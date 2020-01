Comment faire le Break My Stride TikTok – paroles et guide étape par étape – HITC

Une chanson classique des années 80 a été relancée grâce à l’application de médias sociaux TikTok.

TikTok a pris le contrôle d’Internet ces dernières années, gagnant plus de 800 millions d’utilisateurs dans le monde depuis 2016.

En conséquence, de nombreux mèmes et tendances d’Internet ont leur origine ou prennent leur propre vie sur l’application qui est célèbre pour permettre aux gens de danser et de se synchroniser avec leurs lèvres sur leurs chansons préférées, entre autres.

Break My Stride, de Matthew Wilder, l’un des succès les plus récents sur le site de médias sociaux.

Break My Stride de Matthew Wilder a été relancé par TikTok

C’est vrai, l’une des plus grandes chansons de 1983 a gagné un nouveau souffle sur l’application TikTok alors que les utilisateurs ont commencé à utiliser la chanson pour un volet hilarant de vidéos de comédie.

S’adressant à la BBC, Matthew Wilder, le musicien de Break My Stride, a déclaré à propos du renouveau: “Je suis étonné et je suis ravi.”

Il n’est pas difficile de voir pourquoi non plus, car, selon Wilder, la chanson a été jouée plus de 60 millions de fois sur TikTok et est même revenue dans les charts sur Spotify et Apple Music.

La chaîne YouTube de Matthew Wilder a même publié une vidéo lyrique pour la chanson au dos de sa reprise sur TikTok.

Pour quelles vidéos Break My Stride est-il utilisé?

Dans la plupart des cas, les chansons sur TikTok sont utilisées pour créer des danses ou les utilisateurs se contentent d’une synchronisation labiale avec les chansons.

Le cas de Break My Stride est cependant un peu différent, car les utilisateurs envoient les paroles de la chanson à des amis, puis dansent devant les captures d’écran résultantes et il est sûr de dire que certains des résultats sont étonnamment hilarants.

Un point culminant particulier arrive à 1h01 dans la vidéo ci-dessous.

Comment faire le TikTok Break My Stride

Le Break My Stride TikTok est en fait assez simple.

Tout d’abord, vous devrez envoyer les paroles de la chanson (que vous trouverez ci-dessous) à un ami ou un membre de la famille.

Ensuite, prenez une capture d’écran ou deux des réponses et ajoutez-les dans TikTok pour créer une séquence.

Après cela, faites jouer Break My Stride et dansez sur la chanson, en montrant l’échange de texte hilarant que vous venez d’avoir.

Les paroles dont vous aurez besoin:

Hier soir, j’ai fait le rêve le plus étrange

Je suis parti en Chine

Dans une petite barque pour te trouver

Et tu as dit que tu devais nettoyer ton linge

Je ne voulais pas que personne te retienne

Qu’est-ce que ça veut dire

Et tu as dit

GINNA BREAK-A NOT MY RIDE

Personne ne me ralentit, oh non

J’AI GARDÉ LE FILM »

