18 ans (alias Ronnie Spector). Ce qui a commencé par des dîners aux chandelles polis s’est vite transformé en une affaire torride. «Les choses sont devenues de plus en plus chaudes. Il était amoureux de ma voix, de mon corps, de tout. C’était réciproque », se souvient-elle. “Be My Baby”, que Spector a co-écrit avec Jeff Barry et Ellie Greenwich, “documente cette explosion initiale”, a déclaré le chanteur, qui a épousé Spector en 1968.

Un simple besoin de payer les factures peut également inspirer des chansons d’amour éblouissantes. Elvis Costello a composé «Alison» alors qu’il élevait une jeune famille et gagnait 30 £ par semaine dans un emploi informatique. Boudleaux Bryant vivait dans une maison mobile quand il a écrit “Tout ce que j’ai à faire, c’est rêver” pour Felice Bryant, un adolescent exploitant d’ascenseur dont il est tombé amoureux et dont il s’est enfui deux jours après leur rencontre. La paire est restée ensemble pendant les quatre décennies suivantes.

Gerry Goffin travaillait dans une usine de fabrication de produits chimiques à Brooklyn le jour où sa femme Carole King était à la maison pour jouer du piano avec son bébé et a trouvé une mélodie frappante. Quand Goffin est rentré du travail, il a ajouté des paroles à sa musique et l’inoubliable ‘Will You Still Love Me Tomorrow’ est né. Goffin, qui avait 20 ans, est reconnu comme l’une des voix déterminantes de sa génération.

“Will You Still Love Me Tomorrow” a été enregistré en 1961 par le groupe de filles Les Shirelles, et même si les paroles étaient audacieuses pour l’époque (sur une adolescente perdant sa virginité), elles étaient douces et touchantes. Goffin, cependant, est venu pour avoir une vue jaunie de son propre talent («Vais-je devoir écrire ce s__t jusqu’à ce que j’aie 32 ans?») Semblant ne pas reconnaître son don pour être capable de trouver des mots qui exprimaient ce que des millions de les jeunes se sentaient. La tournure amère de la chanson était que la toxicomanie et une série d’infidélités ont fait des ravages sur son mariage avec King, qui s’est finalement effondré.

“Je t’aime dans un endroit où il n’y a ni espace ni temps”

Les chansons d’amour séminales peuvent galvaniser d’autres auteurs-compositeurs talentueux. Patty Griffin a déclaré en janvier 2019 que, lors de son rétablissement du cancer du sein, elle avait trouvé la motivation dans le classique de Leon Russell en 1970 «A Song For You», qui a été enregistré par Ray Charles, Willie Nelson, Amy Winehouse, Charpentiers, Elton John et Donnie Hathaway, entre autres. «Il y a quelque chose dans cette chanson particulière qui m’a donné l’impression que c’est une vue aérienne d’un moment de la vie. L’émotion de cette chanson m’a inspiré. “

Les paroles mémorables de Russell («Je t’aime dans un endroit où il n’y a ni espace ni temps») ont pris un véritable artisanat et sont venues, a-t-il déclaré au cinéaste Danny Tedesco, «à une période de ma vie où j’essayais d’écrire des normes… d’essayer d’écrire un chanson de blues que Ray Charles et Frank Sinatra pourrait chanter. Un chauffeur de limousine m’a dit qu’une fois à New York, Aretha Franklin était passagère. Quand ils sont arrivés à destination, ‘A Song For You’ est apparu. Elle l’a fait s’asseoir là et jouer 20 fois de suite. »

Arrêtez! Au nom de l’amour

La portée de la chanson d’amour est suffisamment grande pour englober les éléments les plus sombres, l’humour et les catastrophes des amours de la vie réelle: des situations qui ont fourni aux meilleurs auteurs-compositeurs satiriques beaucoup de matériel. Randy Newman, par exemple, a capturé les particularités du désir à travers le narrateur pointilleux de “Lover’s Prayer” (“Ne m’envoyez personne avec des lunettes … n’envoyez personne pour prendre des cours du soir”).

