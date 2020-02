Comment KISS a fait sa marque avec son premier album éponyme

À la fin des années 70, KISS était un phénomène à grande échelle. Non seulement leur maquillage, leurs spectacles spectaculaires et leurs albums vendus Platine, y compris Love Gun et Rock And Roll Over, leur ont valu une reconnaissance internationale, mais leur ascension sûre vers le statut de superstar était à l’abri des effets du punk, de la disco ou l’un des autres modes de courte durée de l’époque.

Pourtant, l’ascension de KISS à la suprématie à la hauteur de la pile n’était nullement fulgurante. Bien avant que le bâton panoramique et la pyrotechnie ne règnent, les coprésidents du quatuor de New York, Gene Simmons et Paul Stanley, ont enduré une longue période de cotisation avec leur groupe initial, Wicked Lester, et ils ont passé une grande partie de 1972 et 1973 parcourant la route difficile qui a abouti à l’enregistrement de KISS ‘ début éponyme.

Écoutez le premier album éponyme de KISS sur Apple Music et Spotify.

Simmons et Stanley ont enregistré la valeur d’un album avec Wicked Lester, mais après que Epic Records ait choisi de le mettre de côté, le couple a mis au point une nouvelle tenue rock’n’roll infiniment plus agressive, comprenant également l’ancien batteur / chanteur de Lips Peter Criss. En tant que trio embryonnaire, le groupe a joué une vitrine bien reçue pour l’équipe A&R d’Epic en novembre 1972, mais le recrutement du guitariste flamboyant Ace Frehley et le changement de nom en KISS les ont propulsés au niveau supérieur.

Le nouveau groupe a fait ses débuts en direct dans le Queens, fin janvier 1973 et a effectué ses premiers engagements avec peu ou pas de maquillage. Cependant, les conceptions de maquillage emblématiques associées aux quatre membres du groupe auraient fait leur première apparition lorsque KISS a joué deux nuits à The Daisy à Amityville, New York, les 9 et 10 mars, respectivement.

Leur image en place, KISS a enregistré une première cassette de démonstration de cinq chansons avec d’anciens Jimi Hendrix ingénieur / producteur Eddie Kramer en mars 1973. Plusieurs mois de concert ont ensuite eu lieu avant que l’ancien réalisateur de télévision Bill Aucoin ne prenne les rênes de la direction du groupe et ne signe KISS à la nouvelle marque de l’ancien dirigeant de Buddah Records, Neil Bogart, Casablanca Records.

En quelques jours, KISS était entré dans les studios Bell Sound de New York avec les producteurs Kenny Kerner et Richie Wise. Le groupe avait déjà affiné les chansons lors de leurs nombreux engagements au club, donc les sessions ont été rapides et Kiss a été dûment complété en moins de trois semaines.

La musique elle-même était tout aussi dure, torride et sans gras. Avec Frehley et Stanley puisant dans une offre apparemment infinie de grains, Keith Richards-des riffs pittoresques, Kiss a longtemps été sur des rockers serrés et infectieux tels que «Strutter», le «Cold Gin» libidineux et le «Firehouse» à tambour bas et lourd. Les crochets de monstres et les choeurs anthémiques étaient rarement à plus de 30 secondes, bien que Frehley ait brodé le favori Deuce en direct avec un style expressif, Thin Lizzy-un solo magnifique car il a fait pour le fondu et tout le groupe a tiré les arrêts pour la finale dramatique et chantée de Peter Criss, ‘Black Diamond’.

Kiss est venu dans une pochette frappante tournée par le photographe Joel Brodsky, déjà réputé pour les couvertures d’albums classiques tels que Les portes‘Strange Days et Astral Weeks de Van Morrison. Pour le tournage, Brodsky a placé KISS sur un fond noir dans une pose rappelant Les Beatles’Avec les Beatles après que les membres du groupe (sauf Criss) aient appliqué leur propre maquillage et Frehley oint généreusement ses cheveux avec de la laque argentée.

Après sa première sortie, le 18 février 1974, le groupe a promu Kiss sérieusement, se branchant dans le courant dominant avec une tournée américaine à grande échelle et leurs premières apparitions à la télévision: In Concert d’ABC en février et The Mike Douglas Show en avril. Le profil public du groupe est resté élevé après que Casablanca ait sorti sa reprise de “Kissin” Time “de Bobby Rydell comme leur prochain single et l’album est finalement devenu or en 1977.

Les débuts éponymes de KISS ont depuis séduit les générations suivantes. Les remplaçants ont couvert «Black Diamond» sur leur film culte de 1984, Let It Be; «Love Theme From Kiss» a figuré en bonne place dans la bande originale du film de Sofia Coppola 2010 Somewhere; et WeezerRivers Cuomo a révélé que «Cold Gin» était la chanson qu’il souhaitait le plus maîtriser lors de son premier achat de guitare.

Le baiser peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur de Kiss sur Apple Music et Spotify.