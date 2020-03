Jessie Reyez a le genre de voix saisissante qui peut à la fois remplir et faire taire une pièce. Sa cadence distinctive et ses paroles d’une honnêteté sans faille ont attiré ses légions de fans, mais elle se tient toujours au précipice de la célébrité mondiale.

Elle a coché toutes les cases sur son chemin. Oui. Des apparitions télévisées de fin de soirée? Bien sûr. Une nomination aux Grammy Awards? Évidemment.

Cela fait quatre ans qu’elle a sorti son tube, ‘Figures’, un récit fanatique et bluesy-R & B de Heartbreak, tiré de son premier EP, Kiddo, et elle a rapidement gravi les échelons depuis. Quelques EP acclamés, des machines à sous de festivals, des victoires JUNO et une nomination aux Grammy Awards plus tard, et la chanteuse colombo-canadienne est prête à conquérir le monde.

Alors qu’elle sort son premier album de label majeur, Avant que l’amour ne vienne nous tuer, via FMLY et Island Records, nous tracerons le chemin de Jessie Reyez vers la célébrité pop en huit étapes.

Écoutez le meilleur de Jessie Reyez sur Apple Music et Spotify.

Comment Jessie Reyez est passée du héros de la ville natale au rebelle R&B en 8 étapes

1: Jouez le long jeu

2020 va être l’année de Jessie Reyez, mais son ascension vers la gloire a été tout sauf du jour au lendemain. À une époque où une chanson peut devenir virale du jour au lendemain, Reyez est une sorte de retour en arrière, se forgeant un nom en battant le trottoir, en distribuant des mixtapes, en parcourant les rues de Toronto et en gardant les yeux sur le prix.

Après un bref passage à Miami, Reyez a décroché une place convoitée dans The Remix Project à Toronto, un incubateur artistique à but non lucratif et un programme de mentorat pour les jeunes créatifs des ménages à faible revenu. L’un des mentors était le rappeur de Chicago King Louie, qui a vu du potentiel à Reyez, et les deux ont collaboré à «Living In The Sky» en 2014, mettant en vedette Reyez à la guitare et au chant. La collaboration a gagné son buzz en dehors de Toronto et l’auteure-compositrice-interprète s’est rendue à l’étranger pour ouvrir PartyNextDoor lors de sa tournée Infinity World avant de sortir son EP Kiddo sur son propre label FMLY. Un an plus tard, elle signe chez Island Records. Maintenant avec deux EP acclamés par la critique à son actif – Kiddo (2017) et Being Human In Public (2018) – Reyez a stratégiquement préparé le terrain pour ses débuts.

2: Pariez sur vous

Même si ses paroles sont d’une brutalité frappante, Reyez n’est pas quelqu’un qui perd beaucoup de temps sur le doute de soi. Elle est farouchement ambitieuse et s’il semble que ses paroles traitent des extrêmes, c’est parce que Reyez vit comme s’il n’y avait pas de lendemain.

“Je pense à mourir tous les jours / On m’a dit que c’était un peu étrange, oui / Mais je suppose que j’ai toujours été un peu étrange / ‘Une autre raison pour laquelle je travaille comme une mère de famille / … Je me promène avec une peinture de guerre sur mon visage », chante-t-elle sur« Saint Personne ». Reyez fait écho à ce sentiment sur “Great One”, sur lequel elle chante: “Je veux gagner un milliard de dollars / Apportez-le à mes pops / Dites,” Papa ce pour quoi tu as prié. “”

Appelez cela la mentalité d’immigrant de première génération, ou une éthique de travail sans faille, mais quand Reye dit: «Je veux mourir une légende», elle le pense.

3: Restez fidèle à vos racines

Née à Toronto de parents colombiens, Reyez a grandi avec la culture latine, et une grande partie de sa musique parle de l’expérience multiculturelle. Elle a également grandi dans un foyer musical, son père jouant des chansons traditionnelles de boléro comme ‘Bésame Mucho’ du Trio Los Panchos, et sa mère lui apprenant à danser la cumbia lors de fêtes de famille. Elle attribue également son éducation à donner la priorité à la famille sur tout, même si son étoile continue de monter.

Tout au long de sa musique, Reyez rend hommage à ses racines. Kiddo présente un bref intermède intitulé ‘Colombian King And Queen’, mettant en vedette une douce messagerie vocale de ses parents, priant pour son succès. Elle a également inclus la belle berceuse acoustique «Sola» dans son EP de suivi, Being Human In Public, et a écrit et enregistré «Con El Viento» pour le film de Alfonso Cuarón nominé aux Oscars Roma.

Mais c’est avec sa chanson 2019 Far Away que Reyez est devenue la voix d’un mouvement. Initialement écrite comme une chanson d’amour à longue distance, Reyez a décidé d’aborder la crise de l’immigration avec son clip vidéo, montrant comment les déportations massives déciment les familles.