Qu’une chanson d’amour soit drôle ou mélancolique, déchirante ou ardente, la version complète est presque toujours le résultat d’un travail acharné. Lamont Dozier a parlé de la greffe impliquée lorsque le trio d’écriture Holland-Dozier-Holland a créé des tubes Motown tels que «Baby Love», «Stop! Au nom de l’amour “et” You Keep Me Hangin “On”. “Nous partions à 9 heures du matin et nous travaillions parfois jusqu’à 3 heures du matin”, a expliqué Dozier. «C’était du sang, de la sueur et des larmes. Nous avons martelé le piano et posé nos idées sur un petit enregistreur et nous les avons juste travaillées et travaillées jusqu’à ce que nous trouvions des choses. »

Parfois, les mots mémorables semblent couler plus facilement. En 1967, Bernie Taupin prenait son petit déjeuner à la table de la cuisine dans la maison de banlieue des parents d’Elton John quand une idée de chanson lui vint. Il a rapidement écrit les paroles de «Your Song» «dans un cahier d’exercices crasseux», complétant la chanson en un brouillon. La feuille de paroles originale a encore des taches de café.

Le jeune de 17 ans avait proposé un classique éternel qui serait un succès pour John, qui a composé la mélodie, et a ensuite été enregistré par des centaines de chanteurs, dont Frank Sinatra et Lady Gaga. Taupin semble le modèle parfait pour l’affirmation de Jimmy Webb selon laquelle «mon conseil aux jeunes écrivains est d’écrire du fond du cœur».

“Ça tient toujours parce que c’était réel”

«‘ Your Song ’doit être l’une des paroles les plus enfantines de tout le répertoire musical,” a déclaré Taupin un demi-siècle plus tard. «Mais la raison pour laquelle cela tient toujours, c’est parce que c’était réel à l’époque. C’était exactement ce que je ressentais. J’avais 17 ans et cela provenait de quelqu’un dont la vision de l’amour ou l’expérience de l’amour était totalement nouvelle et naïve… d’où les sentiments extraordinairement virginaux. Je ne pourrais plus jamais écrire cette chanson, parce que les chansons que j’écris maintenant qui parlent d’amour venant de gens de mon âge traitent généralement des mariages brisés et de l’endroit où vont les enfants. Vous devez écrire d’où vous êtes à un moment donné. »

Bruce Springsteen croit que pour écrire n’importe quelle bonne chanson, sans parler d’une chanson d’amour authentique, “vous devez avoir quelque chose qui vous dérange tout le temps, quelque chose qui vient vraiment de l’intérieur”. C’est peut-être pour cela que certaines des chansons les plus émouvantes parlent de la mort d’un être cher (comme Eric Clapton“Tears In Heaven”, qui parlait de la mort de son fils de quatre ans, ou “Boulder To Birmingham”, lamentation d’Emmylou Harris pour Gram Parsons). L’inévitabilité de perdre un être cher a inspiré la chanson envoûtante et originale de Jason Isbell, “Vampires”.

Les chansons de rupture ont fourni certaines des paroles les plus viscérales de la musique populaire, que ce soit dans un classique des années 30 comme «Smoke Gets In Your Eyes» ou dans Rod StewartLe hit pop jetable de You ‘are In My Heart, qui a suivi sa séparation de Britt Ekland.

Un maître incontesté de la chanson de rupture est Joni Mitchell. Les «chansons confessionnelles» de l’auteur-compositeur-interprète canadien sont comme de la poésie finement construite. Sur l’album hypnotisant Blue, elle peut être lyrique sur l’agonie du désir (“Oh tu es dans mon sang comme du vin sacré”, elle chante dans ‘A Case Of You’) et capable d’esprit acerbe (“Richard s’est marié avec un patineur artistique / Et il lui a acheté un lave-vaisselle et un percolateur à café »). Par-dessus tout, Blue est une œuvre d’art irréprochable et honnête. “Je n’ai jamais imité d’autres types de musique, ça vient de moi”, a déclaré Mitchell. “Quand Blue est sorti pour la première fois, je l’ai joué pour Kris Kristofferson, qui a dit:” Dieu, Joan, sauve quelque chose de toi. “”

