Comment Justin Bieber a prouvé que c’était «Tout sur la musique»

Les disques Remix sont un moyen reconnu pour prolonger le cycle de vie d’un album, mais il est rare que l’on redéfinisse la collection parentale dont il est issu. Ce qui fait que Believe Acoustic se démarque, c’est le fait qu’il présentait des réinterprétations parfois surprenantes des pistes qui avaient cimenté Justin BieberLe statut de superstar mondiale, démontrant la profondeur du talent qui a soutenu la idole de l’adolescence personnage qui avait largement façonné la réaction critique jusqu’à ce point.

Amélioration de l’original

Sorti le 29 janvier 2013, sept mois seulement après l’album Believe, le Believe Acoustic à 11 pistes avait commencé sa vie comme un petit projet EP, mais l’élan créatif a conduit à l’ajout de trois nouvelles chansons à une sélection de live et de réenregistrement. versions des coupes récentes.

Au lieu de prendre la voie facile d’embaucher des remixeurs pour ajouter de nouveaux éléments à des tubes familiers, Bieber a décidé de réinterpréter son matériel dans un style lâche et dépouillé. Pour commencer, la chute R&B de ‘Boyfriend’ – un hit n ° 2 aux États-Unis et au Royaume-Uni – a été repensée comme une tendre ballade acoustique avec la voix assurée de Bieber accompagnée d’une guitare solitaire. «Beauty And A Beat», un duo à succès avec Nicki Minaj de l’automne précédent (il a fait le Top 5 américain et est devenu Top 20 à travers l’Europe), avait été le single qui faisait le plus allusion à la direction que Bieber prendrait pour 2015’s Purpose. Ici, cependant, des couches de la piste de danse assistée par Max Martin sont décollées pour révéler une mélodie plus légère et plus satisfaisante.

Sur l’original nerveux “As Long As You Love Me”, le rappeur Big Sean a ajouté du ballast R&B à un morceau pop plus léger largement gonflé par une supercherie de production extrême. Pour Believe Acoustic, cependant, la chanson a la possibilité de respirer; Bieber démontre plus qu’il peut tenir l’air – et c’est tant mieux pour cela. Sur ‘Be Alright’, l’ajout d’un piano comme instrument principal transforme une tendresse hors du commun de Believe en quelque chose de vraiment spécial. C’est l’une de ces occasions où un remaniement améliore l’original. Bien qu’aucun des 11 titres de Believe Acoustic n’ait reçu de sortie unique, cela aurait sûrement dû être un concurrent.

«Tout tourne autour de la musique»

Bieber a largement laissé les trois nouveaux morceaux de l’album trouver un public sans en faire la promotion. En octobre 2013, il a joué la piano ballade «Nothing Like Us» sur Saturday Night Live, Mais c’était à propos de ça. C’est l’un des favoris des fans de la collection, notamment parce que Bieber prend le crédit de composition unique sur la piste – une œuvre incroyablement assurée pour un artiste alors encore adolescent.

Cela aurait dû être une preuve suffisante que la carrière de Bieber survivrait longtemps à la première vague d’hystérie. Les deux autres titres originaux de Believe Acoustic conservent l’approche légère et dépouillée du reste de l’album: ‘I would’, créé avec Boyz II Men et l’équipe de production de John Legend, Da Internz, est un charmant mélangeur R&B, tandis que «Yellow Raincoat» est une ballade régulière à la Ed Sheeran.

On pouvait s’y attendre, Believe Acoustic a dépassé le Billboard 200 américain et a fait le Top 5 au Royaume-Uni, avec des ventes d’or et de platine dans le reste du monde. C’était en fait le troisième projet de remix de Bieber, après My Worlds Acoustic en 2010 et Never Say Never: The Remixes en 2010, et c’est certainement son plus sûr. Il y a une confiance croissante dans sa voix et un sens plus fort de sa contribution au matériau. La réaction des fans à l’album a été incroyablement positive, et Bieber a été humilié par l’agitation. Dans un tweet de janvier, il a écrit: «voir beaucoup de gens aimant mais respectant encore plus l’album #BELIEVEacoustic. signifie beaucoup. Tout tourne autour de la musique. Merci.”

Avec le temps, Bieber démontrerait davantage que tout tourne autour de la musique. Mais dans une carrière à ce moment-là définie par l’impact qu’il a eu sur sa jeune base de fans, il y avait encore beaucoup à prouver. Believe Acoustic permettrait de montrer que seul un idiot l’écraserait trop rapidement, mais en 2013, il y en avait encore beaucoup quand il s’agissait d’évaluer le potentiel à long terme de l’idole. Ils réexamineraient bientôt leurs jugements. Peut-être que Believe Acoustic était leur première pause de réflexion.

