Comment Heart s’est lancé dans leur étonnante carrière

Au milieu des années 80, l’idée de groupes féminins de prendre le hard rock balleux au sommet des charts avait cessé de surprendre. Des tenues métalliques crédibles pour filles, dont Girlschool et Vixen, pourraient générer de grosses ventes et des éloges de la critique, tandis que des hymnes de la taille d’une arène tels que «I Love Rock’n’Roll» et «Love Is A Battlefield» avaient respectivement transformé Joan Jett et Pat Benatar en véritables stars internationales. Toutes les chanteuses que les maisons de disques se sont lancées dans les années 70 pré-punk étaient cependant susceptibles d’être commercialisées en tant que prochaine Carly Simon ou Joni Mitchell. Donc, en 1976, lorsque Cœur, une tenue née à Seattle mais basée à Vancouver, dirigée par les sœurs Nancy et Ann Wilson, a enregistré des succès consécutifs au Billboard Hot 100 avec des coups durs, Led Zeppelin-les rockers «Crazy On You» et «Magic Man», l’industrie s’est rapidement levée et a pris connaissance, attendant de voir ce que le premier album du groupe, Dreamboat Annie, aurait en magasin.

Écoutez Dreamboat Annie sur Apple Music et Spotify.

Cela suggère que le groupe a été un succès du jour au lendemain mais, en réalité, Heart avait attendu longtemps pour une justification commerciale. Au départ Hocus Pocus, ils avaient payé leurs cotisations au début des années 70, parcourant des concerts de club destructeurs d’âmes dans et autour du Pacifique Nord-Ouest, avant que les circonstances et les remaniements du personnel n’inspirent un déplacement au nord de la frontière. Ils devinrent officiellement Heart après que la sœur de la chanteuse principale Ann Wilson, brandissant la guitare, Nancy se soit jointe en 1974; lorsque le groupe a cloué leur premier album, Dreamboat Annie, pour la petite empreinte de Vancouver Mushroom, leur line-up Fleetwood Mac-esque comprenait deux couples romantiquement impliqués: Ann et le guitariste / manager Mike Fisher, et Nancy Wilson et le frère guitariste de Mike, Roger, Roger.

Enregistré avec l’aide des animateurs locaux et du producteur Mike Flicker (Poco, Al Stewart), Dreamboat Annie était lourd sur le rock radioamical agressif, mais intrinsèquement mélodique. Mettant en vedette Ann Wilson difficile mais tendre Robert Plant-les capacités vocales influencées et le talent du groupe pour des riffs sales et accrocheurs, ‘Sing Child’ et le strutting ‘White Lightning & Wine’ ont démontré qu’il y avait beaucoup plus d’où les tubes révolutionnaires provenaient, bien que la mini-suite complexe ‘Soul Of The Sea ‘et une piste de titre élégante et folklorique ont confirmé que Heart abritait également des réserves d’ambition supplémentaires.

Dreamboat Annie est initialement sorti en fanfare au Canada à l’été 1975 et son premier single, la majestueuse ballade semi-acoustique «How Deep It Goes», a volé sous le radar. Cependant, l’intérêt a fait boule de neige après que Heart a remporté la fente d’ouverture de choix pour Rod StewartLe concert montréalais très médiatisé d’octobre 75; lorsque la division américaine de Mushroom basée à Los Angeles a accordé à l’album une sortie américaine complète le 14 février 1976, elle a finalement culminé au n ° 7 du Billboard 200 et a dépassé le million d’exemplaires.

Dreamboat Annie peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Heart sur Apple Music et Spotify.