L’amour est la drogue

Tous les meilleurs auteurs-compositeurs sont des artisans qui recherchent les outils de la poésie pour aider à mettre leur propre empreinte sur les déclarations d’amour et de chagrin. Les similitudes abondent: l’amour est comme l’oxygène, comme un papillon, comme une vague de chaleur, comme un pont sur une eau trouble, aussi doux que le miel de Tupelo. L’amour a également retenti comme métaphore: un champ de bataille, le diable, la drogue, un temple, une loi supérieure. La métaphore de Paul Simon sur «l’arc d’une histoire d’amour» dans «Hearts And Bones» est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles il s’agit de l’une des plus belles chansons d’amour des temps modernes.

Les rimes sont également un incontournable des paroles de chansons d’amour (comme la référence biblique «tenté par le fruit d’un autre / Tempted, mais la vérité est découverte» dans un hit Squeeze) et elles peuvent être utilisées pour créer l’ambiance de manière simple et brillante. ouvertures, telles que

Ooh, je parie que tu te demandes comment je savais

A propos de vos plans pour me rendre bleu

dans «Je l’ai entendu à travers la vigne», écrit par les maîtres de Motown Norman Whitfield et Barrett Strong; ou au début de «Homeward Bound» de Paul Simon

Je suis assis à la gare

J’ai un billet pour ma destination

Le jeu de mots plein d’esprit et ironique du satiriste des années 50 Tom Lehrer était généralement appliqué à la politique et aux mœurs sociales plutôt qu’à l’amour, mais, quand il écrivait sur les «amoureux», il utilisait des rimes pour s’amuser à représenter le genre d’amants étranges dont l’idée de plaisir partagé était empoisonnement des pigeons dans le parc:

Mon pouls va s’accélérer

Avec chaque goutte de strychnine

Nous nourrissons un pigeon

Il suffit d’un smidgen

Parfois, il suffit de quelques mots pour inspirer un classique. George Harrison«Quelque chose», des Beatles » Abbey Road album, est considéré par certains comme la chanson d’amour parfaite. L’idée a été lancée lorsque Harrison a écouté une bande de démonstration bobine à bobine de Premier album de James Taylor, qui mettait en vedette une chanson intitulée “Something in The Way She Moves”. Harrison a construit sa propre chanson d’amour par excellence autour d’une ligne.

Quand Simon écrivait la séduisante «Toujours fou après toutes ces années», une chanson sur un homme d’âge moyen réfléchissant aux amours passées, il a commencé avec le titre et a construit une histoire autour de cela. Cette chanson témoigne également de l’importance de la mélodie, les changements intelligents d’accord de Simon mettant l’ambiance du chanteur en évidence. «J’étudiais l’harmonie avec un bassiste et compositeur nommé Chuck Israels à l’époque. Au lieu d’utiliser un accord mineur, j’utilise un accord majeur dans la chanson et je monte d’un cran. »

L’un des moyens de contourner le problème de trouver quelque chose de nouveau à dire dans une chanson d’amour est que l’auteur-compositeur s’appuie sur son expérience personnelle et ses antécédents familiaux pour trouver des mots et des phrases originaux. Lamont Dozier était en train de riffer une ligne de basse pour la chanson “I Can’t Help Myself” quand il a réalisé que l’expression “tarte au sucre, bouquet de miel” aiderait à donner vie à la chanson. “” Tarte au sucre, chou de miel “était quelque chose que mon grand-père disait quand j’étais enfant, et il est juste resté avec moi et Quatre hauts», A déclaré Dozier. «Beaucoup de souvenirs d’enfance me sont revenus et j’ai commencé à les utiliser comme titres de chansons.»

