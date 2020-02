Comment Fall Out Boy Rose au-dessus de la compétition Alt.Rock

Fall Out Boy a fait une transition rapide vers le courant dominant lorsque leur deuxième album, From Under The Cork Tree, a fait ses débuts au n ° 9 sur le Billboard 200 en mai 2005. Pourtant, le groupe a tenu tête et pendant que… Cork Tree leur a valu des nominations aux Grammy Awards et un MTV Music Video Award, créant leur troisième album, Infinity On High, est resté leur objectif principal pendant 200

Malgré leur programme de tournées incessant, les jeunes rockeurs alternatifs de Chicago ont constamment travaillé du matériel frais et leur greffe a porté ses fruits. En effet, ils ont assemblé une impressionnante pile de nouveaux morceaux qu’ils ont arrangés avec… le producteur de Cork Tree, Neal Avron, pendant six semaines de répétitions intensives avant les sessions d’album à Los Angeles au cours de l’été 2006.

“Nous écrivons certainement tout le temps”, a confirmé le bassiste et parolier principal du groupe, Pete Wentz, pour VH1 pendant cette période. “Cela fait partie de ce qui ne va pas avec l’industrie du rock – les groupes s’en vont et disparaissent de la surface de la planète. Ça ne va pas être pour Fall Out Boy! “

“Vous ne pouvez pas vous contenter de tout deviner”

Le guitariste / chanteur Patrick Stump a également révélé que le groupe pouvait supporter la pression de suivre From Under The Cork Tree, une double vente de platine, dans une interview à Gibson Guitars.

“La seconde où vous vous inquiétez des attentes des autres, vous pouvez vous attendre à un échec”, a-t-il déclaré. “Non pas que nous n’ayons pas de grands espoirs pour cet album – nous voulons que nos fans l’aiment plus que tout. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de tout deviner – vous faites de la musique stérile de cette façon. “

En conséquence, Fall Out Boy débordait de confiance en entrant dans le studio. Trois mois plus tard, lorsqu’ils ont émergé avec Infinity On High, ils étaient en train de conserver un record d’une diversité impressionnante qui abritait également plusieurs collaborations de haut niveau. La coupe d’adrénaline, «Thriller», comprenait une introduction de la parole du rappeur emblématique Jay Z, tandis que la pop cinématographique luxuriante de «Thnks Fr Th Mmrs» était supervisée par le producteur primé aux Grammy Awards Babyface et Panic! Au Disco, Ryan Ross a ajouté un solo de guitare expressif à la jambe de force, «Rebel Rebel», «The Take Over, The Breaks Over».

Infinity On High était suivi par la pépite punk-pop croustillante “The Carpal Tunnel Of Love”, mais son deuxième single représentait un autre changement stylistique significatif. “ This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race ” reflétait l’amour collectif du groupe pour le funk et la discothèque des années 70, bien que le refrain typiquement anthémique de la chanson ait encore complété son attrait radio-amical et qu’il ait atteint le n ° 2 sur le Billboard Hot 100 en Janvier 2007. Boosté par une vidéo promotionnelle mettant en vedette Kim Kardashian, la suite rapide, «Thnks Fr Th Mmrs», a également fait un carton aux États-Unis, où elle a culminé au n ° 11 en mars 2007.

«Le pliage des genres est particulièrement excitant»

Pris en sandwich entre les deux sorties, Infinity On High est sorti le 6 février 2007 et a atteint la première place du palmarès Billboard et a continué de renforcer la réputation internationale du groupe. En effet, le profil en constante augmentation des garçons de l’Illinois a également mené l’album au sommet du Top 40 britannique et dans le Top 5 en Australie, où Infinity On High est finalement devenu double platine. Pour la plupart, les critiques ont également été bouleversées, Billboard le surnommant «un album pop éminemment mélodique, sauvage et puissant» et Entertainment Weekly félicitant Fall Out Boy pour «leur sens du swing» en incorporant des influences R&B dans leur pop. son punk.

Quant au groupe, ils étaient particulièrement satisfaits que les fans et la presse aient repris la diffusion éclectique de matériel d’Infinity On High.

«Le pliage des genres est très excitant pour moi», a révélé Patarick Stump. “Je pense que nous sommes à un moment comme le [late] Années 70, où des groupes de nouvelles vagues comme Blondie incorporé le disco dans leur musique, dérangeant les esprits… Si Fall Out Boy peut être un groupe qui défie le genre, tant pis. C’est ce que nous visons! “

