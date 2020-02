Comment Frank Sinatra et Capitol Studios ont défini une nouvelle ère musicale

Si une image vaut mille mots, la photo ci-dessus représentant Frank Sinatra lors d’une session d’enregistrement pour son album de 1961, Sinatra’s Swingin ’Session !!! raconte une histoire fascinante: comment le chanteur, dans son chapeau Fedora, avec l’arrangeur Nelson Riddle et un grand orchestre, a combiné leurs talents pour faire de la musique pour les âges. Ce que nous ne devons pas oublier, c’est l’importance de l’emplacement: le studio A du Capitol Studios, qui a profondément influencé la musique de Sinatra dans les années 50 et 60.

Le cœur battant d’Hollywood

Situé au cœur battant d’Hollywood, au 1750 Vine Street, et logé dans un immeuble de bureaux de 13 étages en forme de tour de LP empilés, Capitol Studios a officiellement ouvert ses portes au début de 1956. Il contenait quatre studios d’enregistrement de différentes tailles, allant de la le plus grand, A, jusqu’au plus petit, D. De nombreux artistes de renommée mondiale ont franchi ses portes pour y enregistrer de la musique, mais il y a un chanteur dont le nom est vraiment synonyme de l’installation d’enregistrement emblématique de Los Angeles: Frank Sinatra, qui a fait l’histoire par étant la première personne à y enregistrer.

Au moment où il est entré à Capitol Studios, Sinatra avait enregistré plusieurs albums classiques pour le label au KHJ Studio sur Melrose Avenue, à Hollywood. De mars 1956 à novembre 1961, cependant, il enregistrera plusieurs de ses œuvres les plus appréciées au Studio A, dont A Swingin ’Affair, Viens voler avec moi, Frank Sinatra ne chante que pour The Lonely et Nice’n’Easy. Le son impeccable de ces disques, combiné à la renommée de Sinatra, a valu aux studios Capitol une renommée en tant que centre d’enregistrement à la pointe de la technologie. À partir de 1968, lorsque des artistes non signés au Capitole pouvaient l’utiliser, le lieu est devenu un lieu d’enregistrement hautement souhaitable pour ceux qui cherchent à suivre les traces de Frank.

Frank Sinatra… dirige?

Ironiquement, cependant, pour sa première session d’enregistrement aux studios Capitol, qui s’est tenue en février 1956, Sinatra n’avait pas le droit de chanter. Il a plutôt pris un bâton de chef d’orchestre et commandé un orchestre symphonique de 60 pièces pour un album instrumental. Composées de compositions de grands compositeurs / arrangeurs hollywoodiens, dont Nelson Riddle, Billy May, Gordon Jenkins, Elmer Bernstein et Alec Wilder, les sessions ont eu lieu entre le 22 février et le 15 mars, et les résultats ont été publiés plus tard cette année-là sous la direction de Frank Sinatra. Poème de ton de couleur.

Sinatra s’est présenté pour la première fois devant un microphone dans les studios Capitol le 8 mars 1956, quand il a commencé à enregistrer du matériel qui est finalement sorti sur l’album Close To You de 1957. Faible et dévoué aux ballades lugubres, c’est sans doute le joyau le plus négligé de sa discographie de Capitol Records.

Des techniques d’enregistrement révolutionnaires

Capitol Studios s’est distingué en étant l’une des premières installations d’enregistrement aux États-Unis à utiliser la bande magnétique plutôt que d’enregistrer directement sur disque, une fonctionnalité qui a contribué à donner aux enregistrements de Sinatra un son plus chaud. De plus, le studio a utilisé un microphone à condensateur Neumann U47 révolutionnaire qui capturait chaque nuance de la voix de Sinatra tout en évitant qu’elle ne soit maîtrisée par les orchestres qui l’accompagnaient souvent. Et la taille du Studio A (que Sinatra utilisait exclusivement), avec ses 2700 pieds carrés d’espace au sol, lui a permis de chanter aux côtés de l’orchestre, plutôt que dans une cabine vocale séparée.

Au moment où Sinatra a enregistré ce que seraient ses dernières sessions d’album aux studios Capitol, en septembre 1961 (pour le titre approprié Point Of No Return), le chanteur Hoboken se concentrait sur le démarrage de son propre label, Reprise (qu’il a lancé avec le single portant le même titre, ‘Le deuxième fois autour’). Il a commencé une autre ère de succès pour s’ajouter à ceux qu’il avait accumulés au cours de la dernière décennie.

Là en esprit

Le chanteur qu’ils ont appelé The Voice est peut-être disparu depuis longtemps, mais le studio de longue date est toujours actif aujourd’hui et, étonnamment, le célèbre microphone Neumann dans lequel il a chanté reste en usage. Beaucoup de ceux qui ont eu le privilège d’enregistrer dans Studio A disent qu’ils peuvent encore sentir la présence de Sinatra. C’est compréhensible. L’histoire du chanteur est inextricablement liée à la naissance, à la croissance et au succès des studios Capitol.

Tant que les installations existent, Frank Sinatra sera toujours là en esprit.