Une bonne chanson d’amour, c’est aussi avant tout une bonne chanson. Townes Van Zandt était aussi capable d’écrire l’atténuante et sombre «Waiting Around to Die» que la chanson d’amour poignante «If I Needed You». Et il y a plein de sujets sur lesquels écrire autre que l’amour. Comme le comédien et chanteur folk Billy Connolly a plaisanté: «Les gens comptent vraiment tomber amoureux et par amour des chansons – comme si c’était tout ce que vous faites toute la journée. Vous devez encore acheter des saucisses et polir vos chaussures. »

Comment écrire une chanson d’amour

Alors, comment est-il facile d’écrire une chanson d’amour? Outre les bases de la création d’une progression d’accords, de l’élaboration d’une mélodie et de paroles et de l’arrangement de la chanson, il doit y avoir l’ingrédient magique du talent et de la créativité pour le rendre spécial – et c’est difficile même pour les experts. “En gros, vous lancez les dés à chaque fois que vous écrivez une chanson d’amour”, a déclaré Jimmy Webb. Même Jerry Lieber, qui a écrit ou co-écrit plus de 70 tubes avec Mike Stoller, a admis: “Pendant un certain nombre d’années, nous avons eu du mal à écrire des chansons d’amour.”

Il n’y a tout simplement pas de règle d’or. Les chansons d’amour peuvent être écrites rapidement (Elvis Costello a dit que «Everyday I Write The Book» a été écrit «pour une alouette en 10 minutes») ou s’estompé lentement, comme avec «Hallelujah» de Leonard Cohen, qui a pris quatre ans pour terminer et impliquer l’édition vers le bas 80 versets.

Pat Pattison, professeur au Berklee College Of Music, où il enseigne l’écriture lyrique et la poésie, est l’auteur de Writing Better Lyrics, et ses étudiants qui réussissent incluent plusieurs lauréats des Grammy Awards John Mayer et Gillian Welch. Welch, dont la chanson “ When A Cowboy Trades His Spurs For Wings ”, pour le film The Ballad Of Buster Scruggs, a été nominé pour le prix de la meilleure chanson originale des Oscars 2019, dit que l’un des messages du livre est que si vous voulez écrire une bonne chanson d’amour, il faut éviter “les champs de mines du cliché, de l’ennui et de la paresse qui détruisent souvent même les meilleurs efforts”.

Peu importe la qualité de la mélodie ou la force des paroles, une chanson doit être livrée de manière mémorable pour vraiment réussir. En 1957, le chanteur folk Ewan MacColl tentait de gagner l’amour de Peggy Seeger (au moment où il était marié à Joan Littlewood) quand il a écrit la ballade “La première fois que je voyais votre visage”. La chanson a été un succès pour The Kingston Trio en 1962 et a ensuite été enregistrée par une foule de stars, dont Peter, Paul And Mary.

MacColl, cependant, n’aimait pas les versions de couverture – même la majestueuse de Roberta Flack. «Il les détestait tous. Il avait une section spéciale dans sa collection de disques pour eux, intitulée The Chamber Of Horrors », a déclaré la belle-fille de MacColl, Justine Picardie. «Il a dit que la version d’Elvis Presley était comme Roméo au bas de la tour du bureau de poste chantant à Juliette. Les autres versions, pensait-il, étaient des parodies: matraquantes, histrioniques et dépourvues de grâce. »

Certaines chansons semblent faites sur mesure pour un chanteur particulier. Billie Holiday s’est immergée dans l’ambiance de “Embraceable You”, utilisant un phrasé habile et une livraison exquise pour créer l’authenticité. Parmi les autres exemples, citons Ella Fitzgerald avec «Ev’ry Time We Say Goodbye»; Sam Cooke avec ‘(What A) Wonderful World’; Nat King Cole avec ‘When I Fall In Love’; Otis Redding avec «These Arms Of Mine»; Ray Charles avec «Je ne peux pas arrêter de t’aimer». Smokey Robinson aimait tellement Etta James’Version du classique de 1942 Mack Gordon et Harry Warren‘ At Last ’qu’il a choisi pour la danse lors de son mariage.

