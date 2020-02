Comment Kanye West a mené la guerre sur l’album

Kanye WestLes albums ne sont jamais ennuyeux, mais The Life Of Pablo est un effort fou, même selon ses propres normes: aussi brillant, fascinant et – parfois – excentriquement exaspérant que son créateur.

La période qui a précédé la sortie de l’album et ses conséquences ont été en soi des événements dignes d’intérêt. Précédé par un certain nombre de singles dans le cadre de ses cadeaux GOOD Fridays, deviner laquelle des chansons finirait sur l’album était presque aussi amusant que d’essayer de déduire le titre éventuel. West a commencé avec le titre de travail de So Help Me God, avant de changer d’avis sur SWISH et Waves, puis de s’installer finalement sur The Life Of Pablo. Il a lancé une première version inachevée de l’album en grande pompe au Madison Square Garden, le 11 février 2016, dans le cadre du dévoilement de sa ligne de vêtements Yeezy 3, plusieurs cinémas projetant également l’événement.

Heureusement, l’album était digne du battage médiatique: une œuvre stylistiquement variée et musicalement révolutionnaire qui présente certaines des paroles les plus révélatrices et les plus effrontément controversées de sa carrière. L’ouvreur ‘Ultra Light Beam’ est une parfaite démonstration du rap gospel que Kanye avait promis que l’album contiendrait, avec West et l’invité Chance The Rapper livrant des vers réfléchis et introspectifs sur un majestueux support choral massé.

Ailleurs, le Rihanna collaboration «Famous» fusionne des synthés froids, des rythmes d’acier et une boucle du classique reggae de sœur Nancy «Bam Bam» pour souligner l’infâme de West Taylor Swift-appât paroles. ‘Feedback’ est un type de chef-d’œuvre de rap industriel abrasif qui a illuminé son précédent album, Yeezus, tandis que ‘Waves’, assisté de Chris Brown, est un mélange euphorique de synthés ascendants saccadés, de voix soul et de rythmes trap. “Fade” change d’ambiance dans la maison des années 80 à Chicago grâce à un échantillon du “Mystery Of Love” de Mr Fingers.

Plus introspectif que jamais, Kanye a révélé son état d’esprit actuel sur des pistes telles que le rêveur de tête “Real Friends”, sur lequel il a abordé les problèmes post-célébrité liés aux amis et à la famille – même en appelant son cousin pour avoir volé son ordinateur portable. Sur la «FML» sombre et loufoque, il admet ses problèmes de santé mentale de manière nonchalante en plaisantant de sauter son Lexapro. Sur ‘Feedback’, il semble presque fêter sa condition: “Je suis hors de mon esprit depuis longtemps … nommez un génie qui n’est pas fou.”

Dans les semaines qui ont suivi sa sortie officielle, le 14 février 2016, Kanye West a tenu sa promesse de créer une «expression créative vivante, respirante et changeante» en affinant à plusieurs reprises The Life Of Pablo. Il a même ajouté une nouvelle piste de fermeture, le «Saint Pablo» assisté de Sampha. Jamais sorti sur aucun format physique et initialement uniquement disponible en streaming sur Tidal, The Life Of Pablo a néanmoins fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200 américain, le premier album à atteindre le sommet uniquement en streaming.