4: Soyez authentique

Reyez n’a jamais eu de temps pour les personnages. Lorsque la frontière entre l’art, la vie et les médias sociaux est si floue, une partie de ce qui coupe le bruit et se connecte avec les fans est son sens clair de soi. L’auteur-compositrice-interprète de 28 ans chante comment elle parle: un peu rauque avec un côté, conversationnelle et intensément personnelle. Sur des morceaux comme ‘Dear Yessie’ et ‘Ankles’, Reyez ne mâche pas ses mots.

“Parfois, lorsque vous chantez une chanson, c’est comme une blessure que vous essayez de guérir, mais vous continuez à ouvrir la blessure”, a-t-elle déclaré à NPR. Mais ce sont les «chansons tristes» autoproclamées de Reyez avec lesquelles les fans se connectent si profondément. Il n’est pas surprenant qu’elle liste un autre chanteur de la torche, Amy Winehouse, comme inspiration; la défunte star britannique a également fusionné l’âme corsée avec un sens de l’humour sombre. Reyez peut également transmettre le type de livraison à la gorge qui est nécessaire pour couvrir un country classique comme Patsy Cline“Crazy”.

5: Ne faites aucun compromis

Alors que de plus en plus d’artistes sont appelés à s’exprimer sur des questions importantes, Reyez ne se considère pas comme une militante politique, juste comme quelqu’un qui exprime son opinion. Sa musique aborde la dynamique de pouvoir du genre, du pouvoir et des privilèges. Elle aborde deux poids deux mesures sur son hymne féministe “Body Count”, sur la vidéo duquel elle se jette une sorcière persécutée dans les procès des sorcières de Salem. Au milieu des lignes de guitare rebondissantes et du warble ludique de Reyez est un commentaire plus coupant sur le sexisme.

En tant que talent croissant dans l’industrie, Reyez ne connaît que trop bien les obstacles à venir, surtout quand il s’agit de ceux qui détiennent le pouvoir. Son single «Gatekeeper» de 2017 a été inspiré par son expérience avec un producteur de musique qui a essayé de la forcer à coucher avec lui afin de faire avancer sa carrière. Reyez a parlé de l’incident, apportant le mouvement #MeToo à l’industrie de la musique. En plus du single effrayant, Reyez a sorti un court métrage de 12 minutes qui rappelle la rencontre poignante et met en évidence l’exploitation dans l’industrie.

6: Travailler avec les meilleurs

Depuis son temps avec King Louie, Reyez a travaillé avec un ensemble éclectique de collaborateurs de tous genres, de Calvin Harris, sur son Funk Wav Bounces Vol.1 étoilé, à Sam Smith sur ‘Promises’, 6LACK sur son ‘Imported’ ‘remix et Lewis Capaldi sur’ Rush ‘. Elle a même séduit Beyoncé sur sa chanson «Scar», enregistrée pour l’album The Lion King: The Gift. Reyez s’est également associé à Eminem sur deux succès du Billboard Hot 100, ‘Un bon garcon»Et« Nice Guy », tous deux extraits de son album surprise de 2018, Kamikaze.

En plus de répandre son âme sur scène, elle a également prêté ses talents de compositeur à d’autres, en écrivant «Go For Broke» pour Machine Gun Kelly et en contribuant au hit à succès «One Kiss» de 2018, avec Calvin Harris et Dua Lipa.

7: Contrôlez le récit

Grâce à des artistes avertis et novices qui naviguent désormais dans la célébrité de la pop selon leurs propres termes, nous avons parcouru un long chemin depuis la chaîne de montage pop qui a dominé les charts au milieu des années 00. Du développement de concepts de musique-vidéo à la scénographie et à l’écriture de chansons, Reyez est la force créative derrière tout cela. Comme elle l’a dit à Galore Mag, en ce qui concerne l’écriture de chansons, “il n’y a pas de politique, pas de grand plan, pas de chiffres, juste du cœur à écrire”. La chanteuse a commencé à écrire de la poésie au collège, avant qu’un grave chagrin ne la transforme en auteur-compositeur. Reyez n’a pas peur non plus d’explorer son côté obscur: elle traite dans les extrêmes; l’amour détruit mais peut aussi racheter. Mais comme le montre «Love In The Dark», elle est également capable d’écrire une chanson d’amour vertigineuse.

8: Amplifiez les autres

En tant que personne qui a dû se battre pour s’asseoir à la table, Reyez est rapide pour défendre les autres. Elle a travaillé avec le principal organisme à but non lucratif de l’industrie, Women In Music, qui fait progresser les opportunités pour les autres femmes de la musique. Elle a également encouragé les fans à “faire partie de la solution” en créant des liens avec des organisations à but non lucratif de défense des droits des immigrés comme l’ACLU, Al Otro Lado et le Florence Project dans sa vidéo “Far Away”. Certains de ses objectifs les plus élevés comprennent l’ouverture d’un orphelinat dans la Colombie natale de ses parents. Avant de sauver le monde, cependant, Reyez est prête à restaurer votre foi dans la musique pop.

Le premier album de Jessie Reyez, Before Love Came To Kill Us, est maintenant disponible. Écoutez-le sur Apple Music et Spotify.