Même des artistes connus principalement pour leur musicalité, comme le trompettiste de jazz Chet Baker, pourrait clouer le chant sur une chanson particulière. “La seule chanson qui m’a vraiment impressionné en grandissant était Chet Baker chantant” My Funny Valentine “”, a déclaré Lucinda Williams. «Mon père avait l’habitude de jouer ça pour moi. Cette chanson est géniale parce qu’elle dit que tu n’as pas besoin d’être parfaite, et je t’aimerai quand même. “

La prochaine percée dans les chansons d’amour

Chaque décennie, depuis plus de 100 ans, des chansons d’amour indélébiles ont touché le public: «St Louis Blues» de WC Handy en 1914; «Stardust» de Hoagy Carmichael en 1927; «Cheek To Cheek» d’Irving Berlin en 1935; «I Love You (For Sentimental Reasons)» de Deek Watson en 1945; «Love Me Tender» d’Elvis Presley et Ken Darby en 1956; Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour des Beatles en 1967; “Je ne suis pas amoureux” de 10cc en 1975; «Tainted Love» de Soft Cell en 1981; Bryan Adams“(Tout ce que je fais) je le fais pour vous” en 1991; «Crazy In Love» de Beyoncé en 2003; Rihanna’We Found Love’ en 2011.

«Nous pensions que nos chansons disparaîtraient après leur apparition dans les charts. Beaucoup d’entre eux étaient comiques et pas très sérieux », a déclaré Lieber. Comme il avait tort. Les chansons d’amour ont une emprise sur la culture populaire. John Updike, qui a remporté deux prix Pulitzer pour la fiction, a inclus un long passage sur Donna SummerA frappé «Hot Stuff» dans son roman Rabbit Is Rich. Les chansons d’amour sont régulièrement citées dans les romans et utilisées pour créer l’ambiance dans les films, les émissions de télévision et les publicités.

Même si les mêmes aspirations humaines que Confucius écrivait il y a environ 2500 ans subsistent, le paysage de la musique change et les chansons d’amour évoluent. Dans la chanson «LOVE» de 2017, l’auteur-compositeur-interprète et rappeur lauréat du prix Pulitzer Kendrick Lamar chante: «Si vous ne montiez pas la lame sur le trottoir, m’aimeriez-vous toujours?», une référence à savoir si un amoureux le veut pour lui-même ou pour les voitures de luxe avec de grandes jantes qu’il peut se permettre. Zacari Pacaldo, qui a co-écrit la chanson et y interprète des voix, a déclaré: “Je pense que c’est définitivement un tout nouveau genre.”

Au cours de la prochaine décennie, les femmes artistes continuera certainement à jouer un rôle en redéfinissant la chanson d’amour. Consentement et politique de genre sont susceptibles de présenter d’une manière que les auteurs musicaux de Broadway des années 30 n’auraient pas pu concevoir.

«À presque toutes les étapes de l’histoire, nous nous sommes tournés vers des étrangers – généralement issus des classes les plus pauvres de la société – pour nous enseigner de nouvelles façons de chanter l’amour», a déclaré Gioia. «Dans les années 60, c’était des gars de Liverpool. Dans les années 80, c’était des rappeurs du centre-ville. Qui sait d’où viendra la prochaine percée dans les chansons d’amour? Mais je suis convaincu qu’il ne sera pas inventé par la classe dirigeante ou les élites sociales. “

Leonard Cohen a réussi plus que la plupart à trouver les bons mots et ses grandes chansons d’amour incluent ‘Ain’t No Cure for Love’ et ‘Famous Blue Raincoat’. Cohen croyait que les émotions humaines infaillibles sont au cœur des chansons d’amour et c’est pourquoi elles seront là pour rester. “Il y a quelque chose qui ne change pas au sujet de l’amour et des sentiments que nous avons pour les gens”, a déclaré Cohen. «Les gens changent et leur corps se décompose et meurt, mais il y a quelque chose qui ne change pas dans l’amour. L’amour ne meurt jamais. Quand il y a une émotion assez forte pour rassembler une chanson autour d’elle, il y a quelque chose dans cette émotion qui est indestructible. »

Vous en voulez plus? Découvrez les meilleures chansons d’amour de tous les temps.