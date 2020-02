Comment Etta James a donné naissance à l’un des meilleurs albums de soul des années 60

À l’approche de l’été 1967, les choses ne semblaient pas de bon augure pour un homme de 29 ans Etta James, qui avait récemment passé une cure de désintoxication à l’hôpital du comté de l’USC et avait également passé des sorts à Sybil Brand, la prison pour femmes de Los Angeles, pour des délits liés à la drogue. “Rien n’était facile alors”, se souvient James plus tard. «Ma carrière progressait mais ma vie s’effondrait.» Au milieu d’une telle agitation, personne, pas même Etta elle-même, n’aurait pu prédire qu’elle était sur le point d’enregistrer Tell Mama, l’un des meilleurs albums de soul des années 60.

James était chez Chess Records depuis 1960 et Leonard Chess voulait qu’elle enregistre un nouvel album pour sa filiale Cadet Records. Il l’a emmenée à Sheffield, en Alabama, pour enregistrer aux studios FAME à Hauts-fonds musculaires, sous la direction du célèbre producteur Rick Hall. En plus de la tenir éloignée des tentations de la vie en ville, cela lui fournirait également une nouvelle inspiration musicale. Le déménagement a porté ses fruits et le résultat a été un chef-d’œuvre.

Écoutez Tell Mama: The Complete Muscle Shoal Sessions sur Apple Music et Spotify.

Le succès de Hall au cours de cette décennie – le fondement de ce qui est devenu connu sous le nom de «son Muscle Shoals» – a été construit sur un alignement spécial de chanteurs noirs et de musiciens blancs à une époque et un lieu où les relations raciales étaient dangereusement tendues. Beaucoup des plus grandes chansons R&B des années 60, par des artistes tels que Wilson Pickett, Clarence Carter, Percy Sledge, Aretha Franklin et James elle-même, ont été enregistrés au FAME sous la supervision de Hall.

Parmi la célèbre section rythmique – surnommée The Swampers – figuraient Jimmy Jenkins et Albert «Junior» Lowe (guitares); Roger Hawkins (batterie); Barry Beckett et Spooner Oldham (claviers); et David Hood (basse). Ils ont été complétés par une section de cuivres pulsants de Gene «Bowlegs» Miller (trompette); James Mitchell et Aaron Varnell (saxophones); et Floyd Newman (saxophone baryton).

“Elle semblait donc beaucoup plus mondaine que son âge”

Hood, le père de Patterson Hood, de Drive-By Truckers, se souvient: «Les frères Chess voulaient qu’elle enregistre là où il y avait une chance d’obtenir un coup, mais aussi où elle serait isolée de beaucoup de tentations et de distractions qui continuer à Chicago ou à New York ou quelque part. Nous ne le savions pas à l’époque, mais Etta était enceinte [with her first son, Donto]. C’était une merveilleuse chanteuse, une très bonne chanteuse. Elle n’était pas beaucoup plus âgée que n’importe laquelle d’entre nous, mais elle semblait plus vieille parce qu’elle avait été dans les parages. Elle était professionnelle depuis qu’elle avait environ 14 ou 15 ans, travaillant avec Johnny Otis et différentes personnes à Chicago et en Californie. Elle semblait donc beaucoup plus mondaine que son âge. »

La chanson-titre d’ouverture de l’album, une chanson que Hall avait enregistrée un an auparavant avec Clarence Carter (en tant que «Tell Daddy»), est sensationnelle. L’amélioration de la technologie d’enregistrement de FAME a permis de résoudre certains des problèmes du passé – lorsque ses notes plus aiguës pouvaient être déformées – et Hall a atteint une clarté sans précédent sur ‘Tell Mama’ et les 12 chansons suivantes. ‘Tell Mama’ est sorti en single et a atteint le Top 10 du Billboard R&B.

Le deuxième morceau, ‘I’d Rather Go Blind’, est une ballade mémorablement agonisée de perte et de jalousie. Le chant cinglant de James, planant sur le motif fascinant de la guitare rythmique, de l’orgue, de la batterie et de la corne oscillante, a fait ressortir la douleur viscérale des paroles. Lorsque Leonard Chess a entendu la chanson pour la première fois, il a quitté la pièce en larmes.

Dans son autobiographie de 1995, Rage To Survive, James a rappelé comment elle avait aidé son amie Ellington Jordan à terminer la chanson. Jordan a écrit la chanson en prison, alors qu’il se sentait dépassé et «fatigué de perdre et d’être déprimé». James a donné son crédit de co-écriture au chanteur Billy Foster, soi-disant à des fins fiscales, une décision qu’elle a regrettée après les couvertures plus tardives de BB King, Rod Stewart, Paul Weller et Beyoncé.

Il y a plein d’autres beaux moments sur un album toujours fort qui comprend des reprises grésillantes de Otis Redding“Security” – écrit pour son premier album de 1964 – et “Don’t Lose Your Good Thing” de Jimmy Hughes. Elle apporte également beaucoup de verve à la chanson de Don Covay «Watch Dog», qui ne dure que deux minutes, et «Je vais prendre ce qu’il a». Ailleurs, la puissance, la nuance et la profondeur d’émotion de sa voix ont donné vie à des chansons telles que «The Love Of My Man», écrit par Ed Townsend, l’homme qui a également co-écrit «Let’s Get It On» avec Marvin Gaye.

«Vivre la douleur de ses chansons»

Dire à maman n’est pas une écoute facile. James semble vivre la douleur de chansons telles que “ It Hurts Me So Much ” (écrit par Charles Chalmers, qui chante des voix d’accompagnement sur l’album), et même la mélodie joyeuse et optimiste ne peut pas cacher la férocité de sa prestation sur “ The Same ” Rope ‘comme elle chante “La même corde qui vous tire / Sure peut vous accrocher”.

Bien que Tell Mama ait été un triomphe commercial et critique après sa sortie en février 1968, la vie n’a pas été plus facile pour James au cours des années successives. Pendant un certain temps dans les années 70, elle est retournée chez Chess Records pour faire du travail de bureau, bien que les drogues et les boissons soient restées un fléau à vie. Heureusement, cependant, elle a connu une reprise de carrière dans les années 90.

La réputation de James en tant que chanteur restera, en particulier avec un merveilleux album tel que Tell Mama. Comme Rolling Stone Keith Richards a déclaré: «Etta James a une voix venant du ciel et de l’enfer. Écoutez la sœur et vous êtes caressée et ravagée en même temps. Une voix, un esprit, une âme immortelle. »

Dites à maman: Les sessions complètes de bancs de muscles peuvent être achetées ici.

Vous en voulez plus? Découvrez les meilleurs singles Chess Records de tous les temps.