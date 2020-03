Comment John Mayall et les Bluesbreakers ont ouvert la voie

Le deuxième de la trilogie d’albums qui a pris John Mayall des bagarres dans les clubs à la légende du blues-rock – sinon tout à fait pour les raisons qu’il aurait peut-être voulues – A Hard Road est un excellent disque. Il se classe parmi les meilleurs LP du boom du blues britannique, et pas seulement en raison de la présence de Peter Green à la guitare.

Écoutez A Hard Road en ce moment.

À la fin de 1966, Mayall était considéré comme le bluesman britannique le plus authentique de son temps. Cela est dû en grande partie au pur son blueswailin des Bluesbreakers avec Eric Clapton de John Mayall, le LP qui a précédé celui-ci. S’il était inquiet de remplacer le chantournage d’Eric Clapton disparu et si Green s’inquiétait de remplir les Hush Puppies de Clapton, vous ne l’entendrez pas sur la route A Hard Road, totalement confiante, enregistrée sur plusieurs sessions fin 1966.

L’album a fait son apparition au Royaume-Uni le 3 mars 1967 et, plus tard dans le mois, est devenu top dix, un exploit inhabituel pour un disque de pur blues. Du pur blues? Eh bien, Mayall ne ressemblait peut-être pas Des eaux boueuses ou Magic Sam, mais jamais fait semblant. Il présentait la musique à sa façon; c’était plus honnête que de jouer au jeu «ma peau est blanche mais mon âme est noire», et la sincérité définit le blues. Mayall était un homme blanc de Macclesfield, Cheshire, pas un Afro-américain de quelque part au sud de la ligne Mason-Dixon.

Green a livré la marchandise de guitare, comme en témoigne le glaçage «The Supernatural», un instrument qui a révélé sa facilité pour un sustain sans fin – l’antithèse du jeu de machine à écrire de 1000 notes par minute de certains axemen modernes. Le chef d’orchestre se rassoit et lui permet de travailler sa magie, offrant un organe sympathique qui sous-tend parfaitement le son taché de larmes de Green.

La percussion d’Aynsley Dunbar sur le disque est également remarquable, en utilisant des maillets sur tam-tam, un art désormais abandonné par les batteurs de blues. “The Supernatural” avait un bébé vert appelé “Black Magic Woman”, qu’il livrerait dans son prochain groupe, Fleetwood Mac, formé avec John McVie, le bassiste de A Hard Road.

Les racines de Mac apparaissent également dans la couverture de “ Someday After A While (You Be Sorry) ” de Freddie King, un prototype de leur version de “ I Need Your Love So Bad ”, mais encore plus authentiquement R&B grâce au cor section d’Alan Skidmore et Ray Warleigh, dont le flush chaleureux et complet éclaire trois pistes ici. ils couvrent également “ Dust My Broom ” d’Elmore James qui formerait le modèle pour presque tout un album de Fleet Mac (Mr Wonderful) Un autre plan de rythme et de blues se cache dans la coupe percutante de Willie Cobbs “ You Don’t Love Me ” , couvert d’actes aussi divers que Sonny & Cher et Grateful Dead, et également connu sous le nom de «No No No» de Dawn Penn.

À la fin du LP original, ‘Living Alone’ offrait un mélange de 60s rythmés par les accords de guitare retentissants, un travail de diapositive tranchant et un rythme qui frisait le funk, que certains bluesmen américains de l’époque utilisaient pour rivaliser avec la musique soul . Une soif de rockers plus durs a été éteinte par “The Stumble” et surtout “Leaping Christine”, un boogie durci. Cohésif, sans compromis et produit avec sympathie par Mike Vernon, A Hard Road est un raccourci pour passer un bon moment.

Une Hard Road peut être achetée ici.